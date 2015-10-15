Валютных депозитов стало больше. Можно ли доверять банкам – мнение эксперта

В банки начинает возвращаться иностранная валюта, заявили в Национальном банке Украины.

По информации регулятора, впервые за два года зафиксировано увеличение объема валютных депозитов. Увеличился объем всего на полтора процента за сентябрь, однако общая сумма составила 203 миллиона долларов. Общий депозитный массив в иностранной валюте сейчас составляет более 15 миллиардов долларов.

Насколько обоснован оптимизм НБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил финансовый аналитик Григорий Перерва.

Вы можете подтвердить эту информацию относительно увеличения объемов валютных депозитов?

— По результатам одного месяца говорить о тенденциях пока что рано. Все мы понимаем, что в период пика кризиса и юрлица, и физлица активно скупали валюту. Сейчас, когда ситуация несколько стабилизировалась, оказалось, что есть валютные сбережения, есть валютные средства, а наличности нет.

В то же время, на гривну пока переходить страшно. Поэтому произошла попытка положить валюту на депозит, чтобы она работала, а не просто лежала мертвым грузом.

Основной рост валютных депозитов наблюдается среди юридических лиц — он вырос на 6,2%, а объем депозитов физических лиц в сентябре уменьшился на 0,4%. Почему?

— Появилась возможность перенаправить свободный избыток валюты. Опять таки, давайте смотреть, откуда у нас приток. Его агропромышленный комплекс обеспечивает во многом, а сейчас как раз осень, когда АПК начинает получать валютную выручку. Поэтому часть свободных ресурсов можно положить на депозит.

Физические лица пока еще опасаются ситуации в банковском секторе, и если мы видим, что продажа валюты сейчас более высокая, чем покупка — это связано с тем, что от валюты избавляются, — то в банки еще не все рискуют её нести.

То есть о возрождении доверия к банковской системе Украины пока что говорить рано? Фото "5 канал" Ситуация вокруг "Укргазпромбанка": вкладчикам рано расслабляться

— Пока рано, ведь тенденция не закрепилась, то есть не прошло несколько месяцев, на протяжении которых мы могли бы наблюдать постепенное увеличение, причем не на полтора процента, а хотя бы на 3,5%. Пока это шаткое равновесие.

То есть мы слышали еще с июня-июля месседжи о том, что экономика начинает стабилизироваться, появляются первые ростки выхода из кризиса. Так что это такой себе приятный сюрприз.

Ранее аналитик банковского сектора ICU Михаил Демкив высказал мнение, что "черная полоса" в банковской сфере продлится до середины следующего года.

"Я бы ожидал какого-то плюса не ранее второй половины 2016 года. В отдельные месяцы мы увидим плюс, но в долгосрочной перспективе, как сильный тренд, это скорее вторая половина 2016 года", — заявил эксперт в эфире радиостанции Голос Столицы.

Несмотря на снижение оттока депозитов, рассчитывать на восстановление системы кредитования без поддержки государства сейчас не приходится. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Алексей Кущ.

"В ближайший год, без участия государства в части компенсации процентной ставки, восстановить систему кредитования будет невозможно. К сожалению, участие государства пока никак не обсуждается ни на экспертном уровне, ни на уровне ВР, ни на уровне правительства, хотя это является ключевым условием для возобновления кредитования", — сказал Кущ.