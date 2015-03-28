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    Интервью

    Воля или неволя для чиновников ГосЧС – мнение юриста

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (473)

    (обновлено: )241
    Как отмечает эксперт, о стопроцентном аресте нельзя говорить, если это не убийство и при совершении преступления не применялось насилие или угроза его применения.
    Сергей Бочковский
    УНИАН

    Экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского могут отпустить на свободу сегодня в полдень, но при условии, что следователи МВД не предоставят доказательств совершения им преступления.

    Об этом заявил прокурор Андрей Шевченко. Он напомнил, что, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, Бочковский задержан всего на 72 часа. В то же время, Арсен Аваков написал в Facebook: "Провели рабочее совещание с генеральным прокурором".

    Ни у Бочковского, ни у Стоецкого нет шансов быть освобожденными по снятию обвинения со стороны ГПУ и ГСУ МВД. Доказательства их коррупционных действий убедительны.

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    Загружено: 27.03.2015 в 13:05

    Вчера, 27 марта, на заседании в Печерском суде прокуратура отозвала ходатайство об аресте для того, чтобы расширить его, пополнив дополнительными статьями обвинения и эпизодами по обвинению в коррупционных действиях и вымогательству. 

    Сергей Бочковский и Василий Стоецкий при задержании на заседании правительства
    Украинское фото
    Хроника 25 марта: публичный арест главы ГСЧС, подрыв автобуса под Артемовском

    Подробнее о ходе этого дела, всех правовых нюансах и последствиях радиостанция Голос Столицы поговорила с адвокатом Виктором Чевгузом.

    Как вам вся эта ситуация?

    − Многие из тех, кто обсуждает эту тему, не юристы. Они так трактуют юридические обстоятельства и тонкости дела, что это вызывает ироническую улыбку. А тонкостей много. Во-первых, это тяжесть совершенного преступления. Второе, это доказанность, потому что суд должен смотреть, насколько веско обвинение доказывает, что именно этот человек виновен. Следующий блок – это риски, нужно определить, ради чего человек арестовывается.

    Сергей Бочковский
    УНИАН
    Бочковский на заседании Печерского райсуда

    То есть, что он может сделать − скрыться, влиять на следствие, на потерпевших, на свидетелей, совершать другие преступления… И каждый пункт должен быть доказан. Наши же следователи и прокуроры сегодня выписывают требования статьи о том, что он может скрыться, а доказательств не предъявляют. 

    И самое главное, что о стопроцентном аресте нельзя говорить, если это не убийство и при совершении преступления не применялось насилие или угроза его применения. Только в этих случаях суд может принимать мерой пресечения арест, не обсуждая размер залога. А если это не насильственное преступление, если это не убийство, как правило, суд говорит о размере залога. Но это люди не бедные, поэтому, как это уже было, и по 3, и по 5 миллионов вносят и выходят под залог. Так что не факт, что они будут завтра арестованы.

    Почему задержание провели так показательно, на камеры, прямо во время заседания? 

    Сергей Бочковский
    УНИАН
    Имитация правосудия: зачем власть проводит показательные пиар-аресты?

    − Задержать могут везде − дома в постели, в бассейне, в ресторане, на работе… Я думаю, это было сделано с целью показать всем остальным: ребята, смотрите, что будет и с вами. Наверняка согласовывали этот вопрос с премьер-министром, поскольку во время заседания правительства опергруппа не может так просто даже зайти в Кабмин. Я думаю, это было согласовано, и театральность была сделана специально, чтобы показать, что мы боремся с коррупцией. Потому что если бы это было не нужно, и были бы железные доказательства, то не устраивали бы цирк на всю Украину.

    Подменяется ли системная борьба с коррупцией показательными задержаниями?

    − О борьбе с коррупцией судят по результату приговора. Сколько приговоров, сколько людей осуждено. У нас уже второй год после Майдана, а ни один человек не осужден. Так же и с коррупцией − больше разговоров, чем дела.

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