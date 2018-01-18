Хозяйке на заметку: как избежать обморожения?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Синоптики уже в четверг, 18 января, прогнозируют 20 сантиметров снега в Киеве, и до 40 сантиметров в семи областях страны.

Сильный снегопад уже парализовал движение транспорта в Одессе. За прошедшие сутки было зафиксировано почти 60 аварий.

Кроме того, Николаев во вторник, 16 января, застрял в пробках из-за ДТП, вызванных непогодой.

Как обезопасить себя во время низких температур, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы спортивный журналист Валентин Щербачев, который организовывал международные турниры по футболу на вершинах Гималаев, на Северном полюсе и в Антарктиде.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які перші симптоми обмороження?

— Починають синіти руки, ноги, ви не відчуваєте кінцівок. Тому всім нашим співгромадянам я раджу дуже серйозно відноситися до взуття, яке вони вдягають в таку погоду, щоб все було тепле, зручне. Якщо взуття тісне, то дуже важко гарантувати, що людина не обморозить собі пальці ніг. Потім, рукавички. Голова має теж бути в теплі, тому що тут снігопади. Морозів не передбачається високих, але все ж таки треба. Коли мокро, під ногами дуже багато снігу, то це ще небезпечніше, ніж просто сухі морози. Тому хто є прості такі поради, скажімо, обертати кінцівки газетою, вона дуже тривалий час тримає тепло. У нас же багато людей живе за межею бідності, я так вважаю.

Крім того, дуже буде ходити транспорт не циклічно і будуть порушуватися графіки, тому чекаючи на зупинці якийсь транспорт, зводьте так лопатки, щоб у вас не замерзав тулуб, спина, бо це дуже небезпечно для легенів. Така простенька вправа забезпечить комфорт вашого тіла. Крім того, буде ковзанка на тротуарах. Від цього нікуди не дінешся, я думаю, як не чистили ідеально в спальних районах, так воно і буде. Тому якщо ви йдете, у вас підошва не рельєфна, ви маєте трошки ковзаний крок робити, щільно притискаючи ноги до підлоги. Не поспішати, не бігти по такій кризі це дуже важливо, тому що травматизм дуже високий після цих всіх снігопадів і ожеледиці.

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Чи варто під час холодів переглянути свій звичний раціон?

— Кажуть, що треба відмовлятися від кави, вже кавоманів дуже багато. Їжа має бути калорійною. Якщо хтось має змогу, то їсти м'ясні блюда, тому що білкова їжа дуже корисна в такому вигляді. Відмовлятися від великих доз алкоголю обов'язково, бо він тимчасово, на кілька хвилин дає тепло, а потім вже організм не здатен створити супротив такому холоду чи некомфортним умовам. Так що дуже просто. Їсти треба так, щоб не відчувати голоду, бо голодна людина виходить на мороз, на сніг і вона дуже-дуже чутлива до будь-яких перепадів температури. А так, треба бути дуже уважним до свого одягу, не поспішати, особливо молодим людям, які носять джинси дуже щільні, потім взуття, воно модне, але тісне. Це все дуже важливо враховувати.

А як правильно падати, аби мінімізувати ризик отримання травми?

— Ні в якому разі не падати назад чи вперед. На бік. Правий, або лівий, якщо вас вже вивело з рівноваги, ви падаєте не підставляючи руку, а якщо людина не має спортивної підготовки, треба групуватися, треба ні в якому разі дуже жорстко не підставляти свої руки, щоб не було переломів. І я ще раз кажу, не падати на спину, щоб не вдаритися потилицею, і вперед, тим більше, це дуже небезпечно. Лише вліво-право. На бік. Це падіння м'які такі мають бути.

А якщо людина вже отримала травму і не може рухатися. На вулиці мороз. Що треба робити?

— Не треба, щоб люди були байдужими довкола. Переохолодження це дуже небезпечно. Якщо людина, не дай боже, ламає ногу, то в неї шок больовий, само собою, але треба кудись підтягнутися, якщо можна рухатися, і щось робити, щоб не лежати на льоду. Я думаю, у великих містах, навіть в селах, люди не пройдуть повз таку от біду і допоможуть. Треба щось підкласти людині, щоб вона не була у безпосередньому контакті з кригою, снігом. Якщо не втратила свідомість, то вже сама людина має намагатися хоч трішки привести себе в такий більш зрозумілий стан і робити щось, навіть стискати пальці рук, щоб зігрітися. А перша допомога, якщо перелом, то до прибуття швидкої людину не чіпати.

Ранее пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Украины Оксана Ожигова рассказала, готова ли Украина к снегопадам.

А заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня поделилась информацией о том, в каких регионах Украины ожидать наибольшего количества снега.