Политика предоставления услуг "Киевэнерго" будет выборочной

По меньшей мере, 30% жилых домов Киева технически не готовы к подключению отопления. Как сообщили в "Киевэнерго", это не только здания коммунальной формы собственности, но и дома жилищно-строительных кооперативов, и Объединения совладельцев многоквартирных домов.

Напомним, на прошлой неделе мэр Киева заявлял, что столица практически готова к отопительному сезону. По его словам, все столичные ТЭЦ прошли необходимую подготовку.

Ситуацию с готовностью столицы к отопительному сезону в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго"Иван Плачков.

Почему возникла такая ситуация? Ведь заявляли о практически стопроцентной готовности к началу отопительного сезона…

— Это обычная ситуация перед началом отопительного сезона. И я скажу, что объем не готовых к отопительному сезону домов, который сегодня есть, не является критическим. И 30% — это не от общего объема, количества жилого фонда, тут имеются ввиду ОСМД и кооперативы. Потому что коммунальный жилой фонд практически готов на 90%-95%. Кооперативы, особенно ОСМД — вот по ним большой объем не готов. Что это значит? Во-первых, не застеклены подъезды, не установлены двери, а самое главное, не все теплопункты не приведены в рабочее состояние, не отремонтированы. Поэтому Киевэнерго не включает тепло. И в первую очередь, с точки зрения безопасности. Потому что не везде установлены вентили, не везде все заизолировано. Я думаю, что киевляне сталкивались с тем, когда на крыше идет горячая вода, и потом затапливает верхние квартиры и т.д. И могут возникать больше проблемы. Поэтому "Киевэнерго"не включает теплоноситель в тех домах, которые не устранили это все или не дали гарантии, что они в короткий срок это устранят.

То есть была проведена инспекция этих объектов?

— Проведена инспекция практически всех объектов. Теплоноситель высокой температуры — это техногенно небезопасная шутка, поэтому "Киевэнерго"проверяет все. И если объект получает форму № Е-8, тогда включается отопление. Надо отдать должное и руководству города, районов, жилищно-коммунальных предприятий, которые подготовили жилой фонд коммунальной собственности. А вот жилой фонд ОСМД и кооперативов, к сожалению, такой ответственности не проявил, даже можно говорить о безответственности. Они думают, что зима придет, люди начнут возмущаться, и мы включим. Так вот, эти дома не включаются? в первую очередь? в интересах безопасности жильцов. Потому что нужно проверить трубопроводы, нужно проверить систему, нужно проверить теплопункт, нужно его заизолировать, застеклить окна, закрыть двери, чтобы не было доступа посторонних. Это основные проблемы, которые есть на сегодня.

Насколько быстро устраняемы эти проблемы?

— Их можно устранить, я думаю, за три-четыре дня при соответствующей организации. И сегодня "Киевэнерго"проявляет достаточную лояльность, на мой взгляд, недопустимую. Если в основном все технически готово, нет видимых разрывов и не будет затоплений, а ОСМД дает гарантийное письмо, что в течение 3-5 дней они устранят недостатки, то "Киевэнерго"подает теплоноситель. Поэтому, при хорошей организации и желании руководителей кооператива или ОСМД, это можно сделать даже за один день.

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В свою очередь, руководитель аналитического департамента Компании Concorde Capital Александр Паращий рассказал о том, что Украина резко сократила добычу собственного угля и газа, на 13% сократилось и производство электроэнергии. Паращий выразил уверенность в том, что это привело не только к проблемам в экономике, но и к срыву осеннего отопительного сезона.