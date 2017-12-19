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    Интервью

    Почему "Жуляны" не выдержали натиска стихии? Мнение эксперта

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    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов (432)

    (обновлено: )288
    "Борисполь" лучше оснащен технически, чем "Жуляны" – там длиннее взлетно-посадочная полоса и лучше условия, при которых можно сажать самолет. Но не только "Жуляны" оказались не готовы – также был закрыт аэропорт Франкфурта.
    Аэропорт Киев засыпало снегом
    Фото аэропорт "Киев"

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Разбушевавшаяся стихия внесла свои коррективы в работу воздушных ворот Украины. Часть рейсов в аэропорт "Киев" ("Жуляны") из-за погодных условий перенаправили в аэропорт "Борисполь", а часть рейсов на вылет – отменили, рассказала руководитель пресс-службы "Жулян" Галина Богданенко.

    Фото аэропорт "Киев"
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом

    Она заверила, что аэропорт открыт и все его службы работают. В частности, расчищается и обрабатывается реактивами взлетно-посадочная полоса. В то же время 4 экипажа – рейсов из Ганновера, Милана, Одессы и Львова – приняли решение о посадке в аэропорту "Борисполь".

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    Решение, по словам Богданенко, экипаж принимает, исходя из своей квалификации и с учетом того, что длина ВПП аэропорта "Киев" составляет лишь 2,3 км, в то время как в "Борисполе" – 4 км, а это важно, поскольку при нынешней погоде коэффициент сцепления с ВПП низкий.
    Кроме того, отменили рейсы из "Жулян" в Неаполь, Дортмунд, Будапешт и Люблин. По словам начальницы пресс-службы аэропорта, часть пассажиров разъехалась, но также многие захотели перебронировать свои билеты.

    В то же время 19 декабря "Борисполь" будет работать в штатном режиме с небольшими задержками рейсов, рассказал в телеэфире первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне.
    "Вчера до обеда прибыло четыре рейса, сегодня в ночь прибыло еще порядка восемь рейсов запасных из аэропорта в Жулянах", – сообщил Дыхне.
    При этом аэропорт "Жуляны" работает, но там также задерживается часть рейсов.

    Большая техническая разница

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    После переноса рейсов у многих возник вопрос: значит ли это, что аэропорт «Киев» ниже классом, чем "Борисполь"? Как рассказал РИА Новости Украина авиаэксперт Александр Ланецкий, дело здесь – в техническом оснащении «воздушных ворот».

    "В "Жулянах" можно садиться при видимости не меньше 550 метров. А в "Борисполе" – не меньше 200. И в "Борисполе" более технически усовершенствовано – автоматической системой посадки и так далее", – отметил Ланецкий.

    Также он сказал, что наверняка в «Борисполе» больше техники, чтобы физически чистить снег.

    "Но надо понимать, что нельзя одновременно и чистить, и садиться. Ты почистил, убрал в сторону тракторы, тогда можешь садиться. А за это время насыпало заново", – рассказал технологию эксперт.

    Вчера же, добавил он, был закрыт аэропорт Франкфурта – тоже из-за погодных условий.

    "Я думаю, что наиболее значимый в сегодняшних условиях аспект – погодный: слишком много снега. А по категории он (аэропорт «Жуляны – Ред.) менее оснащен (чем «Борисполь» – Ред.), там есть чем заниматься, чем его оснащать, куда развиваться", – подытожил Александр Ланецкий.

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