Покупая место в очереди за биопаспортом, вы покупаете воздух - ГМС

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Кому-то очередь — проблема, а кому-то возможность заработать. В очереди на получение биометрического паспорта начали продавать места. В миграционной службе напоминают, что электронная очередь предусматривает только индивидуальную запись, а все записи, сделанные третьими лицами, аннулируют до даты приема, значит оформить документ по этой записи не удастся.

Украинцев также попросили не забывать о том, что биометрические документы можно оформить не только в подразделениях миграционной службы и паспортных сервисах, но также в местных сервисах предоставления административных услуг. Подробнее ситуацию с получением биометрических паспортов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель пресс-службы государственной миграционной службы Сергей Гунько.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як часто продаються місця в черзі? РИА Новости Украина Евгений Котенко Плюсы и минусы. Эксперт о биометрическом паспорте и безвизе

— Насправді, це поодинокі випадки, бо система є захищеною від масового отримання автоматизованих квитків, записів до електронної черги. Тому глобальності тут ніякої нема, але разом з тим, поодинокі факти є. Ми на всі факти відразу реагуємо, тому просто вчора попередили громадян, що в жодному разі непотрібно купляти записи до електронної черги, він є безкоштовним і можна записатися тільки індивідуально.

А скільки шахраї беруть коштів за свої так би мовити послуги?

— Різні варіанти. Я бачив оголошення сто гривень, я не знаю, наскільки це реальне оголошення, бо тут навколо цього з'явилися ще шахраї, які беруть гроші, але нічого не пропонують натомість. Тобто це чисте шахрайство. Але в будь-якому разі, купувати запис до електронної черги не варто, тому що такі записи, які отримані масово, які поступають до продажу, якщо ми виявляємо такі факти, ми їх одразу блокуємо, анулюємо, і в жодному разі така особа не може з таким записом оформитися, цей запис видаляється з системи.

Щось може загрожувати людям, які продають місця в чергах і людям, які їх купують?

— Люди, які купують такі місця, вони просто дарують кошти тим, хто їх продає. Але натомість не отримують нічого. Тобто вони не оформлять паспорт, вони де-факто купують повітря, бо запису цього до електронної черги швидше за все вже не існує на момент навіть цієї угоди купівлі-продажу. А що стосується шахраїв, це питання до правоохоронних органів. Звичайно, ми передаємо інформацію.

В мережі зустрічаються відгуки, що в паспортних сервісах можна заплатити за оформлення паспорту 1600-1800 гривень і немає ніяких проблем.

— Тут дуже багато розмов про це і дуже багато різних варіантів. Якщо йдеться про будь-які зловживання наших співробітників, то однозначно треба повідомляти в правоохоронні органи, хоча б повідомити нам на гарячу лінію в міграційну службу, ми спробуємо хоча б адміністративно вплинути на таких працівників. Якщо ж йдеться про будь-яких сторонніх осіб, що пропонують по суті це саме, і я би не радив користуватися цими послугами, тому що це ймовірність того, що людина залишиться і без документів, і без грошей, вона є досить високою.

Украинское фото Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Киеве

Наскільки зараз великі черги на оформлення біометричних паспортів в столичних відділеннях міграційної служби?

— В травні міграційна служба оформила 340 тисяч закордонних паспортів. Це дуже багато. У порівнянні з квітнем, коли було 219 тисяч, а в травні минулого року, 2016-го, це було трошки менше ніж 200 тисяч. Тобто 340 тисяч в травні це дуже багато, і зараз ми не спостерігаємо поки що суттєвих спадів, тобто червень ми будемо виходити приблизно на ту саму цифру. Але ми очікуємо, що вже в липні ажіотаж спаде. По-перше, спаде сезонний попит, він завжди спадає в липні. І по-друге, вже українці побачать, що безвізовий режим діє, можна їздити, не поспішати, планувати свою поїздку на вересень, жовтень, листопад, грудень тощо. Паспорти не закінчуються, бланків на всіх вистачить. Коли психологічний цей підйом пройде, ми впевнені, що спокійно можна буде оформити документи.

Вырос ли спрос на авиабилеты в ЕС, прокомментировал в эфире "ГС" основатель и руководитель TripMyDream Андрей Буренок.

Вырос ли ажиотаж по поводу авиабилетов в Европу?

— Да, он вырос, мы вчера запустили сервис, который собирает в одном месте авиабилеты со скидками, с вылетами из всех городов Украины и некоторых близлежащих государств. За вчерашний день, буквально, мы получили порядка 60 тысяч визитов на сайт. Сегодня я утром посмотрел, было15 тысяч. Так что людям интересно, люди хотят куда-то поехать, люди оформляют паспорта, очереди огромные. Мои коллеги собирались куда-то на фестиваль ехать в конце июня, и они с четвертого раза, раз пять простояв в очереди, все-таки оформили паспорт. Поэтому тем людям, которые собираются за границу послезавтра, я рекомендую рассмотреть альтернативный вариант транспорта, который называется самолеты. Тем более, сейчас многие украинские компании и те же лоукост-компании, которые заходят в Украину, они предлагают очень интересные тарифы. И, поверьте, гораздо комфортнее полететь самолетом, даже иногда немного дешевле, но не потратить время на простой на границе, и еще очень многие другие сложности, связанные с автобусными турами…

Какие страны пользуются большей популярностью в Шенгенской зоне?

— Люди могут искать авиаперелет в одну страну, а из нее ехать в другую. Они часто подвязываются к стоимости билетов.

Ваш сервис учитывает лоукост-перевозки?

— Хороший вопрос. У нас есть Ryanair, у нас есть WizzAir, у нас есть "Флай Дубай" и многие другие лоукосты. Мы их подключили напрямую, не зарабатывая на этих авиакомпаниях. Для чего? Сейчас потребитель знает, что есть и лоукосты, и регулярные, и чартерные рейсы, и для того, чтобы его удовлетворить, и он в следующий раз к нам вернулся, мы лучше покажем ему все возможные варианты, которые есть на рынке. Поэтому все лоукост-компании у нас на сайте есть.

Украинское фото Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Киеве

На чем зарабатывают такие сервисы?

— Дело в том, что сервисы такие как мы, это агрегаторы, которые сравнивают несколько продавцов. Например, по рейсу Киев-Париж вы можете не только лететь разными авиакомпаниями, с пересадками, с тремя пересадками, с прямыми рейсами. Вы также можете один и тот же рейс купить у одного, второго, третьего либо 28-го игрока. Который сам решает, заработать ему 1%, 3%, 5%, либо 5%. И они борются по цене. Поэтому когда человек приходит в такой сервис как агрегатор TripMyDream, он сразу сравнивает по всем регулярным и лоукост-авиакомпаниям, и в то же время он смотрит по всем продавцам, у кого он захочет купить билет.

Ранее эксперт-международник Анна Шелест в эфире "ГС" разъяснила, что нужно знать украинцам, чтобы беспрепятственно пересекать границу с ЕС после введения безвизового режима.

Также политический эксперт Янина Соколовская в эфире Голоса Столицы обратила внимание, что Европейский Союз стал для украинцев синонимом мечты и хорошей жизни.