Печерский суд разбушевался и отбился от рук - судьи пошли против власти?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Один за одним судьи Печерского суда вынесли решения, противоречащие ожиданиям прокуратуры, что стало полной неожиданностью. Во-первых, вопреки просьбе ГПУ избрать в качестве меры пресечения для эк-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили круглосуточный домашний арест, судья Лариса Цокал вынесла решение освободить его в зале суда, посчитав доводы прокуратуры неубедительными. Во-вторых, еще один из судей этого же суда Олег Белоцерковец на днях постановил отменить решение следователя генпрокуратуры о закрытии уголовного производства в отношении нардепа Сергея Пашинского, год назад ранившего гражданина Украины из наградного оружия, и вернуть это дело на дополнительное расследование. ГПУ закрыла это дело в связи с отсутствием состава преступления в действиях нардепа, но при этом привлекла раненого к уголовной ответственности за хулиганство. Уже двое судей пошли против системы в двух резонансных делах, что очень неожиданно, вспоминая былую ангажированность этого "дворца правосудия". Впрочем, как рассказывает РИА Новости Украина адвокат Игорь Фомин, в свое время защищавший в Печерском суде ныне генпрокурора Украины Юрия Луценко, все зависит от судьи.

"У судьи Цокал — это не первое ее подобное решение. Она склонна к самостоятельному принятию решений и достаточно принципиальный человек. Я ее знаю еще по делу Пукача (обвиняемый в убийстве Георгия Гонгадзе — Ред.), когда она меняла меру пресечения. Второго судью я плохо знаю, но, хочу отметить, что у меня было много решений в Печерском суде, по которым позиция судей не совпадала с позицией обвинения. Поэтому я не могу сказать, что судьи этого суда полностью находятся под воздействием стороны обвинения. Хотя, безусловно, каждая власть хочет осуществлять давление на суд. Любая система административной власти всегда будет пытаться влиять, тем или иным способом на суд. Во-первых, по причине опасности принятых судом решений против позиции системы административной власти. Второе, не прибавляет популярности власти проигранные публичные дела, поэтому идет давление на суд. При Януковиче судьи с давлением справлялись хуже, тогда была выстроена линейка, которая не позволял судьям принимать решения не зависимо от политической целесообразности. Я уверен, что при распределении дел в судах дела попадали тем судьям, которые то ли были благодарны за назначения, то ли были в зависимости по тем или иным причинам. Если брать дело Юрия Луценко, то на судью, который его дело рассматривал были открыты уголовные производства. Существуют различные рычаги давления, чтобы решение было такое решение, какое ожидает исполнительная власть", — объясняет Игорь Фомин.

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В то же время, особой продуктивности в рассмотрении уголовных дел, обвинительных приговоров в отношении публичных лиц сегодня не может похвастаться ни один суд, отмечает адвокат. В то же время, на суды сегодня оказывается колоссальное давление не только со стороны власти, а со стороны улицы.

"Сегодня суды оказываются между двух огней — с одной стороны административное давление, с другой — улица. Общественное давление — это тоже давление, только психологической. Судей оскорбляют, им угрожают, их блокируют. Судьям сегодня тяжело, их надо поддерживать, но и не забывать о контроле, чтобы они не чудили", — подчеркивает адвокат Фомин.

К сожалению, судьи сегодня подверглись серьезным гонениям, их увольняли за "неправильно принятые решения", какую-то часть придавили, какую-то испугали. Судьей не так-то просто быть.

"При этом, очень много судей уволили после Майдана, за то, что они принимали решения по митингующим. Что удивительно, никто не пострадал за принятые решения по более серьезным делам, в том числе и уголовным. Из трех судей коллегии судей, который осудили Юрия Луценко, двое вообще избраны в Верховный суд. В какой-то степени это нонсенс, но это факт", — отмечает Ирорь Фомин.

Но сегодня мы вообще находимся в периоде правового хаоса, поэтому уже не удивляет ни одно решение, будь оно законное или же противоречащее закону и даже здравому смыслу.