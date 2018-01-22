К возобновлению поставок газа РФ людей подготовили — Землянский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В 2018 году Украина возобновит импорт российского газа, от которого отказались более двух лет назад. Цена газа от компании "Газпром" в соответствии с обязательствами по решению Стокгольмского арбитража — привлекательна, поэтому в этом году "Нафтогаз Украины" закупит минимальные объемы — около 4-5 миллиардов кубометров газа — в России и продолжит импорт с европейского направления.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. При этом он не уточнил стоимость российского голубого топлива и дату возобновления поставок.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова возобновить закупки газа в России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров. В то же время в "Нафтогазе" отмечали, что цены будут "на уровне немецкого рынка".

Подробнее о возобновлении импорта российского газа в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Вы удивлены таким решением НАК?

— Да нет, это было ожидаемо, в принципе. Тем более, заявление президента, то есть патриотически настроенную общественность готовили к тому, что поставки газа от "Газпрома" будут возобновлены. И то, что озвучил сегодня Коболев, только подтверждает эту мысль. Единственное, что, конечно, остается открытым вопрос, какова все-таки будет цена, которую будет предлагать "Газпром", то есть по которой НАК будет закупать газ у "Газпрома". Потому что пока по этому поводу никакой информации, к сожалению, нет.

Есть какая-то прогнозируемая черта, за которой нам выгодно было бы покупать в России этот газ?

— Ведь цены на хабах тоже не стабильны. То есть они могут колебаться. Они могут колебаться, условно говоря, от 190, как это было летом прошлого года, долларов за 1000 кубометров, до 245, как это было вот этой зимой, когда стало холодно, и соответственно, цены поднялись. То есть диапазон цен там условный 200-240 долларов — это предложение по Европе. Какое предложение будет со стороны "Газпрома", то есть какая цифра будет фигурировать, сейчас сказать достаточно сложно. То есть проще подождать уже каких-то конкретных решений и тогда можно будет сделать выводы о том, насколько ниже или соответствует ли эта цена тем ценам, по которым Украина сейчас закупает газ в ЕС.

НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" начнут переговоры по имплементации решений Стокгольмского арбитража в ближайшее время. Речь пойдет о процедуре поставки из России газа в Украину?

— А процедура достаточно простая. Ведь газ поставляется по предоплате. То есть вы платите деньги, соответственно, получаете потом за деньги, которые уплачены, необходимые объемы. Тут может возникнуть другая очень интересная ситуация. Ведь были заявления со стороны "Газпрома" относительно поставок газа на неконтролируемые территории — в Донецкую и Луганскую область. И вот НАК высказывал опасения, что если будут деньги перечислены на счета "Газпрома", они пойдут в зачет, они пойдут в счет того газа, который был поставлен в Луганскую и Донецкую области. Тут, конечно, такой достаточно тонкий момент. И, скорее всего, это будет одним из пунктов переговоров между "Нафтогазом" и "Газпромом" относительно поставок газа в Украину.

Витренко отметил, что в решении суда четко указано, что поставки газа в ОРДЛО не могут считаться поставками "Нафтогаза". Также цена газа по контракту с "Газпромом" должна быть ниже стоимости транспортирования газа из ЕС в Украину.

— Опять же — по словам. То есть я не могу сказать, насколько это соответствует, потому что, условно говоря, завтра выйдет "Газпром" и скажет все наоборот. И тоже скажет, что они победили в Стокгольме. Поэтому самым хорошим ответом, самым хорошим решением будет все-таки дождаться окончательных результатов переговоров и посмотреть и на условия, и на цену, и вообще на сам ход переговоров было бы интересно посмотреть. Потому что, я думаю, что все так просто не будет, что, безусловно, появятся подводные камни, появятся требования со стороны "Газпрома". И тем более, тут есть очень тонкий политический момент: мы два года заявляли о том, что Украина живет без российского газа, и тут такой каминг-аут своеобразный происходит, когда, в принципе, сначала президент, а потом и глава "Нафтогаза" говорит: да, будем закупать в РФ, ничего такого страшного в этом нет.

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Эти пять миллиардов кубометров газа — на что и на сколько этого хватит?

— Пять миллиардов кубометров газа по сегодняшним объемам импорта, который Украина закупает для собственных потребностей, это больше 30% от всего импорта, который заходит в Украину. Посчитать не сложно. То есть у нас промышленность должна была потребить в этом году где-то порядка 10 миллиардов, 10 с небольшим миллиардов кубометров, еще 4 миллиарда закупается для потребностей теплокоммунэнерго. То есть 14 миллиардов в среднем, плюс-минус, Украина импортирует.

Ранее газ, который закупала Украина в России, не имели права продавать. Если мы закупаем российский газ в полном объеме, мы его можем, имеем право потом продавать?

— Да ради Бога. А смысл? Просто я не вижу в этом никакого экономического смысла на сегодняшний день. Потому что Украине в любом случае выгоднее использовать дешевый газ для промышленности, для теплокоммунэнерго, для того, чтобы стабилизировать собственную экономику. У нас не та ситуация в экономике, чтобы разбрасываться дешевыми ресурсами, и в том числе газом. Вопрос в том, скажется ли это на ценовой политике «Нафтогаза». Вот это будет достаточно интересно. Потому что НАК, по сути, получает очень существенное, если цена, если то, что заявляют представители НАК, и цена будет ниже, чем цена на европейских хабах, НАК получает существенное конкурентное преимущество на внутреннем рынке. Он может вернуть свои позиции как основного трейдера. Потому что за последние три года НАК потерял в секторе промышленности все свои позиции, оставив 7% рынка за собой. То есть и здесь надо будет считать и смотреть экономику процесса. Но, в принципе, теоретически — да, продавать мы можем. Но еще раз повторюсь, я пока не вижу в этом экономических резонов.

Предусмотрен пересмотр этой цены в тех контрактах, по которым мы закупали эти пять миллиардов кубометров российского газа?

— А вот в том-то и дело, что не понятно, по какому принципу. То есть раньше было понятно. В контракте существовала формула, по которой можно было рассчитать цену. Каково решение Стокгольма, НАК не говорит. И "Газпром", кстати, тоже. То есть, как видоизменилась эта формула, какой принцип расчета, вот этого, к сожалению, никто не знает. И поэтому сказать достаточно сложно. Я думаю, что в любом случае должна была остаться привязка либо к нефтепродуктам, либо к ценам на хабе, так или иначе. Стокгольмский арбитраж не имеет права устанавливать фиксированную цену. Поэтому цена, скорее всего, она будет плавающая. То есть она будет пересматриваться либо ежеквартально, либо полугодично, может быть, и ежемесячно, я не исключаю и такого варианта. То есть корректировка цены будет в любом случае.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что тарифы на газ для населения нужно поднимать.

К слову, член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что перевод всех ТЭС с антрацита на уголь газовой группы невозможен как по техническим, так и по политическим причинам в контексте возвращения Донбасса.