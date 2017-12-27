Новый руководитель ГТС Юзеф Станчак, кто он?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Укртрансгаз" возглавил поляк Павел Юзеф Станчак. До этого он работал на различных руководящих должностях в подразделениях польской государственной нефтегазовой компании.

В конце августа этого года польского специалиста избрали на пост президента "Укртрансгаза" и собирались подписать с ним контракт на год. Но впоследствии стало известно о том, что Служба безопасности Украины задерживает назначение негражданина Украины на должность руководителя ПАО "Укртрансгаз" — стратегического предприятия по транспортировке и хранению газа. Его руководители должны получить допуск к материалам, которые касаются государственной безопасности Украины.

Это назначение проанализировал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому саме ця кандидатура обрана для очолення української газотранспортної компанії?

— Мені важко сказати, чому саме ця, але в принципі, аргументи на користь цього були доволі вагомі. Оскільки це іноземний фахівець, фахівець-технар, він працював в компанії польській, яка займалася технічним обслуговуванням ГТС Польщі. Тобто це такий відомий фахівець, який має серйозні технічні знання щодо роботи ГТС, і найголовніше, що він не заангажований до жодної з українських бізнес-еліт чи говорячи простіше, він не має зв'язків з українськими олігархами, що також є плюс з точки зору боротьби з корупцією. Мінус – це те, що виникли проблеми з оформленням доступу до державної таємниці. В принципі, певна логіка в діях СБУ є, бо це непросте питання – іноземний фахівець, а в Україні питання транзиту, це питання через росіян доволі політизоване на сьогодні. Взагалі реформування НАКу і виділення "Укртрансгазу", зараз у зв'язку з політичними негараздами, певними політичними конфліктами в Україні також політизоване.

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Чи не суперечить українським законам те, що державну компанію очолив іноземець?

— Ні, не суперечить.

Як зараз можна охарактеризувати поточний стан української газотранспортної системи?

— В принципі, якщо говорити про технічний стан – він непоганий. Оскільки починаючи десь з 2000 року, щонайменше 250 мільйонів доларів на рік витрачав "Укртрансгаз" на утримання ГТС, можна сказати, що вона застаріла, оскільки не проводили глибокої модернізації. Тобто ті компресорні станції, які будувалися в 70-ті роки, вони здебільшого так і працюють, вони на 20-30% могли б працювати ефективніше, якби на їх місці було більш сучасне обладнання. Але якщо охарактеризувати цілком технічний стан, то він задовільний. І наша ГТС доволі надійно працює, про що свідчить і її стійкість до терактів, які намагалися кілька років тому проводили терористи. Вона витримує навіть таке. Тому я скажу так: наша ГТС знаходиться в непоганому стані, і спадок непоганий отримує польський керівник.

Чи можна очікувати передачі газотранспортної системи або її частини в іноземну концесію в майбутньому?

— Ключова умова для цього – це утримання транзитного статусу. Тобто це компанія, яка має вирішити два ключових питання для України. Перше: утримання транзитного статусу, а можливо і його покращення. Зрозуміло, що наша ГТС повинна працювати, інакше взагалі якісь дії з нею втратять сенс. Друге: надходження в бюджет повинні бути не меншими, ніж зараз. А в ідеалі і кращими. І є третє питання тут важливе. Українська ГТС обслуговує не лише транзит, а і активно використовується для постачання газу по території України. Тут також умови не повинні погіршитися для українських споживачів.

Які перспективи інтеграції української ГТС до європейського газового простору?

— В принципі, непогані. Просувається до певної міри питання. Тут ключовий момент міг би бути у створені хабу та на базі комерційного використання українських газових сховищ. В принципі, це питання, може не так активно, як хотілося б, але просувається. І якби воно було вирішено, то автоматично наша ГТС набула б нового використання, вийшла б на інший рівень. Так, нам необхідно проводити роботу — це непроста робота — для переходу на європейські норми і принципи роботи ГТС. Зараз законодавча робота ведеться, створюється необхідна нормативно-правова база. Але там треба буде зробити і певні кроки по модернізації нашої ГТС, для цього треба будуть гроші, сподіваюсь, керівництво зможе вирішити і це питання.

Чи вплине на ціни блакитного палива для споживачів зміна менеджменту газотранспортної компанії?

— Думаю, що ні, тому що у нас зараз тарифоутворення за європейськими принципами – вхід-вихід, але це більше стосується росіян, які використовують для транзиту нашу ГТС. А для України тарифи затверджує НКРЕ, тому ніяким чином зміна керівництва "Укртрансгазу" не вплине, тому що зовсім інша компанія встановлює тарифи і там ситуація стабільна.

Які запаси газу в наших підземних сховищах?

— Зараз відбір йде, бо почався опалювальний сезон, але у нас ще поки що, якщо були морози, то невеликі, і це морозами назвати не можна, і зараз взагалі плюс, то поки що активно не спрацьовуються в сховищах запаси, це вже побачимо в січні. Ми зайшли десь з 15 з лишнім мільярдів кубів. Були непогані запаси і говорити про те, вистачить чи ні, можна буде, коли в другій половині січня почнуться серйозні морози. Я вам скажу, що поки що вдало регулює запаси НАК "Нафтогаз", як я знаю, там використовуються довгострокові кліматичні прогнози і поки що вгадували.

От минулого року невеликі запаси були і у фахівців були питання, чи вистачить їх, а була дуже тепла зима і ще десь там залишилося більше мільярду кубів в сховищах технічного газу. Тому цього року, на 1-1,5 мільярда більше запасли, ніж минулого, оскільки більш сувора зима очікується. Десь, традиційно в Україні будуть на Водохрещу морози, подивимося які, і десь в лютому, в першій половині. Це традиційно найбільш морозні дні в Україні, от нам погода тоді покаже, вистачить запасів, чи ні. Я сподіваюсь, що керівництво "Нафтогазу" і цього року вгадало з обсягами запасу. В принципі, як я знаю, вся Європа готувалася до серйозної зими і в Європі також закачали такі пристойні обсяги. До речі, це сказалося і на обсягу транзиту. Україна збільшила в цьому році обсяги транзиту, саме з цієї причини, оскільки Європа закачувала, готуючись до зими, серйозні обсяги. Тому я думаю, що якщо не буде вистачати, можна буде звідти трошки і відібрати.

Ранее эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что назначение поляка руководителем "Укртрансгаза" — очень спорное.

Кроме того заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что на рынке ГТС не может быть конкуренции.