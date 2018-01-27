Ольга Кабо: Украина – моя кинематографическая родина, но я туда не приезжаю

Беседовал Лев Рыжков для РИА Новости Украина

Ольга Кабо появилась на киноэкранах, кажется, целую вечность назад – еще в начале 80-х годов. И в эту хрупкую юную девушку с удивительными глазами влюбились чуть ли не все мужчины огромной страны.

Той страны давно уже нет. А Ольга Кабо, надо сказать, с 80-х годов почти не изменилась. Свой пятидесятый день рождения 28 января она встретит, как говорится, на гребне успеха, окруженная зрительским обожанием и любовью своей семьи. В семье, кстати, всего несколько лет назад случилось пополнение – Ольга Игоревна родила долгожданного сына Виктора, но не хочет, чтобы он становился артистом – "слишком не мужская профессия".

Казалось бы, счастье. Но омрачает его ровно одно обстоятельство – в ушедшем году данные российской актрисы попали в базу украинского сайта "Миротворец". И с этого времени въезд на территорию Украины актрисе запрещен. Между тем, Ольгу Кабо с Украиной связывает много прекрасных воспоминаний.

Спасибо Никите Сергеевичу

Вы не раз участвовали в съемках в Украине. А какие из проектов наиболее памятны?

— Я вообще считаю Украину своей кинематографической родиной. Именно там я впервые оказалась на съемочной площадке. Это было в 1983 году. Кстати, получается, что в этом году у меня не просто жизненный юбилей, а еще тридцать пять лет моей творческой деятельности. А тогда мне было пятнадцать лет. Первый фильм с моим участием создавался на Одесской киностудии. Это был фильм Ярослава Лупия "И повторится все".

Несколько лет назад, до грустных событий, связанных с Украиной, я была на международном Одесском кинофестивале. Я должна была поприветствовать зрителей со сцены. Я поехала к Ярославу Васильевичу Лупию, попросила его, чтобы он обязательно приехал на открытие фестиваля. Он отказывался. Он очень скромный человек, несмотря на то, что в свое время был даже директором Одесской киностудии. Когда он согласился (а отказать мне сложно), я пригласила его на сцену и перед зрителями, перед коллегами поблагодарила его за то, что он увидел в пятнадцатилетней школьнице, в подростке какую-то искорку Божию. И, в общем-то, помог мне обрести профессию и судьбу. Потому что именно в пятнадцать лет, попав на кинопробы, попав на съемочную площадку, я заболела кинематографом и поняла, что это судьба.

Потом я снималась у Всеволода Шиловского на Одесской киностудии. Я снималась на Приморском бульваре в фильме "Миллион в брачной корзине", двадцатипятилетие которого будет скоро отмечаться. В общем, у меня с Украиной связано очень много. До недавнего времени я снималась в проектах у известного режиссера и продюсера Оксаны Байрак. Сейчас все сложнее. И на Украину я больше не приезжаю.

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Вы имеете в виду попадание в базу "Миротворца"? Как вы к этому относитесь?

— Я отношусь к этому ужасно. Когда я увидела свою фамилию в списке "Миротворца", мне было больно. Потому что это неверно. Творчество – вне политики. Оно должно быть за любовь, за мир, за веру. Конечно же, я была в Крыму с творческими вечерами и спектаклями.

Но настоящей причиной стало мое участие в фестивале "Евразийский мост" у Никиты Сергеевича Михалкова. Это фестиваль, который позволяет рассказать о новых и прекрасных международных проектах. После этого фестиваля я и стала невъездной в мою любимую страну Украина. И теперь, в общем, лишена общения со своими родственниками и друзьями. И, конечно, я не принимаю участие ни в каких проектах, потому что теперь первый вопрос продюсеров: "Въездная ли ты в Украину?"

Где живут ваши родственники?

— Мои близкие родственники живут в Мариуполе (бывшем Жданове). Когда я была девчонкой, часть летних каникул я проводила со своей бабушкой именно в Жданове. Но я очень надеюсь, что когда-то мы свидимся.

Шампанское и гвоздика

То, что вы любите Украину, понятно. Наверняка у вас был какой-нибудь случай, когда эта любовь вдруг стала невыносимо сильной?

— Несколько лет назад я отмечала свой день рождения во время гастролей по Украине со спектаклем "Мастер и Маргарита". Это антрепризная постановка, которую сделал ныне ушедший Валерий Белякович. Это спектакль, наполненный как энергетикой Булгакова, так и темпераментом Беляковича. В этом спектакле я играла Маргариту. А Воландом был тоже уже ушедший Виктор Васильевич Авилов.

И в мой день рождения спектакль шел в Одесском театре оперы и балета. И я помню, что когда он закончился, в зале вдруг погасили свет. Я подумала: "Что-то случилось! Какая-то техническая накладка". Зал был полон, и люди стали шушукаться. И вдруг артисты из-за кулис вынесли торт со свечами, потом огромное количество шариков, которые осветили зал, взлетев под потолок, вынесли шампанское. И зрители долго стояли и аплодировали. И для меня это был незабываемый момент. Потому что свои личные праздники я очень люблю проводить в театре, на съемочной площадке, чтобы быть в той атмосфере, которую я обожаю, без которой я просто не представляю своей жизни.

Но это еще не все. После спектакля мы поехали на вокзал. И поезд уже отходил от перрона – мы уезжали в другой город. И тут прибежала девочка, совсем еще юная. Она бежала за поездом, а я стояла в тамбуре. Она говорит: "Олечка! Я вас так люблю! Вы моя любимая артистка! Извините! У меня на большее денег не хватило!" И она вручила мне маленькую гвоздичку. Поезд ушел, и эта гвоздичка осталась у меня в руках. Это было очень приятно. Незабываемо!

Давайте пожелаем что-нибудь нашим читателям?

— Я хочу пожелать вам любви, мира вашим семьям, мира вашим душам. Ненависти не должно быть места независимо от того, где мы находимся, какая у нас и у вас политическая ситуация. Я хочу, чтобы люди не враждовали из-за того, что политики решили, что пришло время враждовать.

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