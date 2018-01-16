Кравец: конфискация $1,5 млрд Януковича – схема ГПУ

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть оригинальность текста приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 о спецконфискации 1,5 млрд долларов преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей, а следовательно его проверят на подлинность компетентные органы. Об этом в четверг, 11 января, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Так в ГПУ отреагировали на обнародование телеканалом Al Jazeera текста приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года на 95 страницах, который с весны засекречен как содержащий государственную тайну.

Эпопею с конфискацией рекордной для Украины суммы 1,5 миллиарда долларов проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Те, що на документі немає характерного номеру може про щось свідчити?

— В першу чергу він взагалі викладений англійською мовою, те, що розмістила у відкритому доступі Al Jazeera, а не українською мовою. І фактично те, що на сьогодні не можуть ні спростувати, ні підтвердити його аутентичність, з огляду на те, що міститься в цьому документі, вже не має жодного значення. Тому що насправді всі обставини, які викладені в документі, тим чи іншим чином вже були саме представниками ГПУ так чи інакше опубліковані в ЗМІ, робилися такі заяви, і називалися саме ці юридичні особи. Тому сумніви в аутентичності документів – це виключно формальність для того, щоб певним чином затягнути час.

Для чого тоді їх намагаються перевірити за українськими стандартами?

— Я так розумію, це свідчить про певну паніку і намагання якимось чином все ж таки сформулювати позицію що надалі робити. Тому що, насправді, це вже за післяноворічні свята вже другий такий витік інформації саме з цього телеканалу Al Jazeera. Перший був стосовно тих же коштів Януковича, стосовно Онищенка та Фукса. Наразі з'явилося це скандальне рішення, яке ГПУ намагалася засекретити і не доводити до відома навіть народних депутатів, які ставили питання щодо його розсекречення.

Дивує, що саме Al Jazeera публікує інформацію з грифом таємно. Звідки у розпорядженні Al Jazeera могли опинитися такі документи?

— Ми бачимо, як працюють наші правоохоронні органи. З одного боку, все, що знаходиться в них в роботі, певним чином становиться доступне для ЗМІ. Однак в даному випадку можна все ж таки робити певні висновки, що це саме наслідки війни між ГПУ та НАБУ. Тому що ви ж прекрасно розумієте, дуже важко повірити, що якийсь катарський телеканал має якесь відношення безпосередньо до справ, які відбуваються в Україні.

Яке відношення мають ГПУ або НАБУ до Al Jazeera?

— Насправді, коли йшла мова про арешт цих коштів, про розслідування цього гучного скандалу, були вже скандали між ГПУ та НАБУ, хто саме повинен розслідувати ці справи. І відомства накладали арешт на ці кошти, хоча забули накласти арешти безпосередньо на корпоративні права. І на сьогодні вже виникають юридичні певні казуси взагалі з усієї цієї ситуації, з цими 1,5 млрд доларів насправді в подальшому може виникнути така ситуація, що Україні прийдеться повертати їх з досить великими відсотками власникам цих коштів.

Міг бути якийсь витік інформації?

— Насправді всі державні органи вже настільки дискредитували взагалі державну владу, постійно висуваючи всілякі звинувачення один одному.

В яких випадках вирок суду засекречується?

— По-перше, потрібно все ж таки з'ясувати, ті судді, які брали участь у справі, секретарі судових засідань, чи вони мали доступ до державної таємниці і мали відповідні допуски для того, щоб розглядати цю справу. Наскільки відомо, то взагалі це рішення було засекречене виключно після того, як воно було проголошене. Це також досить дивує. Тому що насправді рішення приймалося на підставі чого? Однак, ознайомившись з самим рішенням, воно не витримує жодної критики з точки зору саме юриспруденції. Тому що насправді це виглядає так, що є якась певна особа, яка за 500 доларів була директором якогось підприємства і яка це повідомила. І з огляду на це повідомлення, якимось чином ГПУ вибудувала цю схему відмивання брудних коштів. При цьому ніхто не ставить питання безпосередньо звідки ці кошти взагалі взяли.

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Якщо ми говоримо про гриф таємно, який Юрій Луценко наклав на це рішення, Єнін, заступник генпрокурора, пояснив, що це відбулося у зв'язку з активними слідчими діями і захистом учасників процесу. Мали на це право?

— Наскільки я розумію, то вони вже трохи заплуталися в своїх поясненнях. І я вважаю, що їм потрібно наразі трохи помовчати і все ж таки виробити якусь єдину стратегію. Тому що коли накладався гриф таємно, і всюди повідомлялося, що зазначене рішення містить певну державну таємницю. Яку саме державну таємницю? Ми всі ознайомилися з цим рішенням, немає там жодної державної таємниці, окрім того, що голова НБУ, яка раніше очолювала певну інвестиційну компанію, займалася фактично допомогою Курченко, Януковичу у виведенні цих коштів. І до того ж, той скандал, який був безпосередньо з цієї компанією "Інвестиційний капітал України" стосовно Ощадбанку і тих відсотків, які вони отримували, як комісійну винагороду, там до цього часу якось трохи затихло. До того ж знову-таки не треба забувати, що президент в декларації за минулий рік зазначив, що він особисто з курсової різниці з ОВДЗ (облігації внутрішнього держзайму – ред.) отримав прибутку тільки 50 млн грн. Тобто тут питання вже можуть виникнути безпосередньо вже і до президента України, яким саме чином і хто саме займався цими ОВДЗ. Тому тут немає жодної державної таємниці. А те, що вони говорять про якийсь захист учасників судового розслідування, а також про розслідування інших кримінальних справ, я так розумію, що це вже панічні пояснення, які не мають жодного відношення безпосередньо до цієї справи.

Якщо брокерська компанія, яка надала свої послуги, отримала за це частину грошей, потрібно правоохоронцям з'ясовувати походження цих грошей?

— Звичайно. Коли проводилася ця операція, в ній же брав участь не тільки "Інвестиційний капітал України", брав участь і Ощадбанк. Фактично проводився якийсь фінмоніторинг для того, щоб з'ясувати походження цих коштів. Однак в свій час я також зазначав те, що ця оборудка з валютними ОВДЗ для населення фактично використовувалася для відмивання коштів. І насправді ми прекрасно розуміємо, Гонтарєва розумна людина, "Інвестиційний капітал" — ведуча компанія, і всі прекрасно розуміли, з ким вони мають справу. Що це не кіпрські якісь бізнесмени, які вкладають кошти і купують ці валютні ОВДЗ. Тому насправді в слідчих можуть виникнути, однак, не при цій владі, питання до того, яким саме чином відбувався той фінмоніторинг, і які саме документи надавалися Ощадбанку для того, щоб підтвердити законність походження коштів, за які придбавалися ці валютні облігації.

Ранее политолог Руслан Бортник заявлял, что публикация решения суда по "деньгам Януковича" — часть атаки Запада.

В свою очередь политический консультант Юлия Комарова отметила, что у Украины не получится блестящей победы в судах над Януковичем.