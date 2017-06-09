Медреформа узаконит существующий беспорядок - депутат

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Парламент дал старт медицинской реформе: 227 нардепов проголосовали за принятие законопроекта о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Правда, это лишь один из предложенных документов, и приняли его только в первом чтении. К тому же радикалы заявили о неперсональном голосовании.

Результаты голосования за законопроект о старте медицинской реформы в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал народный депутат от фракции БПП Борислав Розенблат.

УНИАН Борислав Розенблат

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому ви не голосували за цей законопроект? РИА Новости | Перейти в фотобанк Медреформа - это модель дефолтного состояния медучреждений - эксперт

— Я не підтримую цей законопроект, у мене є зовсім інакші погляди на медичну реформу, є своє бачення, я за обов'язкове медичне страхування загальнодержавне, яке дозволить людям мати безоплатну медицину. Я проти того, щоб створити великий корумпований орган, який повинен розподіляти кошти сам собі. Розподіляє, сам контролює, сам виписує рахунки і все інше. І найголовніше: я категорично проти, щоб наші люди приходили до лікарень з грошима. Я розумію, що сьогодні немає безкоштовної медицини, ми це всі розуміємо, але питання в тому, що я все ж таки погоджуюсь з тим, що в усьому світі, всій Європі, всіх провідних країнах, є сьогодні загальнодержавне медичне страхування, яке дозволяє людям все-таки мати гарантовану медичну послугу. Те, що пропонується сьогодні, це просто узаконити той безлад, який є сьогодні, зробити першу ланку такою більш-менш приватною. Я розумію, що кошти повинні йти за пацієнтом, але давайте просто не забувати, що на сьогоднішній день в будь-якому випадку є питання по ліках, є питання сьогодні по вартості послуг, які на сьогоднішній день не зроблені, є питання по патологіях, є питання по анатомії, по всьому іншому, які взагалі були не прописані в законі. Я вважаю, це просто був "сирий" закон. Ми повинні були створити модель, яка повинна була запрацювати в нашій країні. Якщо це не відбулося, я не погоджуюсь з таким законопроектом.

Чи ви вірите, що настільки можна буде змінити цей документ і врахувати інші зауваження депутатів у дотичних документах, щоб ця реформа більшість нардепів задовольнила і змогла змінити цю ситуацію, врахувати основні побажання?

— Сама ідея, що була в першій пропозиції, законопроекті, вона дійсно була прогресивна. Ми повинні все-таки встановити можливість для людей, які займаються лікарняною практикою, щоб вони були приватними лікарями, щоб вони мали можливість опікуватися людьми, щоб пацієнти платили кошти і т.д. Законопроект, який був прийнятий, з нього можна до другого читання викреслювати ті позиції, що там не подобається тим чи іншим депутатам, але вносити додатково нічого не можливо. Це не передбачено регламентом. Тому я вважаю, законопроект буде дуже складний.

Ми повинні дати можливість всім українцям мати безоплатну медицину. Не безкоштовну, а безоплатну. Людина повинна приходити до лікарні, отримувати медичну послугу, і потім хтось повинен заплатити — чи роботодавець, чи місцеві громади, щоб у нас було прописано в законі. Ми не здатні на сьогодні забезпечити повне фінансування медичної послуги. І сьогодні нам треба додаткові кошти. Мені шкода, що сьогодні знову людей примусять йти до лікарень з грошима. Я категорично проти. Люди повинні мати захист, який дозволяє їм все-таки отримати якісну медичну послугу, не ходячи до лікарень з грошима, не купляючи ліки. Тобто це не реформа.

Багатьох депутатів під час голосування упіймали на неперсональному голосуванні. Чи можна і треба було б переголосувати через це?

— Я був присутній у залі і я бачив, як голосують мої колеги. Те, що відбулося потім… блокування трибуни радикалами, все інше… І ще для мене 227 голосів — це не переконлива реформа, за яку дійсно голосує зал. Я вважаю, що зал повинен в реформі об'єднуватися. Тобто я розумію, сьогодні дуже багато буде тяжких реформ: і земельна реформа, і соціальна реформа, пенсійна реформа, бюджетна реформа… Ми це все розуміємо, але знаєте, ми повинні все-таки розуміти і повинна бути така загальна, державна роз'яснювальна робота. На жаль, цього не було. Багато громадських організацій, багато профспілок, багато інших організацій категорично не підтримують даний законопроект. Я вважаю, так реформи не робляться. Ми повинні розуміти, що реформи робляться, коли люди розуміють наслідки цих реформ. Прораховані наслідки, прораховані цифри, на жаль, крім якихось папірців, ми нічого не бачили.

