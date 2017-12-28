Нацслужба здоровья: кому и зачем это нужно?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине будет создана Национальная служба здоровья. Соответствующее решение накануне на своем заседании принял Кабинет министров Украины. Новое ведомство будет подконтрольно правительству, а его работу будут курировать через министра здравоохранения.

Среди главных задач службы: проводить государственную политику в сфере финансовых госгарантий медицинского обслуживания населения; выступать заказчиком медуслуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий; разрабатывать проект программы медгарантий, вносить предложения по тарифам.

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Также в задачи Нацслужбы здоровья будет входить заключение, изменение и прекращение договоров о медицинском обслуживании населения.

Когда произойдет запуск работы ведомства и как он связан с новой моделью финансирования медотрасли, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал советник министра здравоохранения Александр Ябчанка.

Розкажіть детальніше про це відомство і коли воно почне працювати на повну?

— Власне, про те, що мала б робити Національна служба здоров'я ви розповіли. Але треба просто зрозуміти, навіщо вона потрібна. Зараз держава фінансує систему охорони здоров'я наступним чином: з центрального бюджету на місцеві бюджети спускається так звана субвенція, далі ця субвенція розподіляється місцевими радами, які фінансують відповідно заклади охорони здоров'я. Дофінансовують з місцевих бюджетів, і власне так відбувається фінансування системи охорони здоров'я. Але воно вкрай неефективне, тому що таким чином гроші ходять не за пацієнтом, а розподіляються чиновником. Про що йде мова в новій концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я? Про те, що фактично в системі бюджетні кошти будуть розподілятися ногами пацієнтів. Тобто, в рамках так званих державних фінансових гарантій громадянин буде сам визначати надавача медичних послуг. Тобто, кого він хоче в якості того, хто забезпечує його здоров'я. Зокрема, це з наступного року розпочнеться уже на первинній ланці медичної допомоги: громадянин буде обирати собі лікаря первинної ланки, або педіатра, або терапевта, або сімейного лікаря, і буде укладати з ним декларацію.

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А як бути мешканцям далеких сільських районів? Навряд чи там великий вибір докторів.

— Тільки що я говорив про фінансову доступність медичної допомоги. Тобто, куди б громадянин не звернувся, держава заплатить за нього ці кошти. Ви запитали про фізичну доступність медичної допомоги, тому що може бути необмежена фінансова доступність, але, умовно кажучи, якщо ви знаходитеся на безлюдному острові, то вам від цієї фінансової доступності жодної користі. Дійсно, є проблема в сільській місцевості. Для її вирішення у рамках медичної реформи був ухвалений ВРУ президентський законопроект щодо сільської медицини. Саме згідно цього законопроекту, чотири мільярди гривень вже розподілені між областями, і саме за ці кошти має бути реорганізована мережа первинки. Тобто, мова йде про те, що наявність лікаря в тому чи іншому місці, тобто фізична доступність, — це відповідальність органів місцевого самоврядування. Але для того, аби вони виконали цю функцію з забезпечення фізичної доступності, на наступний рік вже чотири мільярди гривень розподілено по регіонам. Тепер ці гроші мають бути ефективно використані, аби громадяни мали, куди звертатися за допомогою.

Якими коштами Національна служба зможе розпоряджатися? Кажуть про ризик перетворення цієї служба на корупційного монстра.

— На перше запитання я відповів би, що суму коштів буде кожного року визначати ВРУ. А на друге запитання я відповів би наступне: власне зараз корупційна складова набагато вище. Чому? Тому що розподіляють кошти місцеві ради. А як ми розуміємо, місцеві ради це люди, які живуть там, на місцях: головний лікар, умовно кажучи, кум депутата місцевої ради, і вони розподіляють гроші у залежності не від кількості виконаної роботи, а від того, хто кому кум. Я не кажу, що так відбувається усюди, але ризики у цьому випадку набагато вище.

Як буде працювати Національна служба здоров'я? Вона буде укладати контракти з надавачами медичних послуг згідно наданих послуг закладом. Ми паралельно із запуском первинки однією з необхідних умов цього запуску назвали e-health, тобто дані про пацієнта, дані про те, з ким пацієнт уклав декларацію, які він отримував маніпуляції і т.д. Все це буде в системі e-health, і це легко буде перевірити контролюючим органам. На відміну від теперішньої ситуації, коли є паперові носії, коли можна приписувати одного і того ж пацієнта у лікарню і т.д.

Які вимоги до голови Національної служби здоров'я? Хто його обиратиме?

— Голова Національної служби здоров'я буде обиратися на конкурсі. Ця служба має укладати контракти з надавачами медичних послуг. І без запуску цієї служби перейти на нову модель фінансування у 2018 році просто фізично неможливо. Тобто, служба мала б бути створена якомога швидше, але враховуючи, що керівник має бути обраний на конкурсі, це займе певний час. Тому по таймінгу на наступний рік буде дуже важливо, щоб паралельно з тими процесами, які мають відбуватися на місцях, була створена служба. Але конкурс займе теж якийсь час, тому вона не буде створена раніше, ніж весною 2018 року. І тепер про ключовий момент, хто що має зробити для того, аби реформа відбулася . На місцях органи місцевого самоврядування мають проголосувати рішення щодо зміни статусу лікарень на підприємства, які й будуть укладати контракти з Національною службою здоров'я. І обов'язковою умовою є переведення усіх закладів, які надають первинку, тоді Національна служба здоров'я повністю буде укладати контракти з усіма надавачами послуг на тій чи іншій території.

Як будуть будуватися відношення між МОЗом і Національною службою здоров'я?

— Це структури, які не будуть залежати напряму одна від одної, тому що Національна служба здоров'я підпорядкована Кабміну. Але треба розуміти, що завдання міністерства — це вироблення державної політики. Це те, що фактично МОЗ почало робити в 2017 році, маю на увазі зустрічі зі стейк-холдерами і вироблення державної політики. Перед тим як робити той чи інший крок, його треба проговорити з тими, кого цей крок стосується. Міністерство цього року саме це і робило: збирало позиції стейк-холдерів, змінювало ті чи інші нормативно-правові документи, вносило ті чи інші зміни до законів України та подавало у ВРУ. Це функція міністерства — формувати державну політику. А функція Національної служби здоров'я буде фактично реалізовувати це.

К слову, эксперт по вопросам медицинской реформы Зоряна Черненко высказала мнение, что ни Минздрав, ни Кабмин не готовы запускать медреформу.

Врач-нейрохирург Андрей Гук заявил, что пациенту могут отказать в декларации на бесплатную помощь.