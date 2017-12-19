Почему "Жуляны" не выдержали натиска стихии? Мнение эксперта

Евгений Стримов, РИА Новости Украина
Разбушевавшаяся стихия внесла свои коррективы в работу воздушных ворот Украины. Часть рейсов в аэропорт "Киев" ("Жуляны") из-за погодных условий перенаправили в аэропорт "Борисполь", а часть рейсов на вылет – отменили, рассказала руководитель пресс-службы "Жулян" Галина Богданенко.
Она заверила, что аэропорт открыт и все его службы работают. В частности, расчищается и обрабатывается реактивами взлетно-посадочная полоса. В то же время 4 экипажа – рейсов из Ганновера, Милана, Одессы и Львова – приняли решение о посадке в аэропорту "Борисполь".
Решение, по словам Богданенко, экипаж принимает, исходя из своей квалификации и с учетом того, что длина ВПП аэропорта "Киев" составляет лишь 2,3 км, в то время как в "Борисполе" – 4 км, а это важно, поскольку при нынешней погоде коэффициент сцепления с ВПП низкий.
Кроме того, отменили рейсы из "Жулян" в Неаполь, Дортмунд, Будапешт и Люблин. По словам начальницы пресс-службы аэропорта, часть пассажиров разъехалась, но также многие захотели перебронировать свои билеты.
В то же время 19 декабря "Борисполь" будет работать в штатном режиме с небольшими задержками рейсов, рассказал в телеэфире первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне.
"Вчера до обеда прибыло четыре рейса, сегодня в ночь прибыло еще порядка восемь рейсов запасных из аэропорта в Жулянах", – сообщил Дыхне.
При этом аэропорт "Жуляны" работает, но там также задерживается часть рейсов.
Большая техническая разница
После переноса рейсов у многих возник вопрос: значит ли это, что аэропорт «Киев» ниже классом, чем "Борисполь"? Как рассказал РИА Новости Украина авиаэксперт Александр Ланецкий, дело здесь – в техническом оснащении «воздушных ворот».
"В "Жулянах" можно садиться при видимости не меньше 550 метров. А в "Борисполе" – не меньше 200. И в "Борисполе" более технически усовершенствовано – автоматической системой посадки и так далее", – отметил Ланецкий.
Также он сказал, что наверняка в «Борисполе» больше техники, чтобы физически чистить снег.
"Но надо понимать, что нельзя одновременно и чистить, и садиться. Ты почистил, убрал в сторону тракторы, тогда можешь садиться. А за это время насыпало заново", – рассказал технологию эксперт.
Вчера же, добавил он, был закрыт аэропорт Франкфурта – тоже из-за погодных условий.
"Я думаю, что наиболее значимый в сегодняшних условиях аспект – погодный: слишком много снега. А по категории он (аэропорт «Жуляны – Ред.) менее оснащен (чем «Борисполь» – Ред.), там есть чем заниматься, чем его оснащать, куда развиваться", – подытожил Александр Ланецкий.