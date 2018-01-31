Что значит победа Земана на выборах?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во втором туре президентских выборов в Чехии одержал победу Милош Земан. Он опередил своего соперника профессора Иржи Драгоша лишь на 3% голосов. Таким образом, Милош Земан переизбран на второй президентский срок. Он отметил, что будет работать так же, как после первого срока, но добавил, что это была его последняя политическая победа и поражений уже не будет.

Отметим, что перед выборами оппоненты ставили под сомнение состояние здоровья действующего президента. Мол, Земан тяжело болен и скрывает это. По словам экспертов, победу ему принес сельский электорат, жители промышленных районов. А вот за Иржи Драгоша больше голосовали жители Праги и других крупных городов, но этих голосов не хватило.

Подробнее о том, что ждет Чехию после победы Земана, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

На яких зарубіжних партнерів орієнтується Земан?

— Як Вам сказати. Земан взагалі президент у парламентській країні, де президент не вирішує зовнішню політику, не визначає її. Він може задавати певні акценти, на які можуть звертати увагу члени Кабінету міністрів чи прем'єр-міністр, але ж є його виступи, і дуже часто говорять про певну важливість його заяв. Але це його позиція. До речі, такий його імідж грав таку велику роль якраз у таких невеличких районах чи маленьких містах. Він раніше говорив про налагодження стосунків з РФ, з Китаєм. Він скоріше більш у цей момент був оригінальний, говорив про інвестування, розвиток економіки Чехії на основі інвестування з Китаю. Тому такий феномен як Земан — це не так вже й унікально для цього регіону. Мені знається, що зараз ми бачимо і в Угорщині, і в Чехії, і в Польщі таких достатньо цікавих політиків з особливою думкою, точкою зору.

Які причини стали визначальними у масовій підтримці Мілоша Земана виборцями?

— Ми дивимось на перший тур: там більш-менш показано голоси за Земана. Другий тур уже такий дуже компромісний, де люди визначають з двох кандидатів, що залишилися. Тому якраз говорити про те, що країна поділена навпіл не доводиться. Скоріше, мобілізувалися різні думки, які вивели на три з чимось відсотка різницю за Земана. Зараз починають говорити, що там і рука Москви, до речі. Ви тільки згадали з приводу його хвороби, а було ще дуже багато таких інформаційних вбросів з приводу того, що він — рука Москви, російський хакер, і все це звучить дуже-дуже давно. Цікаво ще порівняти з його попередньою каденцією. Після його перемоги минулого разу говорили про те, що у цьому винна погода. Якщо Ви пам'ятаєте, вся еліта, тобто ті, які реально могли вплинути, поїхали на відпочинок десь на горнолижні курорти, а хто залишився, проголосував за нього. Тобто, кожного разу вибори Земана супроводжуються певними такими закидами з приводу якогось збігу обставин.

Які відносини нині між Україною та Чехією? Суттєвих змін з другим приходом Земана у ставленні до України не станеться?

— Ні. Вже були навіть різні повідомлення чеської сторони, різні вислови експертів з приводу того, що по суті нічого не зміниться, тому що визначає все ж таки політику прем'єр-міністр, Кабінет міністрів, і через це політика більш-менш стабільна. У принципі, Чехія поважає державний суверенітет України, і офіційні представники навпаки контрастували з виступами Земана. Мені здається, що тут взагалі нема про що говорити. Скоріше взагалі цікаво з точки зору іміджу такого політика поговорити. Хто такий Земан, чому такі люди приходять зараз до влади. Скоріше так. А з приводу Чехії — не зміниться нічого, це і так зрозуміло.

Зрозуміло нам чи чехам, чи такі тенденції у світі зараз?

— Я кажу за експертне середовище, тому що вже були побоювання. Ми пам'ятаємо, вони почалися після першого туру, коли було 38%, на них звернули увагу, були вже побоювання, що його опонент не виграє. І тоді почали говорити про його промосковську, антиєвропейську політику, про його особливий погляд на всі ці речі. Але ж поруч з тим звучало таким лейтмотивом, що є ще й Чехія, є ще й інші люди, є реальні органи, які приймають рішення по зовнішній політиці, які визначають зовнішню політику. Ще тоді експерти наголошували що не треба впадати в паніку.

Іржі Драгош тепер повернеться до своєї професорської діяльності?

— Після виборів, коли він привітав Земана, він також говорив про те, що ця боротьба показала реальну міць його команди. Як і личить інтелігентній людині, він не про себе говорив, а говорив про групу тих людей, які з ним були, що це тільки початок боротьби. Хто його знає як. Його конструювали, дуже і дуже так розкручували, при чому дуже швидко, тому що він був для широкого чеського загалу не настільки відомим. Він мав дуже сильну підтримку з Брюсселю, звичайно, його підтримували провідні еліти у тій же Чехії. Мені здається не треба ставити крапку поверненням до професорської діяльності. Мені здається, що чому б людині з таким потенціалом, науковим, експертним, навіть викладацьким, не розвиватись у новій царині, у політиці. Подивимось.

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Напомним, в больших городах молодежь предпочитает Иржи Драгоша, при этом на периферии большое преимущество имеет президент Земан, сообщала корреспондент Радио Свобода в Праге Оксана Пеленская.