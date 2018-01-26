Сомневаться приходится. Эксперт о законе о незаконном обогащении

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Двое из четырех нардепов-подписантов законопроекта, которым фактически предусматривается освобождение от ответственности за незаконное обогащение, заявили об отзыве своих подписей под этим документом. В частности, речь идет о депутатах от фракции "Народный фронт" Александре Кирше и Владиславе Данилине. Последний в соцсети Facebook опубликовал письмо к спикеру парламента Андрею Парубию.

Кирш в Facebook также отметил, что не изменил бы позицию и до сих пор поддерживает указанные изменения в Уголовный Кодекс, но вынужден отозвать голос в виду общественного резонанса. Во вторник Кирш в эфире ГС отметил, что не является автором документа, но подписал его, поскольку ему объяснили что нынешняя редакция закона презирает презумпцию невиновности. Отметим, что на сайте парламента нардеп еще числится одним из авторов законопроекта.

Почему парламентарии отказались от подписей под документом и действительно ли нарушает презумпцию невиновности нынешняя редакция закона, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Елена Дьяченко

(текст публикуется на языке оригинала)

На Ваш погляд, чому так сталось?

— Я не знаю справжніх мотивів, чому ці депутати спочатку зареєстрували цей законопроект, потім, не соромлячись, сказали, що вони не є його авторами. Документ міг бути розроблений комітетом, наприклад, а вони просто підписались, але не в цьому справа. Я просто хочу пояснити ситуацію, бо з того, що шановні написали у своїх Фейсбуках, взагалі нічого не зрозуміло, про що йдеться. Я поясню з самого початку. Ця норма, стаття 368-2 виникла у Кримінальному кодексі в 2011 році, коли Україна за рекомендацією ООН її внесла і криміналізувала незаконне збагачення. Тоді вона звучала приблизно так: відповідальність настає за незаконне збагачення або отримання активів, або передачу цих активів своїм родичам. Потім, у 2015 році, пояснюючи це необхідністю запустити НАБУ, формулювання статті змінили на таке, що доказувати правомірність походження цих активів має сам підозрюваний. Це і було порушенням презумпції невинуватості, зазначеної в українській Конституції і в Конвенції із захисту прав і основоположних свобод, це формулювання її і порушувало. Новий законопроект, який подали депутати, а потім відізвали, повертав цю стару редакцію 2011 року з однією єдиною зміною. Вони вилучили чомусь згадування про родичів, тобто, знову ж таки, під час суду обвинувачення за цим новим законопроектом мало б, як це зазвичай і буває, доводити неправомірність тих чи інших дій державних чиновників. От, власне, це про суть змін до статті. Чому вони так вдіяли, чесно скажу, не знаю. Трошки логіка законотворців мені тут не зрозуміла, але мені здалось важливим пояснити, про що йдеться, про які саме зміни до КК ми з Вами говоримо.

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А з чим пов'язано внесення цього законопроекту?

— Я думаю, що можна гіпотетично пов’язати це із намаганням якось убезпечити себе від дії цього закону, тому що та зміна, яка була внесена в 2015 році, оскільки зворотної сили закон не має, могла б повернутись проти діючої влади, коли б Антикорупційний суд, який буде рано чи пізно створений, почав би розслідувати умовне, гіпотетичне незаконне збагачення діючої влади європейських реформаторів. Тоді б вони, за діючою редакцією, мали б в антикорупційному суді доводити правомірність активів. Але, очевидно, щоб себе убезпечити, був поданий цей законопроект, щоб далі доводила неправомірність прокуратура, тобто державний орган обвинувачення. Така, можливо, логіка подачі була. Логіку відкликання я поки що не можу зрозуміти, але чому в 2015 році на це пішли? Очевидно, можливо, забули про те, що закон не має зворотної сили, можливо, дбали про комфортність роботи НАБУ, а зараз така мотивація знята, навпаки намагаються забрати у НАБУ такі повноваження.

Казали, що саме в цьому законопроекті, можливо, буде передбачена зворотна сила для його дії.

— Ви знаєте, не можна, якщо в Конституції записана презумпція невинуватості. Я більш, ніж переконана, що висновок Головного науково-експертного і юридичного управлінь буде негативним при такій спробі. Тому, я думаю, що люди вже почали задумуватись про своє майбутнє, що буде після того, як вони підуть з влади і, можливо, треба себе трошки убезпечити, а, можливо, трошки менш комфортною зробити роботу НАБУ для того, щоб продовжити співжиття, співіснування у цій європейській коаліції.

Щодо економічних, фінансових злочинів. Чи є у нас у цих напрямках презумпція невинуватості?

— В адміністративному процесі, дійсно, її немає, але ми зараз з Вами обговорюємо саме кримінальний процес, що ці зміни внесені у КК. Уявіть собі, відповідно до діючої редакції, за поданням НАБУ, наприклад, привели чиновника до суду, а він показує, умовно кажучи, всім Конституцію, показує Конвенцію і говорить: я дуже перепрошую, прокуратура хай доводить, не я маю це робити, і суд погоджується, а прокуратура, ми вже бачили, з якою ефективністю працює, і її здатність щось довести зараз очевидна, я навіть не буду її характеризувати. Власне, після розвалу справ в суді, можливо, і виникла необхідність подати такий законопроект, щоб справи не закривались через те, що закон трошки був незаконний. Діюча редакція досить сумнівна.

К слову, адвокат, правозащитник Елена Карнаух считает, что в случае принятия нового законопроекта доказать незаконное обогащение станет невозможно.

Народный депутат от партии "Народный фронт" Александр Кирш отметил, что отмена наказания за незаконное обогащение — ответ ВР на наглость налоговой.