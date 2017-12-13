У Израиля есть повод не подписывать ЗСТ с Украиной

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В начале декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и планирует перенести туда американское посольство из Тель-Авива. В связи с этим депутаты Кнессета призвали украинский МИД поддержать признание Иерусалима столицей Израиля.

В ответ министр иностранных дел Павел Климкин отметил важность уважительного отношения к историческому и культурному наследию стран-партнеров Украины. Однако официальной реакции на предложение о переносе украинского посольства в Иерусалим не последовало.

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Что грозит Украине в случае признания Иерусалима столицей Израиля и какие плюсы может принести такое признание нашей стране, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Валентин Войтков.

facebook.com/voytkovv Валентин Войтков. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Як українським дипломатам необхідно реагувати на подібні заклики з боку ізраїльських депутатів?

— Українська сторона вже відреагували на відповідні звернення депутатів Кнессету — 8 грудня була офіційно оприлюднена позиція МЗС України. І ця позиція абсолютно нейтральна. Скажімо так, вона свідчить, що Україна не буде робити жодних різких кроків. У цьому коментарі йдеться про те, що Україна підтримує рішення Радбезу ООН і всі попередні резолюції, закликає до мирного врегулювання конфлікту на Близькому Сході, конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Відповідно, фактично, Україна пристала на позицію ЄС, на позицію інших членів Радбезу ООН. Вони у п'ятницю на екстреному засіданні одноголосно засудили позицію Трампа і рішення США перенести дипломатичне представництво до Єрусалиму.

Як така нейтральність позиції МЗС вплине на підписання угоди про ЗВТ з Ізраїлем?

— Між Україною та Ізраїлем і досі не підписана угода про зону вільної торгівлі. Хочу нагадати, що вже який рік тривають перемовини про створення цієї зони вільної торгівлі. І в минулому році, коли була проголосована у Радбезі ООН антиізраїльска резолюція, яку ми підтримали, був фактично дипломатичний конфлікт між Україною та Ізраїлем. Лише буквально нещодавно ми більш-менш налагодили стосунки. Ця угода є більш вигідною для нас, оскільки ми більше експортуємо в Ізраїль, ніж Ізраїль — в Україну. Я думаю, що ізраїльська сторона буде намагатися якимось чином ці два питання об'єднати, і не буде підписувати угоду про вільну торгівлю до тих пір, доки ми хоча б завуальовано не підтримаємо позицію Ізраїля.

Це може бути недовгостроковою лінією Ізраїлю?

— Україні, фактично, в останній місяць вдалося якимось чином повернутися до діалогу. Взяти хоча б нещодавні візити Клімкіна в Ізраїль. Але насправді результатів-то немає. Тобто, угода про зону вільної торгівлі не підписана. І якщо раніше вона анонсувалася на кінець 2017 року, то тепер ми вже говоримо про початок 2018 року. Я думаю, що логічно було б для Ізраїлю ці два питання об'єднати, я думаю, що вони ці два питання будуть пов'язувати. Оскільки навряд чи Україна долучиться і підтримає США так одностайно, відповідно, на мою думку, підписання угоди про зону вільної торгівлі може відкластися на певний час. Але загалом, якщо оцінювати рішення Трампа, то ми бачимо, що воно вже призвело до ескалації конфлікту. Чим більше буде жертв серед мирного населення, тим більш одностайною буде позиція ЄС та інших країн, що потрібно все-таки працювати у рамках попередніх резолюцій Радбезу ООН. А там наголошується на тому, що Ізраїль і Палестина повинні домовитися між собою, тобто не може бути одностороннього рішення про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

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Деякі експерти вже говорять про те, що позиція США щодо Єрусалиму може вплинути і на їх позицію щодо Криму. Що завадить США за 10-15 років при зміні політичної ситуації змінити свою позицію і щодо Криму?

— Я б не пов'язував ці два питання. Ми бачимо, що жодна країна світу не визнає анексію Криму. І навіть якщо зміниться адміністрація США, я думаю, що в найгіршому випадку можливо буде певна нейтральна позиція або неформальні домовленості стосовно того, що міжнародна спільнота не буде звертати увагу на анексію Криму Росією. Але я не бачу взагалі підстав для того, щоб хтось з цивілізованих країн визнав цю анексію.

Напомним, эксперт по вопросам Ближнего Востока Илия Куса считает, что признание Украиной Иерусалима — глупость с точки зрения международного права.

Политолог из Израиля Авраам Шмулевич заявил, что Иерусалим — еврейская столица независимо от мнения мировых лидеров.