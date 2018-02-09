Законодательство просто не успевает за новыми видами преступлений - Маляр

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Народные депутаты внесли изменения в Уголовный кодекс. Они касаются ответственности за склонение к самоубийству. В частности, нардепы проголосовали за норму, согласно которой преступлением считается доведение лица не только до самоубийства, но и до попытки самоубийства.

Также в документе сказано, что доведение до самоубийства или до попытки суицида путем унижения, шантажа, жестокого обращения, системного принуждения к действиям, которые противоречат воле человека, и другими действиями, которые подталкивают к суициду, — наказываются ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Авторы законопроекта объяснили в пояснительной записке, что такие нововведения необходимо принять из-за развития интернета – мол, его сейчас используют как новый способ доведения до самоубийства.

Стоит отметить, что в 2017 году в соцсетях была обнаружена не одна "группа смерти", которая доводила детей до самоубийства через интернет. Первая такая группа — скандально известная "Синий кит". Её администраторы довели до самоубийств нескольких детей в Украине, Молдове и в России. Позже появилась еще одна группа – "Красная сова" — созданная по аналогии с тем самым "Синим китом". Правда, о жертвах "Красной совы" не известно.

Как теперь будут наказывать за доведение до самоубийства, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила юрист, криминолог Анна Маляр.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що насправді змінять ці нові правила? До цього у нас взагалі не було відповідальності за доведення до самогубства?

— Насамперед я хочу сказати, що я співавтор цього закону. І ми розпочали роботу над ним ще до появи «груп смерті». В Україні був дуже гучний випадок, коли молодий чоловік із Запоріжжя довів до самогубства дев'ятьох молодих дівчат, повнолітніх, їм було від 20 років, він представлявся жінкою, заходив на форуми, де люди у складному психологічному стані шукали розради психологів і хотіли вкоротити собі віку, і він навпаки — давав поради, як це зробити швидко та безболісно, супроводжував цей процес. Тоді з дев'ятьох дівчат вижила лише одна. Такі випадки зараз трапляються по всьому світу, і дійсно законодавство виявилося неготовим.

Інформація у підводці — це її стара редакція. У нас дійсно була редакція доведення до самогубства, або до спроби. Але закон перераховував чітко дії, які можуть до цього призвести: шантаж, жорстоке поводження з особою, її приниження, примушування до протиправних дій. Все. Якщо якась інша дія — вона вже не підпадала під цю статтю. І коли завдяки журналістам і їх розслідуванню, цього чоловіка, який був одружений, мав дитину, і дружина була вагітна другою дитиною, коли його затримали у Запоріжжі правоохоронці, вони не змогли притягти його до відповідальності, тому що він не принижував цих дівчат, не примушував до протиправних дій, але зрештою він довів до самогубства аж вісім людей, які таки покінчили з собою, але він уник відповідальності. Після того вже з'явилися «групи смерті» й інші речі, і багато країн вже на цей виклик відповіли, і змінили своє законодавство. Нарешті, тепер і Україна це зробила.

Що змінилося? Тепер кримінальна відповідальність буде наставати і за сприяння до самогубства. Тобто, коли людина допомагає підшукуванням методів, засобів, способів вчинення самогубства, коли розказує, як це зробити, коли вмовляє це зробити. І щоб ви зрозуміли, крім «груп смерті» сьогодні є таке явище, коли отримують збочене сексуальне задоволення через доведення іншої людини до самогубства і через показування цього в онлайн-режимі. Це вже дослідили медики США і довели, що це новий, сучасний вид збочення. І теж треба, щоб люди несли за це відповідальність.

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Але як довести в суді причетність людини до самогубства?

— А це не проблема законодавців і авторів закону, до яких і я належу. Це проблема слідства. Але я можу сказати, з того випадку у Запоріжжі: докази були очевидні, бо завдяки тому, що одна з дівчат залишилася живою і продемонструвала переписку в Інтернеті, якщо є у правоохоронців на руках комп'ютер жертви, то це дуже просто зробити.

Дані з соцмереж, переписка — це все може бути доказами?

— Абсолютно. І в тих випадках у Запоріжжі, родичі однієї з молодих дівчат, яка загинула, зайшли вже після її смерті в її комп'ютер і теж знайшли самі, без правоохоронців цю переписку, і теж зрозуміли, що її довели до самогубства через дуже потужний психологічний вплив і вмовляння. І такі люди підшукують жертву в спеціальний спосіб. Вони шукають тих, кому зараз дуже погано. Пам'ятаєте, як люди потрапляють в секти? Коли хтось помер, коли є розлучення, коли дуже складні стосунки в родині. От так само і на гачок цих «вершителей судеб» потрапляють люди у складному психологічному стані.

Такі люди певно люблять анонімність. Як довести що за цією фейковою сторінкою в мережі знаходиться реальна людина?

— Якраз у Запоріжжі журналісти це і зробили. Вони встановили за фейковим акаунтом цього молодого чоловіка, і вже за ІР-адресою його було знайдено. Було знайдено місце розташування його комп'ютера і далі — навіть його квартиру. І він дійсно мав акаунт, де він представлявся жінкою, і уявіть собі, використовував фотографію абсолютно реальної жінки з Київської області, він зайшов на її акаунт, скопіював всі її сімейні фото і зробив такий самий акаунт. Потім журналісти знайшли цю дівчину, вона була глибоко шокована, що так використовувалося її фото, і дійсно він працював нібито від імені жінки. І такий самий випадок був зафіксований і в США. Але сучасні технології, сучасна кіберполіція може виявити людину, навіть якщо вона діяла під фейковим акаунтом.

Тобто така практика у світі існує, і цих людей виявляють, і карають. Тобто Україна не перша, хто прийняла ці зміни до законодавства, і дійсно, злочинці по своєму технічному розвитку завжди йдуть попереду і законодавця, і правоохоронців. Але і законодавець, і правоохоронці, все одно рано чи пізно вчаться це розкривати і реагувати. Тому на будь-який виклик злочинців буде гідна відповідь технічна правоохоронців.

Що ще треба вдосконалити в українському законодавстві в цьому питанні?

— Сучасні тенденції такі: злочинність дійсно йде в Інтернет, і там з'являються не лише нові способи вчинення, приміром, шахрайства, але там взагалі з'являються нові види злочинів, і законодавець за ними ледь встигає. І я повинна попередити наших громадян, що вони можуть бути жертвами в Інтернеті будь-яких дій, які їм будуть здаватися злочинними чи протиправними, але в кодексі їх не знайдеться. І ми повинні бути готові до цього. Більше того, і вулична злочинність сьогодні відправилася в Інтернет, і це тенденція сучасного світу. Тому так буде зараз, що ви щось втратили, вам завдано шкоди, але дуже складно притягнути до відповідальності. І я вважаю, що на цьому етапі розвитку людства, коли миттєво треба реагувати на появу нових злочинів, величезну роль відіграють журналісти і ЗМІ, бо вони вперше починають про це говорити голосно, тоді вже чують законодавці та інші, і відповідають на це.

Напомним, ранее адвокат Олег Простибоженко заявил, что большинство норм нового закона об алиментах – декларативные. Он подчеркнул, что закон об алиментах разрабатывался очень быстро — за месяц, поэтому есть большие пробелы и возможности для злоупотреблений, как со стороны неплательщика алиментов, так и со стороны взыскателя.