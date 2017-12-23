Эксперт рассказал, какой тариф такси самый честный

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Снегопад и завалы на дорогах сыграли на руку таксистам. Из-за спроса на услуги такси, тарифы выросли в два-три раза хотя, и хоть киевляне и возмущались, однако меньше ездить на такси не стали. Причем таксисты подняли цены не в дни максимального выпадения снега, а уже когда дороги были практически расчищены. Так, поездка из центра столицы на Виноградарь обошлась бы в 312 гривен ночью при отсутствии заторов.

Ценовую политику таксистов в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил директор по маркетингу компании "Уклон" Даниил Ваховский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка основна причина зростання тарифів?

— В першу чергу, тарифи цього тижня зросли через важкі погодні умови. Через них, навіть коли дороги були розчищені, багато автомобілів не змогли виїхати. Тому попит сильно перевищив пропозицію. Це впливає на тарифи.

Мало машин змогло виїхати на лінію?

— Спочатку — так, а потім утворювались затори протягом всього тижня. Ви правильно сказали, що була снігова буря, а потім були інші події. Наприклад, встановлення ялинки в центрі теж спровокувало великі пробки, і вони періодично трапляються, тому що люди їздять по місту, купують активно подарунки і це впливає на тарифи.

Але такого не відбувається на День Незалежності, 14 лютого, коли всі також їздять за подарунками.

— Ринок фактично регулюється балансом попиту та пропозиції. Тому ті тарифи, які ми вказуємо, вони є рекомендованими. Клієнт може самостійно змінювати тариф на пониження чи на підвищення. Є сервіси, які встановлюють статичні коефіцієнти, які можуть змінюватись в години пік. Тому я не можу сказати, що це є наразі новорічне підвищення. Це ситуативно, пов'язане з тими погодними умовами, які є.

В яких випадках тарифи можуть бути набагато менші? Коли ця проблема зникне?

— Я думаю, на вихідні ситуація буде трішки краща, тому що буде трішки менше попиту, і багато автомобілістів зможуть нарешті відкопати свій автомобіль, і я думаю, що наступного тижня теж будуть тарифи адекватні і до самого Нового року.

Як формується тариф?

— Він залежить від вартості подачі автомобілю, вартості за кілометр поїздки.

А щодо амортизаційніх витрат та фактору негоди?

— Це закладається в так званий підвищений коефіцієнт, який і включається, коли кількість замовлень сильно перевищує можливість системи вивезти цих пасажирів. Тоді з'являється так званий підвищений коефіцієнт.

Коли це трапляється? Чи це зрозуміло лише диспетчеру і таксисту?

— В нашому випадку клієнт може це побачити в додатку. Є спеціальна позначка, що в даний момент є підвищений коефіцієнт, і клієнт може або прийняти цю ціну, або зменшити її і трошки довше зачекати авто.

Дуже часто немає автівок економ-класу. З чим це пов'язано?

— Вони перевантажені кількістю якраз економ-замовлень. В принципі, якщо ми говоримо про Київ, за нашими спостереженнями, не вистачає кількості автівок для ринку в цілому в такі години близько 50%, тобто попит сильно перевищує пропозицію, наявну на ринку. Тому, звісно, в першу чергу люди викликають економ-автомобілі, і тому економ-пропозиція перша зникає з ринку.

Що буде на Новий рік, якщо зараз такі високі тарифи?

— Традиційно на Новий рік тариф — вдвічі більший, ніж звичайний. Я думаю, що так само буде і цього року. Але тут є ще така особливість, що у нас Новий рік випадає на неділю, і, в принципі, зазвичай в неділю не сильне завантаження на дорогах. Тому я не думаю, що тарифи на Новий рік цього року будуть втричі чи в чотири рази більше, ніж звичайно. Я думаю, що це буде звичайний подвійний тариф. Тут ще варто згадати одну таку особливість, чому ж саме цей снігопад у нас утворив такий транспортний колапс: тому що міська влада попереджала про те, що міський транспорт буде ходити не за розкладом, і багатьом людям це незручно і вони пересідають на автомобілі-таксі. Таксі є частиною системи міських перевезень і дуже сильно залежить від того, наскільки люди можуть виїхати своїм традиційним міським транспортом чи власним автомобілем, а потім це впливає на ринок таксі.

Наші слухачі пишуть, що Ви трішки лукавите, тому що економ-тарифи просто ніхто не хоче брати, тому що це невигідно.

— Таке відбувається, коли в системі — недостатня кількість водіїв, а вона стає недостатньою, коли попит сильно перевищує пропозицію. В такі дні попит — екстремально високий, він вищий, ніж в літній дощ, вищий, ніж в такі погодні умови, які не звужують транспорту смугу. Це найбільше впливає і на можливість, по-перше, автомобілю доїхати, це залежить, скільки кілометрів треба водію, щоб доїхати до пасажира, буде він їхати в заторі чи ні, тобто багато факторів впливає.

Читайте также: "Драконовские" законы: нынешняя власть втрое переплюнула попередников

Чому відрізняється тариф у різних службах?

— Кожна служба займає якийсь свій сегмент і встановлює тарифи, які відповідають її категорії, і на ринку немає якоїсь монополії.

Мається на увазі, що в одному районі Києва ця служба буде дешевшою, а ця дорожчою, а в іншому районі буде навпаки.

— Бувають служби, в яких є підвищені тарифи за певними секторами, наприклад, це може бути година пік на Подолі, і такі сектори просто встановлюються кожною службою окремо для себе. Є такі випадки. Є служби, які не здійснюють, наприклад, заміських поїздок. Тому кожна служба формує власну тарифну політику, яка відповідає її бізнес-моделі.

Напомним, председатель Киевской ОГА Александр Горган в эфире "ГС" раскритиковал глав районов области за попытку сэкономить на расчистке дорог от снежных завалов.

А спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан заявила, что большегрузный транспорт проигнорировал все призывы не выезжать в снегопад на "лысой резине" и таким образом стал виновником многочисленных заторов.