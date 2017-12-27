США ввели ограничения для Украины – Якубин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В США решили временно приостановить беспошлинный режим для украинских товаров из-за нарушений прав интеллектуальной собственности в нашей стране. К такому решению пришел президент США Дональд Трамп, когда рассматривал список государств которым Штаты предоставляют таможенные льготы. Об этом говорится в письме американского президента Конгрессу, которое опубликовано на сайте Белого дома.

Как это повлияет на отношения Украины и США, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин.

Можно ли говорить об ухудшении торговых отношений между США и Украиной после такого решения?

— Я думаю, это показатель того, что экономическая политика США, отношение к международной торговле и к зонам свободной торговли, преференциям действительно меняется. В особенности при администрации Трампа часто указывают на то, что Трамп сторонник скорее протекционистских мер защиты американской экономики, в том числе и сокращения различных льгот, которые прошлые администрации давали другим странам в торговле с США. Потому, я думаю, что это, скорее, просто общий показатель того, что американская экономическая политика становится все более протекционистская, с расчетом на защиту собственного рынка, и с пересмотром принципов свободной торговли. То есть США при администрации Трампа являются той страной, которая во многом пересматривает участие США в различных торговых ассоциациях и различных договорах о ЗСТ и старается максимально ограничить их.

То есть претензия по защите авторского права – это лишь повод?

— Я думаю, что да. Более того, на самом деле, этот повод США и некоторые другие страны неоднократно вытягивали против развивающихся стран тогда, когда они хотели ограничить их товары на своих рынках или ограничить их присутствие на своих рынках. Поэтому я думаю, что на самом-то деле, действительно, просто искали повод, как лишить Украину тех отдельных преференций, которые она получила при администрации Обамы. Плюс, я не исключаю, что здесь еще может быть некий поворот, связанный с тем, что сейчас действующая администрация в Вашингтоне прямо не считает необходимой активную финансовую или экономическую поддержку Украины. Потому что многие вещи коммерциализируются. От продажи оружия — именно продажи, а не предоставления ее — до различных сокращений торговых квот.

Наша власть может за четыре месяца повлиять на эту ситуацию?

— Скорее всего, мы услышим со стороны нашей власти заявления о том, что они постараются исправить ситуацию, что они будут обращаться и на уровне президента, и на уровне Минэкономразвития к США с просьбой восстановить эту модель, связанную с преференциями, в том числе для того чтобы стимулировать развитие украинской экономики. Но насколько Вашингтон будет готов к этому прислушаться, мне кажется, это другой вопрос. Потому что последнее время мы видим, что так или иначе критика в сторону Киева и в контексте изменений, которые здесь происходят, и в контексте не-борьбы с коррупцией, в общем-то нарастает.

А какие-то практически шаги будут предпринимать?

— Мы просто должны понимать специфику ситуации с авторским правом в стране, потому что на законодательном уровне, как я понимаю, у нас глобальных проблем нет. У нас достаточно много норм и регуляторных актов, которые защищают авторское право. Более того, когда мы вступали в ВТО, Киев также принял различные нормы, в том числе согласился на требования других стран в контексте авторского права. Другое дело, что многие из этих норм не до конца выполняются и нет глобального контроля за их выполнением. Во многом это связано с тем, что у нас вообще правительство старается отказаться от политики регулирования и в итоге это сказывается на то, что нормы, которые есть, не очень-то выполняются. Но это, скорее, вопрос не к законодательным нормам, а к самой политике, связанной с регулированием, которой у нас нет не только в отношении авторских прав.

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Сильные ли потери понесет украинский бизнес в связи с возвращением этих пошлин?

— США не являются нашими главными торговыми партнерами. То есть очевидно, что отдельные сферы могут понести потери. Насколько я знаю, это в основном сырьевые сферы, также как и в контексте ЕС, у нас привязаны к США. Я думаю, отдельные представители бизнеса постараются повлиять на наше правительство в этом вопросе, но насколько это будет эффективно, тут есть много вопросов. Опять же, мы видим, что мы сейчас намного более привязаны к рынку ЕС, даже когда не увеличиваются квоты, наш бизнес критикует эти вещи, пытается влиять на правительство, правительство мало что может сделать в этом контексте влияния на ЕС. С Вашингтоном, я думаю, схожая ситуация, хотя, конечно, если Киев эту тему поднимет и будет ее артикулировать на всех возможных уровнях в Вашингтоне, все-таки у нас политики сейчас научились работать с вашингтонскими лоббистами, редко какой политик у нас теперь не имеет своего лоббиста в Вашингтоне, из политиков топ-уровня, то я думаю, что какой-то определенный эффект это может оказать на Вашингтон. В контексте того, что они, возможно, хотя бы часть этих квот, преференций, которые были, вернут. Но с другой стороны, в Вашингтоне сейчас действующая администрация поменяла климат отношения к таким квотам и к тому, что США должны помогать другим странам.

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Ранее юрист Герман Таслицкий заявил, что США ждут от Украины законодательного урегулирования вопроса пиратства.

А директор института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский считает, что для возвращения торговых преференций от США Украине нужна реформа госуправления.