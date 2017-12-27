Китайские кредиты подстегнут рынок недвижимости Украины — Кудояр

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинцы смогут брать жилье в лизинг — в аренду с правом выкупа, благодаря китайскому кредиту. Кабмин согласовал привлечение Государственным ипотечным учреждением кредита на 500 миллионов долларов от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов. Кредит будет предоставляться украинцам для приобретения жилья на условиях финансового лизинга.

Согласно правительственному постановлению, выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования. Срок кредита — 15 лет с возможностью его пролонгации, этот момент будет согласовываться отдельно. Целевое назначение китайского кредита — финансирование операций по приобретению жилья или финансирование строительства жилья в соответствии с государственным инвестиционным проектом, который называется "Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга".

Подробнее о жилье в аренду с правом выкупа за китайские деньги, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр.

Что изменит подобное кредитование?

— Надо понимать, что, конечно, деньги – это всегда хорошо, потому что у нашего государства катастрофически их не хватает, чтобы финансировать подобные программы. Кредит – это будет неплохо для застройщиков, в первую очередь, то есть застройщики сейчас вынуждены сами кредитовать своих покупателей, дают им на два года, на три года рассрочку в платежах. Но этого им тоже недостаточно. Для того чтобы украинец массово заходил на рынок недвижимости, покупал на первичном рынке строящееся жилье, надо рассрочку на пять, десять, а то и 15 лет. Тогда этот рынок, конечно, оживет и будет еще больше развиваться. К сожалению, такую рассрочку застройщик дать не может, потому что ему нужно строить, ему нужно вкладывать, ему нужно покупать плиты и т.п. Поэтому, естественно, подобные инициативы подстегнут рынок к развитию.

Какой мы можем предсказать годовой процент для украинцев при кредите от китайских учреждений и лизинге от украинских учреждений?

— Проценты называются разные, но в среднем это от 12 до 15% годовых. Меньше пока процент не называется, то есть это не будет ни 5, ни 7%, потому что здесь есть риски, а риски на украинском рынке сейчас повышены, поэтому это будет, действительно, завышенный процент.

Естественно, украинские банки могут сейчас давать под 18%, под 19%, они кредитуют, но они кредитуют, как правило, вторичный рынок жилья, они первичный боятся кредитовать, потому что здесь — повышенные риски. А что касается китайских денег, то они будут все-таки кредитовать первичный рынок, именно — строительство. Мало того, они хотят кредитовать еще и свои компании.

Как они могут кредитовать строительство, ведь ни одна украинская компания не может предусматривать полноценно, достроится ли жилье? Это будут определенные компании какие-то?

— Надо понимать, что не все настройщики хотят брать деньги у банковских украинских учреждений, потому что банки украинские предлагают слишком большой процент, и застройщики очень сильно обожглись в 2007, 2008, 2009 годах. Они не хотят брать. Банки готовы финансировать. Есть достаточно крепкие строительные компании, которых только в Киеве до десяти штук, но за эти годы строительные компании повзрослели, стали гораздо мощнее, у них есть свой капитал, они стали сами начинать строительство, а потом уже подключать деньги самих инвесторов. Поэтому банки для наших строительных компаний не нужны. Но китайцы хотят, уже много ведется разговоров, что они хотят заводить свои строительные компании на территории Украины и строить сами и сами себя кредитовать и делать, действительно, неплохие цены, быть конкурентноспособными на украинском рынке.

Есть ли перспектива такой идеи? 500 миллионов долларов — для украинского рынка это что-то изменит?

— 500 миллионов – это для украинского рынка достаточно существенная сумма, потому что в свое время государство кредитовало, вернее, выделяло 300, 250 миллионов долларов для того, чтобы развивались некоторые кредитные программы, и этого было, конечно, мало. Для Украины надо где-то (три и два) миллиарда долларов для того, чтобы обеспечить всех желающих, молодые семьи, беженцев, военных жильем, выгодными программами, кредитами и т.д., то есть 500 – это мало, но это значительно больше, чем было раньше выделено денег в программе, то есть они, действительно, повлияют на рынок недвижимости.

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Каким образом? Ведь они повлияют на процентные ставки по кредитам для наших украинских банков, и цена за квадратный метр должна увеличиться?

— Сейчас, что касается маленьких квартир в новостройках, они, действительно, пользуются колоссальным спросом. Сейчас их покупают, этот рынок жив. Сейчас там, действительно, застройщики стали строить маленькое жилье. Оно пользуется спросом. Но когда деньги еще поступят на этот рынок, это еще будет больше развиваться. Я считаю, что эти деньги просто необходимы. Где их брать? Если китайцы нам помогут, это, действительно, будет большой плюс.

Повлияет ли этот кредит на цены на аренду жилья?

— Цены на аренду жилья немножечко повышаются сейчас по той причине, что все-таки многие отошли от шока, от военных действий, девальваций и т.д., стали активней развиваться, больше вкладывать деньги в бизнес, в развитие, поэтому и аренда пошла чуть-чуть верх и, я думаю, что в 2018 году аренда еще немножечко повысит свои ставки, процентов на 15, на 10, на 20 в зависимости от сегмента. Конечно, чем больше будет денег на рынке недвижимости, тем больше будет строится, будет больше квартир сдаваться в аренду, но спрос на аренду сейчас велик, и он будет еще расти.

Относительно квартир, которые построены, но не сдаются, будут ли застройщики отдавать под эту программу такие квартиры? Возможно, это и будет сутью программы?

— Застройщику что нужно? Ему нужны деньги. Он не может демпинговать, он не может снижать цены ради того, чтобы просто продать, чтобы кто-то купил. Если себестоимость квартиры 20 тысяч долларов, он выставляет ее за 35, он не будет продавать дешевле, это ему невыгодно. Кредит… конечно, ему без разницы, кто ему заплатит деньги, лишь бы кто-то заплатил. Если деньги зайдут в виде кредита, то обычные граждане будут брать эти деньги, будут платить за квартиры, то есть застройщику, естественно, это выгодно, чтобы кредитные деньги зашли на Украину.

Напомним, по мнению исполнительного директора Конфедерации строителей Украины Виталия Грусевича, строительные компании мирового уровня, которые зайдут на рынок в 2018 году, "предложат украинцам выгодные условия" для покупки недвижимости.