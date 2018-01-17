Нехватка угля скоро скажется на энергосистеме - Дяченко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина в течение 2017 года использовала почти пять миллионов тонн угля антрацитовой группы, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом написал вице-премьер-министр Владимир Кистион на своей странице в Facebook.

К слову, в 2017 году Украина сократила потребление угля на 18%. Теперь мы потребляем 25,5 миллионов тонн. И, кроме этого, добыча угля за прошлый год была уменьшена на 15,5%, почти до 40 миллионов тонн.

Подробнее об альтернативе антрацитовому углю в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Украинское фото Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото

За рахунок чого відбулося майже в два рази скорочення споживання антрацитового вугілля?

— Перше, блоки перевелися на вугілля газової групи, було модернізовано. І по-друге, у нас же доволі серйозний профіцит потужностей залишається у тепловій генерації, і частина — знаходиться в резерві. От коли приймають рішення про резервування, то зараз намагаються віддавати пріоритет антрацитовим блокам, щоб використати їх в якості резервів.

Тобто у нас зараз паритет по газовій групі і антрациту?

— Та ні, десь 30% «антрацитів» зараз. Пропорція зменшилася. За рахунок того, що перевели кілька блоків і модернізували, щоб можна було їх використовувати. І наскільки я пам'ятаю, два «Центренерго» перевело. І знову ж таки, стоять. Більше намагаються використовувати більш активно ті блоки, які на газовому вугіллі працюють.

Яка різниця між газовим вугіллям і антрацитом?

— Це вугілля різної марки. Антрацит — це більш калорійне вугілля, це більш старе вугілля за геологічною формацією, його, як правило, важче видобувати, хоча бувають і виключення. І воно більш калорійне, і відповідно воно більш стабільно горить. Вугілля газової групи, воно не таке калорійне, і там більш нестабільні процеси його згорання. Відповідно, коли модернізують блоки, то одне з питань, посилюють системи пожежної безпеки, оскільки воно горить менш стабільно, відповідно більш небезпечне.

Поки що ми покриваємо потреби повністю у вугіллі газової групи, ми його практично не імпортуємо, були факти імпорту, але це не було продиктовано дефіцитом. Поки що у нас потреби покриті. І відповідно взагалі на контрольованих територіях не видобувається антрациту. Всі антрацитові шахти залишилися на окупованих територіях Донбасу.

Тобто антрацит ми купуємо?

— Так, 100%. 50% антрациту зараз імпортується з Росії, і відповідно те, що залишається, імпортується з ПАР і США.

За якою ціною?

— Спочатку було задекларовано, що по 110 доларів купували американське вугілля, і десь доларів на 10 менше — південноафриканське, але зараз контрактні ціни не афішують. Тобто, можливо, їх і передивилися, але зараз посилаючись на комерційну таємницю, перестали їх озвучувати, тобто я зараз не можу сказати, за якими цінами торгують.

А чи продаємо ми вугілля? РИА Новости | Перейти в фотобанк Повышение цены на уголь напоминает удавку - эксперт

— Є такий факт, ще фіксували півроку тому, були факти, коли продавали частину вугілля, але дуже небагато.

Чи можна вважати антрацитне вугілля сьогодні дефіцитним?

— Ми недостатньо запасів створили. Ми з дуже малими запасами зайшли на опалювальний сезон, але поки що вдається впоратися з постачання необхідної кількості, тобто не вплинув поки що малий запас на стабільність роботи нашої енергосистеми. Але треба зауважити, що поки що дуже тепла зима, ще не було складних для енергосистеми періодів погодних.

Відбувається переобладнання на вугілля марки «Г», зокрема на ТЕС? Наскільки це дороговартісне переобладнання?

— Переобладнати один блок з антрациту на газове вугілля коштує 3-4 мільйони доларів. Це невелика ціна. Тобто і плюс це ж треба певний час, тому що цей блок виводиться з експлуатації. Тобто це не дуже дорого за енергетичними мірками. Деякі енергетики кажуть, що все ж таки це енергетичний монстр виходить, тобто все одно не дуже повноцінно може працювати, але це те, що спроектовано під антрацит і перероблено на вугілля газової групи, але поки що без ексцесів ті блоки, які переобладнали, працюють. Я думаю, що це варто робити, тому що енергетична безпека в контексті ситуації, яка і політична, і військова, і енергетична, яка складається в Україні, це зараз пріоритет.

І гроші не такі великі, і десь, здається, мільйонів 300 в цілому треба, щоб повністю переобладнати всі наші блоки. Знову ж таки, це дуже невеликі гроші по енергетичним міркам. Для розуміння, наша теплова генерація, енергетика, потребує десь 30 мільярдів на модернізацію. Тобто, щоб довести нашу теплову генерацію до світових стандартів економічної ефективності, бо наші блоки зараз в 1,5-2 рази гірші показники мають, ніж європейські, економічні, бо вони старі, і ще не проектним паливом їх завантажували, багато проблем створювали, і вони не в гарному стані на сьогодні. І плюс, довести їх до екологічних показників, тобто це десь по розрахункам до 30 мільярдів доларів треба. От 300 мільйонів, це дуже невеликі цифри і я думаю, що їх можна знайти.

А якщо комбінувати з альтернативними видами? Можна розробляти сьогодні в Україні альтернативу вугіллю?

— Ні. До певної міри. Але на сьогоднішній день наша енергосистема недостатньо укомплектована маневровими потужностями. Тобто їх треба регулювати, значить, у нас 8% в балансі — гідрогенерація, і можна ще два гігавати, за розрахунками, водних ресурсів вистачить, і все. Тобто для того, щоб перевести на НСІ за міжнародними стандартами, десь до 20% можуть бути маневрових потужностей. У нас зараз 8% гідро, і ми будемо добирати тепловими електростанціями. Тобто можна вугільні заміщувати газовими, але це треба десь цей газ брати. Тому поки що повністю відмовитися від вугільної енергетики нам не вдасться.

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Ранее член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что перевод всех ТЭС с антрацита на уголь газовой группы невозможен как по техническим, так и по политическим причинам в контексте возвращения Донбасса.