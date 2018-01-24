Эксперт: отношение МВФ к Украине около нуля

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во вторник в швейцарском Давосе стартует ежегодный Форум, который объединяет влиятельных политиков и бизнесменов. Как ожидается, президент Петр Порошенко встретится там со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в эфире одного из телеканалов. Одной из основных тем украинского бизнеса могут стать инновационные технологии, достижения украинских ИТ-специалистов и стартаперов. Особое внимание будет к агросектору, поскольку именно эта отрасль сегодня приносит почти половину валютной выручки в страну.

Повестку дня Форума в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений.

Насколько тема Украины, украинского ИТ-бизнеса, украинского аграрного сектора может быть в центре внимания Давоса?

— Так, чтобы не обижать очень, не давать ноль процентов, но в центре внимания это точно не будет. Вы сейчас озвучили то, что заявляют наши официальные лица или те люди, которые будут в Давосе, но официально тема там больше будет касаться состояния дел в Европе, и это охватывает экономический аспект и, в первую очередь, политический. Украинская тема, дай Бог, чтобы она более-менее была где-то, скажем так, подсвечена на вопросах, связанных с развитием Европы или с развитием общей ситуации безопасности. Экономическая — еще меньше, потому что давайте будем откровенными, состояние экономики Украины не дает основание говорить о какой-либо более-менее серьезной значимости Украины в экономическом смысле для Европы на данный момент, к сожалению.

Ожидается встреча Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард, и пока похвастать перед ней президенту нечем: нет ни Антикоррупционного суда, ни полноценного главы НБУ, приватизация не запущена. Насколько этот разговор может быть содержательным и каковы будут итоги?

— Даже если будет «порка», никто вам об этом не скажет. Относительно содержания, разговор, я думаю, будет содержательным, потому что это будут больше вопросы со стороны МВФ относительно исполнения тех или иных пунктов программы. Были уже неоднократно официальные заявления о том, что, как считает МВФ, было не исполнено, причем это не просто его «хотелки», а то, что мы подписали, что мы должны исполнить, неоднократно заявляли, оттягивали, пролонгировали, но сейчас занята позиция со стороны МВФ и других международных структур, что дальше мы продолжать эту игру не будем, или вы исполняете, или, извините, прекращается программа, то есть там будет содержательный разговор. Он будет непростой для президента и украинской делегации. Какие-то вещи на самом деле были приняты или подвижки были сделаны, но, по-моему, там уже терпение исчерпалось, чтобы принимать полушаги или полумеры.

Если Украина не получит денег от МВФ, каковы будут последствия, учитывая, что минимум только 9 млрд долларов НБУ должен МВФ?

— Давайте рассматривать. 9 миллиардов НБУ должен МВФ в течение какого срока? Выплаты, на самом деле, разбиты, на этот и следующий год там припадают пики выплат, особенно, на следующий год, но там доля НБУ — не такая большая. Но если вы посмотрите резервы НБУ, как они распределены, то там есть проблема наличия реально свободных средств для стабилизации финансово-экономического положения, если оно вдруг начнет ухудшаться или курс начнет скакать, как он сейчас немножко начал двигаться в силу объективных причин, и проблема в том, что если мы не получаем финансирования от МВФ, это дает красный свет для, во-первых, остальных международных финансовых институтов, во-вторых, для более-менее серьезных инвесторов из-за рубежа, и нам остается только то, что мы попытались и с успехом сделали в сентябре, когда выпустили государственные облигации, которые, кстати, неплохо разошлись по очень, как для мира, высокому проценту. Мы можем пойти на это еще раз, может даже, если удастся, два раза, но это имеет определенную цену, и, скажем так, вызывает вопросы.

Аналитики видят угрозу дефолта Украины перед МВФ, в частности. Вы разделяете такое мнение?

— Нет, угроза всегда может быть, нужно смотреть на конкретный случай, то есть, допустим, прямо сейчас, сегодня, в этом месяце такой угрозы нет. Потом, вы же смотрите просто на цифры, там возникает вопрос: допустим, есть выплата или нужно покрыть какой-то долг, откуда вы возьмете ресурс? И если ресурса нет, начинает подниматься вопрос о том, что… на самом деле, уже был технический дефолт, так называемая реструктуризация, но по факту, это был дефолт. Ничего страшного не произошло, то есть правила западного мира предусматривают, что это можно допускать, если вы договариваетесь с должниками, и перед Украиной может тогда, действительно, еще раз стать вопрос договоренности с должниками, но позиция будет, скорее всего, еще более жесткая, чем она была до этого.

