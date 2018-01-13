Юрий Артеменко о работе СМИ и шоу политиков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Медийные политики попадут под запрет. С инициативой законодательно ограничить их присутствие в эфире выступает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Там говорят, что это явление сегодня приобрело большой размах — оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми пользуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы.

Эту инициативу в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

(текст публикуется на языке оригинала)

З чого виникла така ініціатива?

— Ініціатива ця давно існує. Сьогодні рада виступила з заявою, якою окреслила чотири-п’ять проблем, які існують на сьогодні, і це дуже яскраво показав новорічний ефір – це і проблема мови на телебаченні, на відміну від мови на радіо, це і ведення передач політиками, це й інші події. Тому це була така заява, знаєте, як на мене, вона наболіла.

Чи є у нас законодавча база для того, щоб визначити, хто є політиком, хто не є політиком, хто має, хто не має право вести ефір?

— Законодавча база, вірніше, поняття вже виписані, що таке публічна персона, що таке є державний службовець, але врешті-решт ми якраз і кажемо, що зробіть закон, яким передбачите, бо, знаєте, коли мені дзвонили, і я перше питання задав – хто до мене буде ставити питання і адміністратор "ГС" сказала: дві прекрасних молоді людини, які не є політиками. Якщо б вів передачу будь-який нардеп, це вже не журналістика, це все що завгодно – шоу політичне, передвиборча агітація, своя розкрутка, свій піар, але це точно не професійний стиль журналістики. Тому вносимо пропозицію, знайдіть, випишіть у законі, що політикам, і випишіть, хто такі політики, заборонено вести передачі. Більше того, це не попало в нашу заяву, я вважаю, що треба заборонити і власнику виступати на своїх каналах, використовували канали для своїх власних політичних амбіцій. Будь ласка, всі люди, окрім тих, які є політичними фігурами. Це жодним чином не стосується ні громадських активістів, ні людей, які не є при владі, а просто активісти, політичні активісти.

Наприклад, пані Герман чи Гриценко, які не є нардепами?

— Ні, я вважаю, що вони не нардепи, вони, по суті, громадські активісти. Вони мають право, звичайно.

Але ж вони можуть бути членами політичних партій.

— Більш конкретно має виписати законодавець. Наприклад, лідерам партій — ні, а членам політичних партій, вибачте, у нас вся країна то в одній політичній партії, то в іншій. Це має законодавець виважено написати. Ми просто формулюємо, що є така проблема. Кожен має займатись своєю справою, нардепи – писати закони, приходити на ефір до вас виступати, але не вести передачу. Ви маєте зробити журналістику і т.д. Детальніше – це народжується в муках, в законах.

Санкції мають бути?

— Звичайно. Я вважаю, що відповідальність, якщо буде прийнято такий закон, то відповідальність має нести телерадіоканал. Він же запрошує, він визначає, можна виступати чи ні. Я не прихильник санкцій і типу попередження, бо попередження – це те, що є, існує на сьогодні, існувало завжди. Це такий один із інструментів впливу на телеканал. Я був один із тих членів нинішньої нацради, ми ввели поняття штрафи грошима, тому що телебачення, радіо – це бізнес, то треба карати штрафом не дуже великим, якщо мале порушення, і дуже великим, якщо порушення страшне або якщо воно повторюється, мале, але повторюється, телеканал не зробив висновків. У нас дуже добре працює, до речі, якщо казати про ці санкції, закон про мовні квоти на радіо.

Якщо журналіст зараз нардеп або навпаки, як тут може бути?

— Колишній, ви розумієте, статус нинішній, коли є нардеп, завтра ви будете ніким чи будете журналістом, чи будете токарем, не можна один раз, ставши нардепом, за цим ганятись. Наприклад, наші колеги Сергій Лещенко чи Мустафа Найєм, на мій погляд, не можуть вести передачу. Потрібно визначитись: ви нардеп, у вас є трибуна і, будь ласка, через телеканал "Рада", пряме висвітлення. А коли ви в цей час виходите на ефір, це неправильно. Або будь журналістом, або будь нардепом. Тебе можуть запрошувати, немає питань, тобто ти приходиш, тебе запрошують, але ти не формулюєш саму програму, ти не визначаєш її стандарти, ось в чому річ.

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Можливо, в такому разі треба і на друковані ЗМІ звернути увагу?

— В друкованому вигляді – це не є таке… все ж таки вплив газети і вплив медійного телерадіоресурсу, особливо телебачення – це ж не порівняні речі. Бо телебачення має більший вплив за рахунок картинки, за рахунок інших факторів. Можливо, але в даному разі це точно не наше повноваження. Це наша пропозиція до парламенту.Сьогодні ми виступили з однією ініціативою. Вона хвилює людей. Йде війна, наші виконавці їздять виступати за кордон і отримують "Золоті грамофони", щось таке, приїжджають сюди, і часто люди виходять з мітингами, з супротивами, палять канали, б’ють на концертах. Це жах, звичайно, але ми вважаємо, що парламент має знайти рішення щодо того, як цю проблему вирішити. Ми запропонували і це не є питання яким дискусійним, визначися – або ти артист і для тебе гроші – це перше, і їдь виступай, де завгодно, але якщо ти виступаєш в державі-агресорі, заплати штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что за год радиостанции оштрафовали на 1 млн грн за несоблюдение языковых квот, а в среднем нормы по языковым квотам перевыполняются радиостанциями на 13%.

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