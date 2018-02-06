Рада пока будет в стороне от кадровых вопросов - Разумков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Восьмая сессия Верховной Рады стартует уже завтра, а сегодня соберется согласительный совет руководителей фракций, групп и комитетов парламента. Восьмая сессия парламента обещает быть достаточно насыщенной. Так, народные депутаты должны проголосовать за ряд кадровых вопросов, среди которых: назначение нового состава Центральной избирательной комиссии, назначения главы Государственной фискальной службы и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Кроме того, среди важных кадровых вопросов — назначение аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте парламента, обновление состава Счетной палаты, а также назначение нового главы Нацбанка.

Помимо этих всех кадровых вопросов, депутаты должны заняться созданием Антикоррупционного суда, новым избирательным законодательством, законопроектами о национальной безопасности. Также тут стоит добавить, что правительство уже подготовило свои законопроекты для голосования в парламенте.

Всего их насчитывается 35, среди них — создание Службы финансовых расследований и упрощение правил добычи газа.

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Сможет ли Рада решить кадровые вопросы на этой неделе и доберется ли до Антикорсуда и Избирательного кодекса, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Украинской полит-консалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Почему нардепы не могут договориться по кадровым решениям?

— К сожалению, проблема заключается в том, что у нас личные, партийные, финансовые, властные интересы наших народных избранников стоят всегда чуть-чуть выше, нежели общественные или общегосударственные. И, к сожалению, исходя из того, что мы сегодня видим, ни один кадровый вопрос не будет рассмотрен на этой неделе. По главе НБУ: снять ее голосов хватит. Я думаю, что проголосуют вплоть до конституционного большинства. А вот назначить нового не получится, поскольку по состоянию на пятницу понимания, кто поддержит Смолия, еще не было. И должного количества голосов собрано не было. До сих пор идут договоренности о том, кто будет поддерживать, как будет голосовать, и что получит взамен. Схожая ситуация, в принципе, и с омбудсменом. Такая же ситуация, по большому счету, наблюдается и в голосовании по кандидатам в ЦИК. Особенно, если мы посмотрим на представительство, то, что было предложено в качестве кандидатур на будущие вакантные должности членов ЦИК: еще и политический скандал добавился между "Батькивщиной" и фактически фракциям коалиции.

К тому же "Оппозиционный блок" не получает своих представителей в ЦИК?

— Оппоблок — да. Но если Оппоблок, по большому счету, изначально вывели за скобки, хотя с точки зрения и морали, и действующего законодательства это в определенной степени нарушение, то "Батькивщина" изначально позиционировалась как партнерская политическая сила, и в свое время была еще и составляющей коалиции. Поэтому здесь резонанс будет более серьезным, особенно, если мы посмотрим на последние рейтинги, которые наблюдаются у этой политической силы и ее лидера.

Доберутся до законопроекта об Антикоррупционном суде на этой неделе народные депутаты? На этой сессии он будет принят?

— Похоже, что на этой неделе не доберутся. Потому что, с одной стороны, мы слышали заверения наших народных депутатов о том, что он попадет автоматически на эту неделю на рассмотрение. Но, как показывает практика, этого не произошло и, скорее всего, не произойдет по ряду причин. Потому что этот законопроект требует очень серьезной доработки, исходя из тех требований, которые мы услышали от наших международных партнеров — от МВФ, от Мирового банка, от ЕС, США.

Его комитет даже еще не рассматривал.

— Да. И суть даже не в том. Комитет его, скорее всего, не будет рассматривать сейчас по одной простой причине — потому что тот законопроект, который был предложен президентом, не соответствует вышеуказанным требованиям. И это получается сизифов труд, потому что голосовать его нельзя. Если мы его проголосуем в том виде, в котором он есть, даже в первом чтении, мы очень серьезно подпортим наши взаимоотношения с международными партнерами. Нужно доработать, потом рассмотреть в комитете, первое чтение, снова проработать его с теми правками, которые были озвучены, и уже только после этого голосовать. И помимо всего, это нужно будет осуществлять в плотном взаимодействии с европейцами и США.

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Доберутся ли депутаты до пересмотра избирательных правил? Рискнут ли это делать, учитывая, что де-факто начинается избирательная гонка?

— Вот в том-то и суть. На самом деле многих мажоритарщиков не устраивает сложившаяся ситуация. Тогда нужно было проголосовать, и у меня, и у многих моих коллег складывается мнение, что переголосовали. В каком плане? Поддержали большим количеством, нежели рассчитывалось. И теперь, поскольку большую часть политических сил не очень устраивает тот законопроект, который был проголосован, будут пытаться всячески его оттянуть. Будут придумывать или находить любые аргументы, дабы он не заработал до следующей избирательной кампании, которая у нас фактически уже началась. И будут пытаться избираться по старому законодательству. По тому принципу, который был озвучен по снятию депутатской неприкосновенности — пускай это достанется новому созыву парламента.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков подчеркивал, что нардепы-мажоритарщики против обновления избирательного законодательства.

А директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий высказал мнение, что нынешняя Рада проигрывает в эффективности всем предыдущим.