Еще одна встреча, проанонсированная министром иностранных дел Украины – это возможная встреча Порошенко и Дональда Трампа. Какова вероятность, что встреча состоится?

— Если Трамп приедет, то я думаю, что полноценная встреча будет, то есть не просто рукопожатие. Но сейчас вопрос в том, приедет ли Трамп, потому что там пошел процесс «шатдауна». Снова в Сенате республиканцы с демократами в клинче, причем, понимая, кого они хотят достать, а именно Трампа, поэтому приезд Трампа — под вопросом. Если он все-таки туда приедет, думаю, высока вероятность того, что будет встреча. Лично для Петра Алексеевича это будет очень важно, и, возможно, он свои какие-то вопросы сможет более-менее, скажем, или продвинуть, или даже решить, а вот то, что касается Украины, то нет, потому что при всем уважении к президенту Трампу вопросами Украины он не занимается, по сути, там другие люди на украинском направлении реально более влиятельны, и именно с ними надо говорить, что тоже, кстати, происходит.

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Вы имеете в виду Курта Волкера?

— Нет, не обязательно. Волкер – это более нижний уровень, то есть те люди, которые, в принципе, украинским вопросом больше даже занимаются, как ни странно. Допустим, кроме Белого Дома, в котором тоже есть в аппарате национальной безопасности довольно квалифицированные люди, но это и Пентагон, и уже частично Госдеп, да, Волкер, я бы не стал переоценивать его значение. Есть люди более, скажем, высокого полета.

Если говорить о ключевых темах форума в Давосе, то там — цифровая экономика, борьба с изменениями климата, защита прав ЛГБТ. Насколько такая повестка дня актуальна для Украины?

— Первые два вопроса актуальные для Украины — это цифровая экономика, то есть мы об этом много говорим на частном уровне, даже есть много инициатив, но государство само по себе принимает какие-то декларации, а, по сути, комплексно особо дело не продвигается, потому что цифровая экономика – это не софт, компьютеры, айтишники, нет. Это намного шире. Это реально вся экономика, которая переходит на другие рельсы, когда у вас исчезает определенное количество профессий. Соответственно, люди, которые были заняты, становятся незанятыми, а вы должны им как-то найти какое-то место, когда изменяется модель жизни абсолютного большинства людей, то есть это — намного более серьезные вещи. Наиболее развитые страны, они уже лет пять к этому идут. По климату — то же самое. Для нас это важно. Слава Богу, мы еще не пребываем в той зоне риска, в которую уже попали абсолютное большинство стран, особенно, прибрежных, но если вы посмотрите даже просто по своему личному примеру, вспомните, эти зоны 20 лет назад и сейчас. Они продвинулись сейчас на север, то есть если раньше вы выращивать фрукты могли только на юге или, может, плюс-минус, средняя полоса, то сейчас то же самое вы выращиваете в зоне Полесья. И это показывает, что климат меняется, то есть это и вопрос сельского хозяйства, в первую очередь, но не только, и экономики. То есть это вопросы важные, но дело в том, что мы ими серьезно не занимаемся на государственном уровне, хотя подписываем огромную кучу деклараций, заявлений, планов, которые успешно, в основном, не выполняются.

Ожидается также визит Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, то есть участников "нормандской четверки". Возможна ли встреча Порошенко с ними, особенно, в контексте ситуации на Донбассе и грядущего визита Курта Волкера?

— Я думаю, возможна. Я полагаю, украинская сторона должна была попытаться, как минимум, организовать подобную встречу. Может, это на рабочем уровне и проявляется, то есть встреча — возможна, вопросы есть, и даже не в том контексте, что вы сказали. Дело в том, что за последние полтора-два месяца некоторые подвижки произошли, в первую очередь, обмен пленными, есть определенные заявления с двух сторон, также недавно был принят известный закон о Донбассе.

К слову, эксперт-международник Анна Шелест в эфире «ГС» заявила, что президент Украины Петр Порошенко в случае встречи в главой США Дональдом Трампом в Давосе поднимет вопрос ввода миротворцев на Донбасс и санкций.