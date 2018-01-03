У украинских судей психология рабов — Галабала

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и о создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы. В то же время глава государства призвал ученых и адвокатов участвовать в конкурсе на должности судей.

Согласно плану реформ, окружные суды юридически объединят два-три района, там будут работать не менее 9-12 судей, также реорганизуют суды в крупных городах для того, чтобы обеспечить лучший доступ к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел.

Как изменится работа судебной системы в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат, эксперт судебной группы Реанимационного Пакета Реформ Маркиян Галабала.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином наступного року буде працювати низова система судів?

— Головний принцип цієї реорганізації, яка буде відбуватись на підставі вже виданих указів президента, це укрупнення судових округів. Тобто якщо, наприклад, на даний момент два райони в місті Києві або два райони в Київській області України охоплювались двома судами, то зараз це загальним принципом буде зведено до одного суду. Тобто фізично приміщення судів залишаться ті самі, але буде інша вивіска, і, відповідно, така реорганізація буде підставою для зміни і переобрання суддівського корпусу.

Що це дасть простим українцям? Як на мене, це більші черги створить, чи не правда?

— Не повинно створити більші черги, тому що має запрацювати електронна форма подання всіх процесуальних документів. Тобто для того, щоб подати позовну заяву чи інший процесуальний документ для суду достатньо буде зайти в інтернет через свій комп'ютер і через цифровий ключ подати цей документ, який потрібно стороні процесу, але, якщо фізично подавати через канцелярію судів, то, звичайно, можуть виникнути додаткові складнощі, тому що очевидно, що канцелярія суду може віддалитися в інший район, до якого добиратися буде більш проблемно.

Тобто оця електронна система спростить процедуру. Коли вона має повноцінно запрацювати?

— Повноцінно — важко сказати, але початки її повноцінної роботи мають вже відбутися в 2018 році, це передбачено процесуальними кодексами, які були прийняті в цьому році, це — Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс і Кодекс адміністративного судочинства. Вони передбачають максимальне оцифровування цих судових процесів для того, щоб менше було паперової роботи і ходіння паперових матеріалів в судах.

Чи вистачить 9-12 суддів на два райони?

— Я не готовий чітко сказати відносно тих цифр, які називалися, але проводилися дослідження відносно необхідної кількості суддів на населення України, і власне та кількість суддів, яка зараз передбачена в загальноукраїнському штатному розписі, це приблизно дев'ять тисяч, вона все-таки занадто велика, і потрібно йти шляхом зменшення кількості суддів, шляхом спрощення процедур в судах, відповідно, оцифровування цих всіх судових процедур, і це призведе до меншого навантаження на бюджет судової гілки влади, але в той же час це дозволить підвищити і суддям, і працівникам апарату заробітну платню.

Тобто можна сподіватися, що дійсно такі покращення стануться на практиці, і не будуть роками розглядатися ті ж побутові справи, які постійно відкладаються через брак суддів.

— Безумовно. Тут потрібно розуміти, що… тобто ідея сама є позитивна, але, на жаль, не можна виключати тих ризиків, що оця реорганізація в підсумку може бути використана і президентською гілкою влади для того, щоб у судах, особливо по місту Києву або в апеляційних судах, залишилися лише лояльні до президента судді, тому що така реорганізація, вона є фактично підставою для проведення додаткового конкурсу в новоутворені суди, і як ми бачили по конкурсу в Верховний Суд, дуже багато недоброчесних суддів чомусь пройшли до Верховного Суду, хоча туди багато і чесних, і нормальних кандидатів подавалися, але на це потрібно зважати, цей ризик потрібно розуміти, і слідкувати за цими конкурсами, і громадяни так само повинні бути активними, тому що списки кандидатів в конкретні суди будуть відкритими, і якщо громадяни бачать, що туди захочуть пройти недоброчесні судді, потрібно писати буде скарги в Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

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Що Ви можете сказати про перспективи підвищення незалежності судів із введенням окружних судів?

— Якихось зрушень в цьому напрямку в зв'язку з реорганізацією я, чесно кажучи, не бачу, тому що цей рівень незалежності, який він був, він на законодавчому рівні є абсолютно достатнім для захисту суддями своїх прав. Те, що судді і далі виконують побажання прокуратури, Адміністрації президента, Міністерства внутрішніх справ або чиновників з облдержадміністрацій — це їхні проблеми, які, скажемо, зумовлені, на мою думку, рабською психологією суддів, і її потрібно викорінювати. Тому ось ця реорганізація судів навряд чи на це якимось чином повпливає. В систему повинні попадати люди, які повинні незалежно мислити і не брати хабарів в підсумку, щоб не стати уразливим перед правоохоронними органами і відповідно не мати, не переслідувати бажання незаконно збагачуватись.

Чи вдасться в процесі реформування підвищити довіру громадян до суддів?

— Все залежить від самих суддів. Якщо вони будуть виносити чесні рішення і не будуть рабами грошових купюр і не будуть рабами можновладців, які будуть їм вказувати, як приймати ці рішення, то буде довіра. Іншого, третього варіанту не дано. Тобто всі скарги суддів на те, що вони не мають доступу до ЗМІ, і вони не можуть відстоювати в інформаційному просторі свою позицію, це все — частково обґрунтовано, але корінь проблеми лежить в тому, що судді не забезпечують належний рівень правосуддя, тобто вони не відправляють справи чесно. І це є основна проблема. Якщо все буде чесно, то буде зростати рівень довіри.

Судова система зміниться тільки в містах або це торкнеться всіх без винятку місцевих судів?

— Це торкнеться всіх судів на території України, в тому числі будуть укрупнені апеляційні округи, і те, що ви говорили, місцевий рівень низових судів. І це не буде швидко відбуватися, тому що наново фактично провести конкурси до 200 судів — це досить великий обсяг роботи, і не так швидко ці новоутворені суди запрацюють, тому що Вищій кваліфікаційній комісії суддів потрібно буде проводити нові набори до новоутворених судів.

Наші слухачі цікавляться, що буде з тими справами, які зараз перебувають в судах, які потім реорганізовуватимуть?

— Є проблема з цими справами, особливо, з кримінальними справами, оскільки вони часто, якщо є об'ємними за доказовою базою і вони дуже довго слухалися, і якщо до ліквідації поточного існуючого суду ці справи не будуть розглянуті, то вони повинні, по ідеї, розглядатися наново вже новоутвореним судом, тобто, можливо, будуть зміни в законодавство, але все рівно принцип верховенства права говорить про те, що якщо справа слухається новим судом, то вона повинна слухатися спочатку, і зараз діюче законодавство є таким, що, якщо справи не будуть завершені, вони перейдуть до нового суду, то повинні розглядатися з початку, але, якщо будуть внесені зміни до законодавства і справи в підсумку попадуть до тих самих суддів, які їх слухають на даний момент, то такий розгляд може бути продовжений з тієї стадії, на якій вона закінчилась на момент ліквідації суду.

Между тем, эксперт по делам судебной реформы Реанимационного Пакета Реформ Михаил Жернаков в эфире "ГС" заявил, что судебная система в Украине работает неправильно, но даже если бы была политическая воля сделать ее эффективной, привлечь всех виновных к ответственности не получилось бы.