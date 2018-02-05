Онищук: в Украине специфический рынок оружия

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 29 января, в Киеве в течение дня произошло сразу две стрельбы: одна в районе станции метро "Берестейская" в помещении национальной лотереи. Как рассказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, по предварительным данным в здании находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семь мужчин в черной форме. Между ними завязалась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны.

Еще одна стрельба вчера произошла возле здания Святошинского райсуда на улице Жилянской. Пресс-служба Святошинского суда подтвердила, что ранения получили три человека. Они являются обвиняемыми по делу, которое слушается в суде. После этого их госпитализировали.

Усугубление криминогенной ситуации в Киеве и Украине в целом проанализировал эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Випадки стрілянини у Києві почастішали, це свідчить про певне загострення ситуації?

— Я думаю, що кияни вже починають звикати до тих подій резонансних, які відбулися, в тому числі вчора — часті стрільби, застосування зброї, вибухи. Це те, до чого, звичайно, не можна звикнути, але це та реальність, в якій ми живемо. Це говорить про те, що в суспільстві є дуже серйозні проблеми і держава частково втратила вирішення цих проблем. Вона втратила ситуацію над контролем обігу зброї, ми бачимо, що із застосуванням зброї скоюється багато злочинів, в тому числі, ми бачимо, що зброя спрацьовує, в результаті чого можуть постраждати невинні наші громадяни. Це приклад в Харкові, який стався, коли вибухнула граната. Тобто суспільство, з однієї сторони дуже стало вразливим, а з іншої сторони його потрібно готувати до того, що працює дуже потужний ринок нелегальної зброї. Є війна, яка дала досить серйозне насичення цього ринку нелегальної зброї, є певні психологічні проблеми в суспільстві, в результаті проведення реформ правоохоронної системи втрачено контроль над багатьма процесами, які пов'язані не тільки зі зброєю, а і з розумінням такого принципу, як невідворотність покарання. Фактично в суспільстві цей принцип знівельований. Тому ці всі проблеми якраз реалізовуються в такі конфлікти.

Це, по суті, комплекс проблем.

— Так, цілий комплекс проблем. На сьогодні, я думаю, що ці проблеми будуть в якійсь мірі загострюватись, якщо на рівні держави не будуть прийматись досить потужні і адекватні міри, щоб взяти ситуацію під контроль.

Але ми констатуємо, що, справді, в суспільстві проблеми економічні, політичні, соціальні негаразди, але зброя як останній аргумент у вирішенні побутових моментів ще не використовувалась. 1990-ті люди часто згадують.

— 1990-ті люди згадують, 1990-ті роки були зовсім інші. Вони були дуже важкі в тому плані, що досить серйозно застосовувалась зброя в розборках між злочинними угрупуваннями, коли йшла боротьба за контроль над підприємствами і таке інше. І, звичайно, тоді були дуже важкі часи, але в той час не було стільки людей, які могли застосовувати так психологічно вільно зброю і готовність серед злочинного світу таких людей була також не дуже велика. Сьогодні у нас з фронту повернулось дуже багато людей, які мали справу зі зброєю, які стріляли, і для яких психологічно застосувати зброю дуже легко.

Люди, які повертаються зі Сходу, які тримали в руках зброю, чи насправді не більше контролю в них над своїм станом, над самою зброєю, ніж в громадян, які вважають, що «в мене немає пістолета, але якби він був, тоді б я був королем»?

— Володіти зброєю — це завжди висока відповідальність і я не кажу тільки про юридичну відповідальність, яка може виникнути. Це, в першу чергу, відповідальність психологічна перед тим, що кажуть: зброя, яка висить на стіні, раз в рік сама стріляє. Тому для поводження зі зброєю дуже професійно підготовленим повинно бути і ті люди, які пройшли фронт, пройшли так зване АТО, дуже добре вміють користуватись зброєю і вона в них завжди знаходиться в бойовому стані, і вони розуміють наслідки, які можуть виникнути. Але тут є моменти психологічні, коли людина, яка вміє поводитись зі зброєю, потрапляє в ситуацію, коли в неї останній аргумент — це зброя. Якраз ці всі речі інколи накладаються одна на другу.

Тобто якщо зменшити обіг нелегальної зброї, ситуація покращиться?

- Звичайно, це в якійсь мірі вирішить ситуацію, але приборкати наявність такої кількості чорного ринку зброї дуже непросто. А тут потрібні системні дії, досить відповідальні. В зв'язку з цим дуже багато страхів побудовано в законослухняних людей. Законослухняні громадяни більше готові зустріти злочинця зі зброєю, і розуміють, що вони можуть його зустріти, ніж зрозуміти, що в них ця зброя може законно бути в руках і її можна застосувати. Тому ці всі страхи, які були побудовані за останні десятиліття, також потрібно руйнувати. І ми розуміємо, що той вплив держави на контроль нелегального ринку зброї фактично нівельований повністю.

Чому?

— Тут є об'єктивні обставини. Скрізь, де є такі конфлікти, де є війна, іде насичення в суспільстві зброєю. І це можна навіть порівняти по тому, як ціна міняється на зброю на чорному ринку. Якщо до 2013 року придбати на чорному ринку автомат коштувало трохи більше 1000 доларів, саме бойовий автомат, від 1000 до 3000 доларів, то сьогодні в зоні конфлікту можна за 100 доларів автомат такий придбати. А взагалі на чорному ринку його ціна сьогодні сягає від 300 доларів. Ми розуміємо, наскільки цей ринок став насичений. І за неофіційними оцінками експертів, він сьогодні сягає до 5 млн одиниць зброї. У 2007 році були проведені опитування щодо чорного ринку зброї, і тоді вже така наявність такої зброї оцінювалася в межах 3 млн одиниць. Ми розуміємо, що це великий негатив. І держава зобов'язана адекватним чином приймати відповідні правові інструменти, цілий комплекс заходів потрібно вживати для того, щоб взяти цю ситуацію під контроль. І один із кроків, який потрібно робити — приймати закон про обіг зброї.

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