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    Интервью

    Привет — пока. Ожидается наплыв беженцев из ЕС в Украину

    (обновлено: )35030
    Советник министра соцполитики Александра Магурова отметила, что Украина является перевалочной базой для беженцев на пути в Европейский союз.
    Мигранты
    OZAN KOSE/AFP

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Политика Евросоюза в отношении беженцев может измениться, на чем настаивает новый канцлер Австрии Себастьян Курц. По его мнению, распределение мигрантов в странах ЕС по квотам – неправильный подход, от которого стоит отказаться. Курц уверен, что если мигрантов в Евросоюзе и дальше будут распределять по квотам, это приведет к еще большему расколу в ЕС. 

    По мнению канцлера, государства-члены ЕС должны сами решать, сколько мигрантов принимать и принимать ли вообще. Он также обратил внимание, что сейчас границы между экономическими мигрантами и беженцами размыты, и этим вопросом также необходимо заняться. 

    При этом министр внутренних дел Италии Марко Миннити сообщил, что в следующем году ЕС планирует расселить у себя до десяти тысяч мигрантов из Ливии, которые сосредоточены в лагерях для беженцев. 

    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Много и еще больше. ЕС должен пересмотреть политику по беженцам

    По беженцам планируют нововведение и в Германии. Правительство ФРГ в 2018 году планирует построить в Марокко два приюта для несовершеннолетних беженцев. 

    Как ужесточение миграционной политики ЕС может отразиться на Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала советник министра соцполитики по вопросам внутренне перемещенных лиц по Киеву и Киевской области Александра Магурова.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    В Україні зараз фіксується чи фіксувався наплив біженців з інших країн? Є якісь офіційні дані з цього приводу? 

    — Так, звичайно, обов'язково ведеться така статистика. В Україні офіційно більше трьох тисяч біженців. А близько 6,5 тисяч людей чекають встановлення цього статусу. Тобто, це офіційна статистика на цей рік в Україні.

    З яких країн загалом фіксуються ці біженці? З яких країн чекають?

    — В основному зараз це біженці із Сирії, біженці із Афганістану, і, як не дивно, люди з Росії.

    Сирія, Афганістан, що приваблює громадян цих країн в Україні? 

    — У першу чергу, Україна для них є такою проміжною зоною при прямуванні до Європи. Частина людей не мають коштів для того, щоб доїхати до Європи, і залишаються в Україні. Але все-таки, якщо можна так висловитися, це певним чином перевалочна база на шляху до Європи.

    Яким чином, якими шляхами потрапляють до України? 

    — Абсолютно різними шляхами: авіашляхом, можуть переїжджати з інших країн, з тієї ж Росії, не знайшовши можливості влаштуватися там. Немає якогось одного такого коридору, шляхи різні, і різні люди ними користуються.

    Яка процедура набуття статусу біженця? Що треба робити? 

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    — Я не є фахівцем по роботі саме з біженцями, з іноземними громадянами. Я працюю з внутрішньопереміщеними особами. Люди повинні пройти офіційну процедуру — інформація є на сайті Міграційної служби. З цими питаннями також працюють громадські організації та Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Єдине, що я можу сказати, це досить довготривала процедура. Є випадки, коли люди чекають на статус біженця не просто роками, а десятки років.

    Якщо в ЄС зроблять більш жорсткі умови прийому біженців, це може спровокувати наплив іноземних мігрантів до України? 

    — На мій погляд, так. Особливо люди із країн, в яких населенню загрожує фізична небезпека, будуть намагатися виїхати. Звичайно, не знайшовши можливості виїхати в більш економічно розвинені та захищені країни, вони будуть зупинятися у таких країнах як Україна, що, на мій погляд, може загострити ще і внутрішню ситуацію. Ми вже бачили приклад гуртожитку для біженців, який було побудовано в Київській області в місті Яготин, коли місцеве населення дуже критично сприйняло розселення біженців там.

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    Хоча, на мій погляд, таке розселення є необхідним і не несе ніякої небезпеки для наших внутрішньопереміщених осіб. Тобто, місцеве населення в Яготині заявило, що в Україні дуже багато людей, які потребують житла, це як переселенці, так і учасники АТО та їх родини, і ми вважаємо за пріоритет надання житла саме їм, а не біженцям. Хоча біженці, які отримати житло в Яготині, вже теж дуже багато років прожили в Україні, і кошти на відбудову цього житла були надані іноземними донорами саме під цільове призначення для розміщення біженців з інших країн.

    Наприкінці минулого місяця з'являлася інформація, що до кінця наступного року Україна має прийняти близько 20 тисяч біженців із Європи. МЗС Берліну і Києва вже узгодили програму дій. Чи відомо вам щось про це? 

    — Ні, я не бачила цієї інформації, тому не можу її коментувати зараз.

    К слову, посол Франции Изабель Дюмон отметила, что рост потока нелегалов произошел из-за безвизового режима для Украины.

    Политический аналитик Артем Никифоров высказал мнение, что требуя от Украины проведения разъяснения об условиях безвизового режима, Евросоюз намекает, что украинцы скорее всего злоупотребляют правом на безвиз.

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