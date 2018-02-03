Почему Порошенко перекладывает на Кабмин ответственность за коммуналку

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинские политики и представители Национального банка предполагали, что визит миссии Международного валютного фонда будет в феврале. Однако в МВФ сообщили, что точной даты визита нет, но в очередной раз напомнили об условиях предоставления транша макрофинансовой помощи. Среди них — принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ к рыночному уровню.

О перспективах сотрудничества фонда с украинской властью в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Алексей Якубин.

С политической точки зрения пойдут ли представители правительства на выполнение требований МВФ в части, например, повышения цен на газ для населения?

— На самом деле это одна из ключевых развилок, которая сейчас стоит перед правительством и перед ВР. Потому что получается, что МВФ действительно выдвинул такое требование, которое во многом для власти является нежелательным в предвыборный год. В общем-то, поэтому мы слышали такую разницу оценки повышения со стороны, например, премьера и со стороны президента. То есть, президент после встречи с Кристин Лагард сразу заявил, что мы согласовали часть позиций, и в том числе позицию по поводу повышения цены на газ, тем более, что Украина в какой-то мере получила прошлый транш с расчетом на то, что она повысит цену на газ для населения. Потому что согласно условиям, о которых наше правительство тогда договорилось, Киев повышает цену на газ для населения в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры. В этом году, но с другой стороны, мы сразу же слышали заявление Владимира Гройсмана, который заявил, что, как минимум, до апреля такого повышения не будет. Власть понимает, что повысить цену на газ для населения в апреле, например, под прицелом отопительного сезона 2018-2019 будет означать колоссальное падение рейтинга. Потому что мы видели последнюю статистику по задолженности по коммунальным платежам, которая достигла сейчас уже около одного миллиарда долларов. То есть, около 30 миллиардов гривен. И очевидно, что дальнейшее повышение просто-напросто приведет к тому, что не будет хватать ни субсидионных денег, ни населения, которое просто-напросто не будет платить за коммунальные услуги.

Без денег МВФ прогнозируют даже дефолт Украины. Как минимум, будет девальвация гривны, повышение цен, повышение инфляции. В предвыборный год население это тоже не оценит.

— Очевидно. На самом деле получается такая ситуация, что власти нужно каким-то образом получить от МВФ хотя бы один транш. Потому что это поможет разблокировать даже не просто сам по себе транш МВФ, а другие кредитные деньги. Например, средства от ЕС и Мирового банка, с одной стороны. А с другой стороны, власть понимает, что предвыборный год. Власть начала обсуждать с МВФ, это мы слышали по результатам встречи в Давосе, например, очень непопулярную тему введения рынка земли до конца этого года и подготовку к такому введению. То есть, очевидно, что власть понимает, что вот сейчас с МВФ действительно такая критическая точка взаимодействия. Тем более, насколько я понимаю, нет консенсуса еще по одному вопросу, а именно, по Антикоррупционному суду. То есть, грубо говоря, мы понимаем, что после этой встречи в Давосе Порошенко так и не договорился по какой-то компромиссной позиции по Антикоррупционному суду. Заявление МВФ о том, что он пока не собирается присылать в Украину миссию, говорит о том, что именно в этом вопросе точно нет подвижки. То есть, власть пыталась МВФ продвинуть идею, что, смотрите, мы даже возможно готовы поднять цену на газ для населения или до конца года подумать о рынке земли и со следующего года его ввести, но вот давайте Антикоррупционный суд отложим на 2019 год.

То есть, сделаем все, что угодно, только коррупцию не трогайте?

— Абсолютно верно. Но мы видим, что как раз в этом вопросе МВФ не готов идти на компромиссы. Тем более после этой последней кампании, связанной с тем, что вроде бы письма с императивным требованием были не настоящие. В итоге МВФ с удивлением узнал, что в Украине распространялась такая информация, что вроде бы письма были ненастоящими, хотя МВФ и другие организации действительно писали эти письма.

Читайте также: Пора на пенсию. Украина вошла в 30 наиболее "старых" стран мира

Порошенко в Давосе сказал, что Кабмин готов повысить тарифы. По факту он перекладывает ответственность за это решение на представителей Кабмина. Чем Гройсман может ответить?

— Очевидно, что для правительства вообще сложная ситуация, потому что Порошенко пытается именно на правительство переложить ключевую ответственность за повышение цен на коммунальные платежи. Я уже не говорю о том, что на данный момент и так есть проблемы с тем, что есть колоссальные неплатежи. Плюс, очевидно, что этим активно воспользуются в контексте предвыборного года оппоненты власти. Тот же "Оппозиционный блок" активно поднимает тему неадекватных коммунальных тарифов, поэтому очевидно, что для власти эта ситуация с возможным повышением тарифов действительно будет означать падение рейтинга. Удастся ли переложить президенту всю ответственность на премьера? Мне кажется, что это не совсем так получится. Потому что сейчас президент и премьер, скорее, воспринимаются как единое целое. Нет такого разделения, как было с Арсением Яценюком. То есть, получается, будет все равно некая коллективная общая ответственность. И общество именно так это будет воспринимать. Поэтому мне кажется, что все-таки власть на данный момент пытается найти какой-то еще дополнительный выход. Возможно, еще какое-то дополнительное финансирование откуда-то еще. Возможно, не от МВФ.

Могут ли выставить отдельных украинских чиновников на такой своеобразный аукцион: дайте нам денег, и мы уволим самых главных коррупционеров?

— На самом деле наша власть не признает, кто у нас главный коррупционер. Наоборот, мы часто слышим фразы, что все ключевые политики — честные, они не коррупционеры, и мы не готовы размениваться. Опять-таки, мы видим, что для власти все равно вопрос Антикоррупционного суда — это ключевой вопрос. То есть, власть понимает, что Антикоррупционный суд будет использован как способ селекции действующего политического класса на выборах в 2019 года. Именно поэтому мы видим такое большое сопротивление этой идее.

Запад через этот суд будет иметь большое влияние на украинскую политику?

— Власть понимает, что как раз Антикоррупционный суд позволит влиять на политику Украины, и тогда Запад с властью уже может на самом деле не очень договариваться. Можно просто работать через Антикоррупционный суд, через открытие дела того или иного политика, и последующую процедуру. Именно поэтому мы видим такое сопротивление Антикоррупционному суду. Тем более, что по той информации, которую мы слышали, на той же Банковой обсуждались темы, что давайте у Китая попросим денег, или, не знаю, в арабском мире. Потому что условие с Антикоррупционным судом власть воспринимает очень болезненно. Именно на свой счет. Потому что опять-таки проблема здесь в том, что мы видим в контексте населения, власть не считает, что повышение тарифов — что-то прямо такое плохое, на что нельзя пойти. А вот то, что касается именно представителей самой власти… Антикоррупционный суд воспринимается так, что власть пытается всеми правдами и неправдами каким-то образом отложить этот вопрос на конец 2019 года.

Читайте также: В морг — значит, в морг. Германия отправила украинскую ГТС на металлолом

К слову, эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец спрогнозировал, что без транша МВФ в Украине упадет гривна, а инфляция усилится.

А экономист Олег Пендзин считает, что Украина скатится в дефолт без сотрудничества с МВФ.