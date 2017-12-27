Много и еще больше. ЕС должен пересмотреть политику по беженцам

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Новый канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что государства-члены Евросоюза должны сами решать, сколько мигрантов принимать у себя и принимать ли вообще. По его мнению, от системы распределения мигрантов в странах ЕС по квотам стоит отказаться, поскольку она ведет к еще большему расколу в Евросоюзе.

По беженцам планируют нововведение и в Германии. Правительство ФРГ в 2018 году намерено построить в Марокко два приюта для несовершеннолетних беженцев.

Как Евросоюз может улучшить ситуацию с приемом беженцев и будет ли Украина по договоренности с ЕС принимать таких мигрантов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

Как сейчас работает эта система распределения мигрантов в ЕС по квотам? Кто от них больше всего страдает?

— Они приняли решение на саммите в 2014, по-моему, или в 2015 году, от которого всем плохо. Они нервничают, морщатся, плачут, но некоторые глотают. А некоторые сказали, что нет, это решение было навязано Меркель и Олландом, оно отражает позицию только двух стран в угоду Италии и Греции и нарушает целый ряд положений права ЕС, а также целый ряд других решений. Мы его выполнять не будем. Государства Балтии — Латвия, Литва, Эстония сильно критиковали это решение, сильно плакали по этому поводу, заявляли о том, что выплата пособий каким-то мигрантам, беженцам, которые не имеют к этим странам никакого отношения, выше среднего жизненного уровня или минимальной зарплаты для этих стран, является абсурдом. Но, тем не менее, какое-то минимальное количество приняли. Польша потребовала, чтобы в эту квоту было учтено определенное количество поляков, вывезенных из Харькова и Донбасса, а также приняла какое-то количество египетских и сирийских христиан. Но в целом государства восточной группы твердо сказали, что нет, нас эта принудительная распределительная схема не устраивает. Меркель говорит о том, что нужно выполнять солидарность, а Туск говорит о том, что решение было принято неправильно, и нужно его пересмотреть. Вот Европа и вступает в 2018 год с миграционной проблемой.

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У Австрии всегда была такая позиция по вопросу беженцев?

— Более трезвые люди говорят, что нужно отказываться от тех решений, которые раскалывают ЕС и роют ему могилу, создают угрозы его дальнейшей дестабилизации. Другие говорят, что нет, надо, Германия решила расширять, улучшать свой демографический потенциал за счет безработных молодых мужчин с Ближнего Востока и Африки, у которых есть уголовный и боевой опыт, и не понятно вообще, что они делали в своих странах. Возможно, часть из них является бывшими бойцами исламистских организаций. А все остальные должны с этим согласиться. Но не соглашаются. Австрийская позиция давно известна, была такая еврокомиссар Бенита Ферреро-Вальднер из Австрии, которая еще на самой заре европейской политики соседства говорила о том, что нужно создать лагеря для беженцев в странах, которые окружают ЕС. То есть, в государствах, которые подписывают соглашения об ассоциации. Это одно из условий.

Какая есть альтернатива распределению беженцев по квотам? Чтобы не было еще большего раскола в ЕС.

— Если итальянское правительство на военных самолетах везет беженцев, находившихся в Ливии, в Италию, то решения этой проблемы нет. Германия говорит, что она будет платить евро тем, кто добровольно согласится уехать. Но это же не означает, что они по второму разу не будут опять пытаться пробраться обратно. А Италия завозит этих самых беженцев из ливийских лагерей. Нет решения этой проблемы. Есть только одна потенциально жесткая формула, а именно вычеркивание из европейских договоров положения, что все преследуемые, гонимые и находящиеся под угрозой люди в других странах имеют право на убежище в ЕС. Оно абсурдно, поскольку в мире уже увеличивается количество населения, растет в геометрической пропорции численность тех людей, которые подвергаются унижениям, гонениям и угрозам в своих странах, и скоро таких людей будет больше, чем все население ЕС. Поэтому вычеркивать надо из документов это положение и заниматься гораздо более жесткой политикой, препятствующей неконтролируемой эмиграции в ЕС. Потому что эти люди едут туда строить исламский мир, Африку, все, что угодно, кроме Европы с ее нынешним жизненным уровнем, политическими идеалами и ценностями. Поэтому, если они не хотят разрушать сами свои проекты, надо принимать какие-то более рациональные решения.

Украина может принять участие в программе ЕС по приему беженцев за плату от стран ЕС?

— Постоянно возникает информация, что вроде как центр в Прилуках готовили для этих беженцев. В баварской прессе пишут, что Порошенко обещал Меркель принимать немецких беженцев или брать тех, кого вышлют из Европы. Тех, кто обманул миграционную службу, кто имел какие-то правонарушения или совершил какие-то преступления. Теоретически ЕС смотрит на страны, которые открыли свой суверенитет для ЕС, в Восточной Европе и Северной Африке как на отстойник мигрантов. Но не все соглашаются. Вот в Марокко согласились, в Ливии была идея строить лагеря для беженцев, но европейские правозащитники завопили, что беженцы в Ливии подвергаются таким страшным мучениям, что лучше их принять в ЕС, дать денег и дать возможность осуществить какие-то криминальные действия уже непосредственно в ЕС в компенсацию за те унижения, угнетения и бесправие, которое они испытывают в лагерях беженцев в Ливии. Найти какое-то уравновешенное, устаканенное решение невозможно. Так что, либо этих беженцев принимать и открывать двери всем, кто заявляет, что он преследовался, дискриминировался, испытывал какие-то лишения в странах, откуда сбежал, либо принять какое-то другое решение, что принимаются только те, кто нужен для европейской экономики.

Напомним, советник министра соцполитики по вопросам внутренне перемещенных лиц по Киеву и Киевской области Александра Магурова считает, что ужесточение Евросоюзом приема беженцев может спровоцировать их наплыв в Украину.

Посол Франции Изабель Дюмон подчеркнула, что рост потока нелегалов произошел из-за безвизового режима для Украины.