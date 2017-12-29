Это не конец. Сколько банков выведет с рынка оценка их устойчивости?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальный банк Украины с 2018 года вводит ежегодную оценку устойчивости банков. Об этом говорится на сайте регулятора.

Оценивать украинские финучреждения будут по состоянию на 1 января в три этапа. Банки, которые не пройдут первые два теста, должны разработать программу для наполнения капиталом. Это позволит выявить риски банков и способствовать повышению стабильности банковской системы, утверждают в Нацбанке.

Эти нововведения в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

В свое время в ЕС применяли стресс-тесты, но это было после мирового финансового кризиса. Сейчас для чего Украине и банкам такие тесты?

— Стресс-тесты у нас тоже были введены первые экспериментальные после 2008 года, после кризиса, а уже активно в 2014 году начали вводить повсеместно по всем банкам. Поэтому именно стресс-тесты – это не новшество, а новшество – это третий этап, где на основании стресс-тестов и заключений аудиторов, которые имеют лицензии, подтвержденные НБУ, на право проводить аудиторские проверки в банках. После этого НБУ вводит третий этап – это прогнозный параметр на случай пессимистического развития экономики, и как в этой ситуации будут вести себя банки. Например, давайте мы зафиксируем некий курс валюты на уровне 35, и как в этой ситуации банк сможет выполнять свои обязательства перед вкладчиками и т.д. И если эти параметры не удовлетворяют НБУ, то есть эти прогнозы будут бить, я подчеркиваю, прогнозные параметры уменьшения капитала и т.д., то, естественно, будут обращения к банку, к его акционерам: будьте добры, разработайте собственные планы мероприятий, что в случае изменения конъюнктуры рынка, и тем самым изменения ваших параметров в банке, как вы будете вести себя в части усиления капитала, увеличения капитала для того, чтобы банк был устойчив. Хотелось подчеркнуть, что обязательно эти нормы будут введены для банков, как правило, первой группы, то есть тех банков, которые так или иначе в случае негативных параметров могут повлиять на стабильность денежный единицы и банковской ситуации в Украине.

За последние годы многие банки ушли с рынка.

— Мы берем, как было и как будет, то есть, по большому счету, раньше параметры фиксировались на момент 1 января, на отчетную дату фиксировались, и после этого ставились точки, говорили: ребята, вот такая ситуация, поэтому капитала достаточно, все хорошо, двигайтесь дальше. Никто не предполагал, что, например, курс, если подымится, как у нас 2014-2015 году в три, три с половиной раза, и в данной ситуации куча банков не смогло устоять в этом кризисе и ушло с рынка. Поэтому, естественно, стала проблема, мы играли прошлый год в такой ситуации и у нас появился такой серьезный кризис — больше ста банков ушло с рынка, давайте мы, наверное, все-таки, кроме того, что фиксация на сегодня на ситуации в том или ином банке все-таки будем делать некие прогнозные параметры, а как себя банк будет вести в случае изменения ситуации на ближайшие два-три года. По большому счету, это абсолютно правильно, прогнозные параметры – это очень важно, и планирование любого бизнес-процесса, это является основой успеха любого бизнеса. Здесь никаких сверхординарных требований к банку нет. Все нормальные банки так или иначе прогнозируют ситуацию на год, на два, на три. Для этого разрабатываются стратегии, миссии и т.д.

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Не приведут ли новые проверки к закрытию еще большего количества финучреждений? В частности, среди тех, которые не смогут набрать достаточного капитала?

— Нет. По факту тут мы говорим о чем? Первый этап – это, по большому счету, аудиторские кампании подтверждают те цифры, которые публикуют в кратком балансе в СМИ банки или которые предоставляют свой отчет НБУ. То есть аудиторские кампании подтверждают: да, эти цифры соответствуют тем или иным параметрам, грубо говоря — все цифры правдивы, а так как эти цифры правдивы, то априори на моменте предоставления этих данных, мы сегодня говорим на 1 января, значит, эти банки находятся на сегодняшний момент в состоянии устойчивости, то есть капитала достаточно и т.д. Потому что как только вы подаете в своей отчетности, у вас капитал падает, падают установленные нормативы, то, конечно, НБУ реагирует. Сразу идет реакция – либо сделка, либо какие-то ограничения. Поэтому первый этап, по большому счету, по факту. Все остальные действия касаются прогнозов и, как правило, эти прогнозы, как мы говорим, на год, на два, на три вперед. Поэтому вы разрабатываете свой план мероприятий, представляете НБУ и там какие-то этапы, какие-то проблемные кредиты за счет каких-то мероприятий, тем самым увеличим уставной фонд за счет работы акционеров и т.д., и после этого НБУ просто отслеживает эти периоды. Поэтому после внедрения этих процедур никаких изменений, к счастью, вывода тех или иных банков с рынка не предусматривается.

Как будут определять аудиторов? Кто эти аудиторы?

— Я вам скажу так, что это программа действует уже больше десяти лет. В НБУ существуют критерии аудиторских кампаний. НБУ их, по большому счету, тестирует и дает доступ или не дает доступ, то есть перечень в открытом эфире находится, поэтому любой банк, исходя из своих возможностей и потребностей, может выбирать из перечня себе аудитора.

В каких странах сейчас используют такие оценки устойчивости?

— Практически во всех развитых странах. Это абсолютно правильные вещи. Это на основании Базельской конвенции, то есть это не столько требование, это требование жизни, потому что опыт показал, что ситуация, если сегодня банки чувствуют себя хорошо при этих ситуациях, а завтра меняется какая-то внешняя среда, то банк должен быть стрессоустойчивый, и поэтому должны быть разработаны свои программы, как, скажем, там что-то произошло, что мы делаем для того, чтобы банк выжил. Потому что до этого все нормальные банки разрабатывали подобные вещи, но достаточно много банков, которые жили одним днем. День прошел, заработали копейку, и слава богу. То есть для обычного обывателя подобные вещи – это только плюс.

Такая ситуация интересна, в первую очередь, банкирам, а клиентам может быть интересна?

— Конечно, потому что когда вводятся дополнительные системы контроля прогнозирования, то клиент более-менее становится спокойным и также может свою работу строить и немножко наперед. Например, по вкладчиках все понятно. Деньги размещены в банке, значит, если он прошел все параметры, то, значит, так или иначе клиент может спать спокойно, что деньги его не пропадут. То же самое касается и заемщиков банка, потому что бывают различные условия. Например, кредитная линия. Вы пришли в банк, заключили кредитную линию, что вам нужны деньги – часть денег сегодня, часть через полгода, часть через год, и тут через полгода у банка наступает катастрофа, банк уходит с рынка, а вы не построили цех, не построили завод, а только выкопали фундамент и т.д. В результате вы становитесь должником, бизнеса нет, и вы в финале разоряетесь. А когда банк прошел эти все стресс-тесты, то есть показано, что так или иначе он устойчивый и видит свое будущее, как минимум, на два, на три года, то, конечно, заемщик может строить спокойно свои бизнес-процессы. Поэтому и там, и там — это плюс.

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