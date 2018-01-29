Слова Меркель о кончине ЕС и реакция Трампа. Экспертная оценка

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Каким темам будет уделено максимальное внимание на Форуме в швейцарском Давосе, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института экономических и общественных исследований имени Александра Поля — Владимир Панченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чого можна Україні очікувати від візиту українських можновладців до Давосу?

— Давос не є майданчиком для політичних переговорів, хоча, в принципі, дуже високого рівня збираються керівники. І якщо це форум в минулі роки концентрувався на технологічних досягненнях, Індустрія 4.0, то в цьому році Давос буде розглядати якраз нерівність у світі. Тобто виявилося так, що ті країни, які швидко розвиваються, взагалі сам світ буде наступні роки дуже швидко розвиватися, 3,7% в цілому глобальна економіка, при тому Китай — більше 6%, Індія — більше 7%, а при цьому існують мільярди людей, які не отримують нічого від цього зростання. І як виявилося, для розвинутих країн — та ж сама ситуація. Тобто французи, чи німці, вони не відчувають себе щасливими, і це буде обговорюватися, яким чином цього досягнути. Це головний тренд Давосу. І, можливо, не дивно, але карколомно змінилися акценти. Якщо говорили про те, що йдуть роботи, роботи будуть забирати наші робочі місця, і все це обговорювалося, то на сьогодні не роботи забирають наші робочі місця, а, виявляється, світові олігархи, і та ж сама проблема існує в усіх країнах з офшорами, з неможливістю контролю фінансових потоків. Тому якщо говорити, чи розглядають Україну, то Україна — одна з країн, які там приймають участь, і дуже добре, що є цей «Український дім».

Що Ви думаєте стосовно реклами українського агросектору на Форумі?

— Дуже добре, що є цей "Український дім", дуже добре, що Україна себе представляє, але так, як розставляються акценти, воно не відповідає дійсності. Тобто інновації в аграрному секторі можуть бути тоді, коли цей цикл інновацій у нас існує. У нас його немає. Дійсно, у нас є агросектор, який сировинний, і наскільки мені відомо, ІТ-спеціалісти збираються робити якісь проекти для того, щоб техніка працювала з допомогою ІТ, з допомогою дистанційного зондування землі і так далі. Це — досить оптимістично з боку українського бізнесу, що він може зайняти тут місце, якщо не буде тут замкнутого циклу інновацій. Про що я говорю? Тут повинно бути виробництво не лише ІТ, але і заліза, повинні бути і трактори, і сіялки, і різні літальні апарати, які працюють на сільськогосподарських угіддях, для того, щоб їх контролювати. Все це повинно також вироблятися або в Україні, або під контролем України, або в ланцюгах вартості, до яких Україна має дотичність. Якщо говорити просто, що от у нас є 40 мільйонів гектарів землі, і саме через це ми можемо бути сильні в ІТ чи в будь-яких високих технологіях в агробізнесі… ну, це занадто оптимістично. Цікавим є те, що у нас буде представлений стенд чи кілька стендів блокчейн, тобто Україна заявляє про себе, як один з, можливо, не лідерів, але потенційних операторів у цьому сегменті, це — цікаво.

Смотрите также: Порошенко в Давосе кокетничал, говоря о грядущих выборах — политолог

Наскільки тема блокчейну та криптовалют буде актуальною для Давосу?

— Як я вже сказав, звичайно, там буде 200 панелей, тому це буде обговорюватися, але акцент — абсолютно інший. Попередні Давоси концентрувалися на технологіях. Сьогодні це — соціальна інженерія. Взагалі, глобальні зміни відбуваються не лише в технології, в людській свідомості, людина не знає, для чого їй жити, вона живе довго, у всякому випадку, в розвинених країнах, і ці всі проблеми теж цікавлять Давос. Блокчейн, звичайно, і всі технології, вони будуть обговорюватися наряду з головними проблемами Давосу.

Наскільки візит Дональда Трампа, якщо він відбудеться, буде важливим для Форуму?

— Тут буде не конфронтація. Скоріше за все, буде серія якихось заяв, вони можуть не бути зовсім публічними, але це буде більш зрозуміло після Давосу. У всякому випадку, очікується, що Ангела Меркель буде говорити про кризу ЄС, тобто головна країна ЄС. Ми чуємо про це з 2010 року, що навіть коли ще готувалася Угода з ЄС, то самі французи, німці, спеціалісти на високому експертному рівні, вони говорили, що ЄС — не буде, а ви підписуєте з ним угоду. Тобто навіть такі були думки. На сьогодні це стає вже очевидним, стає реальністю, і ми почуємо, що скаже Ангела Меркель, а Трамп… він, як завжди, невитриманий у своїх промовах, тому можливі якісь навіть жорсткі, скандальні вислови, але ми бачимо, що насправді за висловами не йде справа. Тобто якщо він каже, що буде будувати стіну з Мексикою перед виборами, то зрештою він відмовляється від багатьох багатосторонніх угод, і двосторонніх угод, тобто стіна фізично не будується, звичайно, це — алегорія і дурна трата коштів, але те, що вибудовуються торгові стіни, це очевидно. Якщо Меркель буде говорити про кінець ЄС, в тому вигляді, в якому він сьогодні існує, то Трамп просто додасть до цього солі і перцю, як кажуть. Тому тут не стільки протиріччя, скільки загальний отакий поступ, загальний тренд на якесь роз'єднання багатосторонніх утворень і перехід на двосторонні утворення. Тому я думаю, що можливі якісь жорсткі і сильні вислови Трампа.

Вперше в Давосі заплановані закриті заходи. Там мова піде про ситуацію в гарячих точках — Сирії, Кореї, на Близькому Сході та в Сомалі. Чому таких заходів не присвятили Україні, Донбасу, Криму?

— Тому що це на часі зараз. Скоріше за все, це вигідно і Україні, щоб це йшло в робочому режимі, є закон про реінтеграцію Донбасу, і я думаю, нам дають просто можливість попрацювати технічно. Тому що, скоріше за все, тут не треба більше таких голосних заяв, а треба просто півроку такої серйозної роботи.

Напомним, директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений в эфире «ГС» спрогнозировал, что Петра Порошенко на Форуме в Давосе ждет тяжелый разговор с главой МВФ Кристин Лагард. По его словам, МВФ больше не будет играть с Украиной в игры.