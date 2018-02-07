Модернизация хрущевок изуродует города — архитектор Демин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Хрущевки в Украине предлагают не сносить, а модернизировать. Как считает министр регионального строительства, вице-премьер Геннадий Зубко, старый жилой фонд еще можно довести до ума. По его словам, за 2,5 тыс гривен на квадратный метр старое жилье можно полностью модернизировать. Ранее сообщалось, что жилой фонд в Украине составляет около 978 млн квадратных метров, причем, почти половина — устаревшее жилье, в частности, так называемые хрущевки. При этом в прошлом году в Украине закончился срок эксплуатации таких домов, построенных в 1957 году.

Насколько целесообразной является модернизация хрущевок, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил заведующий кафедрой городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры, доктор архитектуры Николай Демин.

По Вашему мнению, хрущевки необходимо сносить или модернизировать?

— Вы правильно сказали, что строк эксплуатации был примерно 20-30 лет. Сейчас уже прошло больше 60 лет, и, конечно, проблемы с этими зданиями серьёзно обострились. И стоит сегодня вопрос так: либо модернизировать каждое это здание в отдельности, то есть технические возможности такие есть, но это — затратная государственная программа. Дешевле — снести и построить. Но для того, чтобы сносить, тут тоже возникает целый ряд проблем, уже градостроительных, хозяйственных, потому что разборка этих зданий стоит приличных денег. Лет 20 назад это было 100-150 долларов за квадратный метр. И дальше можно строить какие-то заводы по переработке огромного количества этих руин, потому что никаких балок и оврагов в Украине не хватит для того, чтобы все туда сваливать. Поэтому к этой задаче надо готовится. Некоторые говорят, что выгодно их реконструировать. Действительно, если снести один пятиэтажный дом, на его месте построить 20 этажей, кому-то это и выгодно. Но речь же идет о государственной задаче, о том, чтобы реконструировать значительные территории, это несколько десятков тысяч гектаров.

Можно ли восстановить и реконструировать хрущевки? Что подразумевает модернизация?

— Этим делом уже занимались, пробовали всякие способы в Харькове, Симферополе, еще в каких-то домах были реализованы экспериментальные проекты, то есть техническая возможность такая есть, но опять же, это если один дом реконструировать, а представляете, если все эти дома пристраивать к ним, надстраивать мансардные этажи, это будет уродливая застройка, это страшное дело.

Фундамент может это выдержать?

— Речь идет о комплексной застройке, потому по принципам градостроительства мы не штучно дома эти размещаем, конечно, есть нарушения, но, в принципе, значит, речь идет о комплексной застройке, поэтому если заниматься серьезно реконструкцией, то надо просчитать все затраты. Техническая возможность модернизировать эти дома есть, тем более, сейчас есть спрос на малометражные квартиры, и сейчас появились квартиры по 20 квадратных метров, никогда мы таких не строили, то есть это — не человеческое жилье, это временное жилье, какой-то хоспис.

Насколько реконструированные дома будут безопасны?

— С точки зрения безопасности проблем нет, потому что надо делать все как положено. Делается проект и надо просто соблюдать правила, и все. Сам процесс реконструкции никаких проблем не составляет. Это серьезная градостроительная и финансовая задача.

Зубко озвучил такую схему: в 100-квартирный дом нужно вложить 3-3,5 млн гривен, при это 50% дает государство, если есть муниципальная программа, то 70%, плюс 30% — средства граждан. Что это за муниципальная программа?

— Это не одна программа. Мы занимались этими программами лет 15, 20 тому назад. Это были государственные программы при разных властях. Мне приходилось участвовать в этом деле. Мы все это дело просчитывали, и, как вы правильно говорите, тут технических вопросов нет, есть вопросы финансовые и политической воли. В Москве эта тема пошла. Там сносили целые массивы и строили новые, то есть одни хрущобы сносили, другие хрущобы строили, но эти были пятиэтажные, там строили 15-этажные. Вот и все. То есть это ценные территории внутри городов, и поэтому к ним надо относится просто как к ценности, которая невосполнима, и просто брать одно барахло сносить, другое барахло строить — нет никакого смысла, то есть должна быть комплексная современная застройка государственная для людей, а не для продажи неизвестно кому и за какие деньги, и это — единственный путь. Значит, могут и международные кредиты под эту целевую программу быть использованы, то есть речь идет об обеспечении людей жильем.

Именно здесь включается политическая воля, о которой Вы говорили.

— Конечно, это основное, потому что технических вопросов тут нет, мы уже знаем, как это все решать, а что касается финансовой, политической воли и финансовых возможностей, это надо, чтобы была поставлена государственная задача, так же, как они и строились, эти хрущевки. Это была государственная программа.

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Каков алгоритм сноса хрущевок и строительства на их месте многоэтажек?

— Есть такая схема, она называлась специалистами волновая реконструкция, когда строится жилая группа домов, не обязательно вместо пяти один какой-то 25-этажный дом. Тут надо соблюдать правило этажности, чтобы плотность населения не выходила за пределы 450 человек на гектар, потому что здесь нужна именно градостроительная политика, и здесь есть ограничения по плотности населения, по плотности застройки, тут нельзя просто взять и вместо пяти построить один большой. Речь идет о том, чтобы создать среду обитания, она должна быть комфортной, а не отдельный дом, потому что отдельный дом — не проблема, и застройка отдельного участка — не проблема, но мы же решаем градостроительные задачи, мы строим город, мы создаем городскую среду. Поэтому мы должны думать о том, что город — это не просто совокупность домов. Это организм, который должен средствами реконструкции воссоздаваться.

К слову, заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в эфире "ГС" прояснил, в какие районы Киева будут переселять жителей хрущевок.