Что ждет рынок недвижимости в 2018-ом: прогноз эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Государственной архитектурно-строительной инспекции заявили, что количество объектов, которые построены за средства иностранных инвесторов, выросло в три раза, по сравниванию с 2015 годом.

Об этом сообщил глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев. По его словам, все строящиеся объекты с иностранными инвестициями, находятся под его личным контролем.

Кроме прочего, иностранцы вкладывают средства в сферу альтернативной энергетики в Украине, в частности, в строительство солнечных батарей.

О тонкостях строительства предприятий и других зданий за счет иностранных инвесторов в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич.

(текст публикуется на языке оригинала)



Наскільки складно на сьогодні іноземним інвесторам будувати певні об'єкти в Україні?

— Нічим процедура не відрізняється по замовленнях, по всіх процедурах, по отриманню дозволів як для національного підприємства, так і для зарубіжного інвестора. В Україні зараз є правило, воно діє декілька років, з приводу того, що проектувати можна або за єврокодами, або відповідно до національних нормативів та стандартів. Проте, в зв'язку з тим, що Україна на сьогоднішній день не прийняла для себе процедуру проходження експертизи проектів, виконаних за єврокодами, і ми не маємо суб'єктів, які провадять таку експертизу, відповідно всі проекти промислових будівель, громадських будівель, житлових будівель в нас відбувається проектування за національними ДБНами та стандартами, проходять стандартну процедуру експертизи, отримання дозволу і будівництво.



Якщо ми говоримо про будівництво з боку іноземних інвесторів, чи дійсно ви можете підтвердити з власних спостережень, що зростає кількість відповідних будівництв, в яких беруть участь іноземці?

— Те, що я особисто бачив, то ситуація зараз на будівельному ринку приблизно наступна. У кого нормально складений менеджмент, у кого гарно вибудувана структура і є стратегія, останні роки дихається і ведеться бізнес набагато легше, іде поліпшення, іде ріст і розвиток.

Ті компанії, які повиходили на будівельний ринок, в будівельний бізнес із якихось суміжних напрямків: торгували металобрухтом, вирішили, що будівельний бізнес прибутковий і привабливий; торгували рибою чи ще чимось, заходять в будівельний бізнес, і в них є проблеми, у багатьох є проблеми. І в наступному році будуть зупинення певні будівництв, тому що розраховували, що дешево побудують, що собівартість буде сім тисяч гривень, а насправді більше хабарів заплатили, непрофесійний проект — і собівартість вже в них виходить 11 тисяч гривень. А на ринку більше, ніж по 10,5-10,8 торгувати не можна. От такі випадки зараз я спостерігаю.

Іноземних інвесторів приїжджає в Україну досить багато. Приїжджають потужні будівельні компанії, які зустрічаючись зі мною, кажуть про те, що в Україні є велика перспектива. І саме зараз час інвестувати в Україну для того, щоб через декілька років мати гарні прибутки і гарні статки. І в 2018 році в нас з'являться багато нових брендів в Україні, і це дуже потужні будівельні компанії світового рівня.



Вони зможуть витримати конкуренцію з українськими компаніями, які мають і адмінресурс, і своїх людей в місцевій владі?

— Зможуть однозначно. І навіть виходячи з того, що зараз дуже багато людей працюють в Польщі. І для того щоб зберегти темпи будівництва, українським національним підприємствам доведеться з нового року платити зарплату таку ж саму, яку людина отримує в Польщі. Інакше знайти на сьогоднішній день монолітчика, знайти каменяра — днем з вогнем, як то кажуть, неможливо. Бригади працюють, навіть не отримують заробітну платню, пропрацювавши місяць, їм пропонують відступні, їм пропонують підйомні, забирають або на інше будівництво в тому ж самому місті, або просто приїжджає автобус, збирають людей і відправляють на Польщу.

Якщо будуть підвищувати зарплатні для працівників, це має викликати в тому числі і здорожчання самої нерухомості?

— 100%. У 2018 році приблизно на 20-25% собівартість будівництва буде більше. І відповідно, ціни також будуть рости.



Купівельна спроможність українців дасть їм можливість купувати таку нерухомість, яка ще подорожчає? Вже зараз окремі аналітики кажуть про загрозу обвалу на ринку нерухомості в Києві зокрема?

— Потреба в Україні десь є приблизно 30 мільйонів кв. м житла щороку по тих цінах, які відповідали б рівням доходу населення України. Це мінімальний показник. Проте, за ту ціну побудувати просто неможливо. І відповідно баланс попиту і пропозиції відбувається наступним чином, що ціну дійсно диктує, з однієї сторони, ринок, а от собівартість — це диктує вартість трудових ресурсів, вартість будівельних матеріалів. И оцей баланс породжує певні обсяги будівництва, які здатні продукувати компанії будівельної галузі. Обсяги відповідно будуть зменшуватися. Тому що населення не може купити лишні квадратні метри, а будівельник теж не зможе будувати і залишати на ринку вільні квадратні метри. Тобто обсяги самого будівництва зменшаться. Будівельники вже давно, вже декілька років продають не квадратні метри, а продають юніти. Це на сьогоднішній день найприйнятнішою однокімнатною квартирою є юніт від 36 до до 43 кв. м.



Що таке юніт?

— Юніт — це об'єкт, який може бути привабливий, в цей об'єкт може бути вкладена сама квартира, плюс складова, інколи для того, щоб не переносити продажі паркомісць на кінцевий період часу будівництва або вже поза нього, то інколи пропонується юніт, куди навіть входить паркомісце.

Що зміниться з цими юнітами? РИА Новости Украина Евгений Котенко Мистика на рынке недвижимости: застройщики ставят рекорды в кризис

— З цими юнітами нічого не зміниться. Розцінювати забудовник на інвестиційній фазі буде саме купівельну можливість населення. У населення є можливість купити однокімнатну квартиру приблизно за 35 тисяч доларів, двокімнатну вони готові купувати за 50 тисяч доларів, і трикімнатну громадяни України готові купляти за 70 тисяч доларів. От їм на цю суму потрібно запропонувати юніт. Треба вгадати з площею квартири, відповідала місцезнаходженню об'єкта, і для цієї квартири необхідно забезпечити комфорт прилеглої території, яскравість фасаду, гарно оснащені місця загального користування, і саме головне — це вхідна група. Так, щоб людині це сподобалося. На ту суму грошей, яку вона готова потратити. Економіка зараз розраховується саме так.



Якщо зайдуть іноземні компанії, вони зможуть запропонувати покупцям якісь програми кредитні, які не можуть запропонувати українські виробники?

— Однозначно. От вони якраз відрізняються від наших компаній тим, що в них кредитні можливості зовсім інші, фінансове плече в них набагато потужніше, і вони дійсно готові запропонувати українцям більш привабливі умови навіть по розстроченню платежу за рахунок самого забудовника. Проте, на цьому етапі, на сьогоднішньому, ті будівельні компанії, які приходять в Україну, вони говорять про будівництво промислових об'єктів і про об'єкти громадського призначення. Про житло вони поки що не говорять. Вони його аналізують.

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К слову, отсутствие борьбы с коррупцией, нежелание проводить реформы и защищать инвестора не способствует привлечению инвестиций в страну, подчеркнул Евгений Невмержицкий.