Своєю думкою на медреформу в ефірі "ГС" поділився також нардеп від "Радикальної партії" Олега Ляшка, заступник голови регламентного комітету Олег Купрієнко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Олег Куприенко и Олег Ляшко

Що більше обурило вашу фракцію?

— По-перше, те, що пропонувалось в цьому законопроекті, цей законопроект направлений, я б сказав так: плати або вмирай. Цей законопроект, якщо він буде втілений в життя, позбавить права отримання медичної допомоги малозабезпечених — пенсіонерів, інвалідів, вагітних, дітей, можна перелічувати довго. Якщо робити медичну реформу, то треба робити так, щоб не було порушення прав людей і не було унеможливлення доступу до медичної послуги. А так виходить, що зараз пропихнули законопроект, іншого слова не придумаєш, тому що два законопроекти розглядались — один той, що пропихнули картками нардепів, яких не було в залі, і ми про це заявили з трибуни. Це було порушення Конституції, порушення регламенту, і Парубій зобов'язаний був поставити на переголосування, однак цього не зробив, тому що чітко розумів, що голосів у залі на підтримку цього законопроекту немає. Інший законопроект — це закон про зміну до бюджету, щоб забезпечити хоч якось фінансування тієї медичної так званої реформи, він взагалі не був проголосований. І виходить, що намагались в обхід здорового глузду, намагались не через комітет ВР з охорони здоров'я, профільний комітет, який має займатись цим, а через комітет соціальної політики і через бюджетний пропихнути законопроекти під так звану медичну реформу.

Ми за медичну реформу, ми згодні з тим, що медицину треба реформувати, що те, в якому стані вона зараз перебуває, це негідний стан, але те, що так робиться і те, що там пропонується — не встиг прийти в лікарню, ти зобов'язаний заплатити, щоб тебе послухали, вибачте. Де у людей, які отримують мінімальні пенсії і мінімальні зарплати, гроші? Крім того, у нас в Україні відсутня будь-яка статистика, скільки медичних послуг потрібно країні, скільки коштує медична послуга, як, наприклад, аналіз крові чи лікування ГРВІ, чи видалення апендициту? Немає такого. Я не про лікування кажу, а про вартість, тому що зараз там провладні депутати розказують, що будуть субсидії, держава буде компенсувати людям за ту медичну послугу, але, шановні, ніхто не знає, скільки тих послуг треба, раз, ніхто не знає, скільки коштує та послуга, два.

Чи є можливість добитись реального переголосування? Чи реально довести?

— І зафіксовано, і зафільмовано, і підтверджено, але я як заступник голови регламентного комітету точно вам кажу — жодна постанова про скасування голосування, яке було здійснено і проведено в ВР з порушенням Конституції і регламенту не була проголосована і жодне голосування не було скасоване. Так що воювати з вітряними млинами, звісно, можна, але це, як кажуть, якщо немає більше, чим займатись, давайте будемо зараз домагатись переголосування, знайте, що нічого з цього не вийде. У нас інший шлях. У нас чітке бачення медичної реформи, як воно має бути. Ми будемо боротись за те, щоб максимально змінити те, що пропихнули так, щоб до другого читання вийшов більш-менш нормальний закон, щоб там були враховані права громадян, права платників податків, які платять цим міністрам, які отримують зарплати за те, що, вибачте, ні чорта не роблять. У нас є свої варіанти законопроектів, своє бачення, і ми будемо доводити, будемо переконувати своїх політичних опонентів в тому, щоб все-таки медичну реформу провести так, щоб люди були захищені.

Коли до другого читання може бути підготовлений документ? Коли цей документ може бути в цілому винесений на голосування?

— По-перше, для того, щоб в другому читанні і в цілому, під нього треба прийняти той же самий законопроект, який сьогодні не просто не проголосували, а його навіть не повернули в комітет і бюджетне фінансування під цей закон треба зараз робити по-новому. Крім того, там передбачені ті ж самі субсидії на покриття медичної послуги, механізм не розроблений, нічого немає в законодавчому полі. Це теж треба робити. Там законопроект можна доопрацювати. Я фактично переконаний, що все-таки до нас дослухаються і нас почують.

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