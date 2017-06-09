Юрист: взлом ячеек в Райффайзене - беспредел силовиков

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

СБУ и Генпрокуратура провели массовые обыски в отделениях Райффайзен Банк Аваль. Об этом сообщают ряд СМИ. В частности, издание UBR.ua пишет, что силовики открывали индивидуальные банковские ячейки арендаторов и изымали их содержимое.

Обыски проводились в рамках расследования по делу о расчетах между заемщиками и кредиторами обанкротившихся банков, в которых сейчас работают временные администраторы и ликвидаторы Фонда гарантирования вкладов.

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Накануне правоохранители на взятке в пять миллионов долларов поймали чиновницу из Фонда гарантирования вкладов. Она требовала взятки от руководителей банков, в которые вводились временные администрации. За это позволяла им продавать активы по бросовым ценам и возвращать кредиты близким к руководству лицам или предприятиям.

Новость об обысках банковских ячеек прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Егор Штокалов.

Кто и на каких основаниях может открывать съемную определенным частным лицом банковскую ячейку? УНИАН За чей счет сей банкет? МВД, ГПУ и задержание экс-налоговиков

— Банковскую ячейку может открывать только тот человек, который арендует эту банковскую ячейку. Больше никто не имеет права доступа к ней. В исключительных случаях, если арендатор объявляется без вести пропавшим или умершим, банк по требованию наследников может изготовить дубликат ключа и открыть банковскую ячейку. То, что произошло вчера, это самый яркий пример беспредела правоохранительных органов. Я более чем уверен, что определение суда о проведении обыска не содержало информации относительно того, кем используется эта банковская ячейка, в какой период и какие вещи необходимо там изъять. Это было скорее всего сделано, так что пришли "маски-шоу" с монтировками, с кувалдами, вскрыли банковское хранилище, взломали все ячейки, вывели просто оттуда все, что люди хранили. Это, как правило, драгоценности, семейные реликвии, единственные сбережения людей, это золотые слитки, важные устанавливающие право документы на недвижимость. Естественно, никто протокол обыска никому не давал, потому что арендаторов банковских ячеек не было на месте. Они сейчас даже лишены процессуальной возможности обжаловать это изъятое имуществе в суде, потому что у них отсутствует протокол обыска в суде и суд просто не сможет принять их заявления и жалобы к рассмотрению. Это просто кричащий момент беспредела.

Если правоохранители действовали не цивилизованно и там есть моменты злоупотреблений, то никто ничего не докажет?

— Это очень тяжело доказать. Банк не знает, что хранится в банковских хранилищах. Это и есть одним из условий. То есть вы можете там хранить только то, что вы знаете.

Никаких ограничений нет? Скажем, оружие, штаммы вирусов, взрывчатка?

— Это личное дело каждого клиента. Если у правоохранителей есть основания и доказательства полагать, что в ячейке хранятся какие-то важные доказательства, то они должны обосновать в суде, что они ищут. Например, если они ищут пистолет, из которого кто-то был убит, они должны доказать суду, что был договор между этим человеком и банком. Если суд дает такую санкцию, они могут эту банковскую ячейку вскрыть. А если там этого пистолета нет, то они не обязаны ничего изымать. В этом и есть вся суть. Они пришли и скорее всего все хранилище раздерибанили, выгребли все деньги и теперь вымогают за какой-то процент возврат изъятого имущества.

Имеет ли банк право сообщить правоохранителям информацию о ячейке, которая принадлежит подозреваемому?

— Все отношения между банком и клиентом — это банковская тайна. Для того, чтобы следователи могли подтвердить то, что человек арендует банковскую ячейку, они должны получить временный доступ к банковской информации и банк представит им по решению суда копию договора аренды банковской ячейки. То есть законодательная процедура существует, она предусмотрена, но то, что было вчера — это кошмар.

Повлияет ли эта ситуация на уровень доверия к банковским учреждениям?

— Конечно, все банки сейчас оказываются под угрозой. Но эту угрозу никак нельзя устранить, пока у нас в правоохранительных органах будут работать либо такие же люди, как до 2014 года, либо еще хуже, что наглядным примером показывает СБУ. Процедура такая есть. Но они ее не соблюдают.

Что происходит с урнами и содержанием этих ящиков, если, например, банковское учреждение банкротится?

— Содержимое банковских ячеек ни в коем случае не идет в ликвидационную массу, никуда. Клиентам банка, которые арендуют банковские ячейки, предоставляется доступ для их фактического освобождения. Единственный убыток — это то, что им не компенсируется абонентская, затратная часть за аренду банковской ячейки.

Если человека физически нет рядом с банком, каким образом действовать?

— Существуют банковские инструкции, внутренние положения порядка освобождения банковских ячеек. То есть вызывается комиссия, производит вскрытие банковской ячейки, составляется опись и она передается на хранение либо в другой банк по агентскому соглашению, либо в другое хранилище. Все зависит от обстоятельств, при которых банк вынужден получить доступ к ячейке. Это либо освобождение помещения, либо ликвидация, либо человек более двух лет не оплачивает ячейку и вообще не появляется.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что законопроект по банку "Михайловский" был принят из-за страха властей перед майданом.

Также эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко и финансовый аналитик Ярослав Колесник в эфире "ГС" прокомментировали махинации в банке "Михайловский" и пояснили, почему перед обманутыми вкладчиками должен отвечать и НБУ.