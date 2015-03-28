Больше танков, новых и модернизируемых до стандартов НАТО! Получится ли?

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Заместитель генерального директора по производству ГК "Укроборонпром" Юрий Пащенко во время круглого стола "Проблемы реформирования Оборонно-промышленного комплекса Украины", состоявшегося 17 марта в Украинском кризисном медиа-центре, заявил, что "сегодня, когда украинские военные требуют быстрого и качественного перевооружения, модернизированная по международным стандартам техника поможет дополнительно усилить украинскую армию".

Речь в данном случае шла о планах государственного концерна по модернизации около 300 танков Т-72, находящихся в армейском резерве, к стандартам НАТО, после чего эта техника сможет обеспечить часть насущных проблем украинской армии.

Пащенко отметил, что польская сторона уже предоставила украинским военным возможность протестировать на своих полигонах образцы такой техники, где они продемонстрировали высокие показатели стрельбы в ночное время: "Танк Т-72 не находится на вооружении украинской армии. В Украине почти 300 этих танков. Мы предложили Министерству обороны модернизировать их до состояния танков PT-91, состоящих на вооружении в Польше, фактически к стандартам НАТО".

Очевидно, что необходимость в пополнении Вооруженных Сил Украины и новыми, и модернизированными и даже просто исправными, хотя и устаревшими танками, имеется. Перевооружение украинской армии требует безотлагательного решения и прямо влияет на ее боеспособность. Об этом же на заседании правительства 18 марта заявил и министр обороны страны Степан Полторак: "Перед нами стоит задача восстановить боеспособность определенных воинских частей и создать группировки войск, способных решать поставленные задачи и противостоять военной агрессии. В этом контексте вопрос восстановления вооружения и военной техники непосредственно влияет на боевую способность украинского войска и поэтому требует безотлагательного решения".

В том числе говорилось и о критической ситуации с производством новой и восстановлением имеющейся бронетанковой техники. Потребность ВСУ в ней резко возросла после "планового отступления" из Дебальцево, при котором по разным оценкам было потеряно от 80 до 200 танков Т-64 различных модификаций.

Таким образом, инициатива госконцерна "Укроборонпром" по модернизации танков Т-72, да еще и до стандартов НАТО, казалась весьма своевременной.

Насколько реален упомянутый план?

Министерство обороны Украины с учетом наличия в Харькове конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова и серийного завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, которые совместно разработали и произвели основной боевой танк Т-64, еще в 90-х гг. прошлого века приняло решение оставить на вооружении именно этот тип и модернизировать некоторое количество до версии Т-64БМ "Булат". Основной боевой танк Т-72 производства и разработки основных конкурентов харьковчан со времен Советского Союза "Уралвагонзавод" (г. Нижний Тагил) было решено снять с вооружения и реализовывать на экспорт. Такое же решение было принято и по различным модификациям Т-80.

Унификация техники, близость разработчика, серийного завода, Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению (ХКБД), разработавшего целое семейство дизельных танковых двигателей — 5ТДФ, 6ТД, 3ТД и бронетанкоремонтного предприятия в том же Харькове позволяли сократить эксплуатационные расходы, упростить подготовку личного состава и сосредоточить усилия заводских специалистов на хорошо известном им типе.

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Львовский и Киевский бронетанкоремонтные заводы (БТРЗ), которые со времен СССР специализировались на ремонте и модернизации Т-72, продолжали работать по своему прежнему профилю и в соответствии с заказами "Укрспецэкспорта" занимались предпродажной подготовкой реализуемой инозаказчикам техники с баз хранения министерства обороны. Так как до 2014 года необходимость вооружения собственной армии не относилась к основным приоритетам Украины, именно экспортные поставки Т-72 стали одной из главных статей дохода как БТРЗ, так и украинских спецэкспортеров.

Всего в течение 1993-2013 гг. на основании информации Регистра ООН, Госэкспортконтроля и Государственной таможенной службы Украины было продано 788 Т-72 различных модификаций и ни одного Т-64. По имеющейся информации единственный подписанный экспортный контракт на поставку 50 Т-64БВ1 для Демократической Республики Конго был аннулирован по согласованию с заказчиком, а подготовленные в рамках его реализации танки были переданы для нужд АТО еще в прошлом году. Аналогичная судьба постигла и часть подготовленных на экспорт Т-72 для Судана и Эфиопии, хотя некоторое количество таких машин ушло в сентябре 2014 г. в Нигерию.

Несмотря на столь значительное количество реализованных Т-72, на складах и базах хранения остается еще достаточной большой запас таких танков. Утвержденный распоряжением Кабинета министров Украины № 1022p от 15 августа 2011 г. план реализации военной техники предусматривал продажу 669 Т-72, 161 Т-80 и 576 Т-64. Таким образом, обещанные Пащенко для модернизации по НАТОвскому образцу 300 Т-72 имеются в наличии до сих пор. Правда, есть целый ряд нюансов, которые могут серьезно осложнить реализацию инициативы "Укроборонпрома".

Во-первых, модернизировать логично исправную технику последних серий с достаточным запасом ресурса, желательно после капитального ремонта. Казалось бы, два профильных БТРЗ без труда справятся с этой задачей, однако, для этого им необходимы запчасти, исправные комплектующие и надлежащее финансирование. Вместе с тем, именно специалисты этих заводов прекрасно знают, что лучше всего сохранившиеся танки последних годов выпуска и были среди реализованных "Укрспецэкспортом", причем для их ремонта была использована разбираемая на запчасти оставшаяся до сих пор на базах однотипная техника.

Во-вторых, производственный цикл и Львовского и Киевского заводов сориентирован на отечественные технологии и оборудование и переход на другие (НАТОвские стандарты), даже с учетом поддержки Польши едва ли будет быстрым. В качестве примера можно привести попытку освоения производства на Львовском БТРЗ "Дозор-Б": в июле 2014-го прозвучали первые сообщения о решении выпускать его во Львове, в сентябре был выпущен первый корпус, в январе 2015-го президент Порошенко лично осмотрел первый предсерийный образец, а в марте были обещаны поставки серийной техники, о сдаче которой до сих пор нет информации. При этом сам "Дозор" был создан еще в 2005 году!

В-третьих, руководство "Укроборонпрома" в начале лета прошлого года на заседании Кабинета министров уже обещало поставку в войска 1000 единиц бронетехники и 200 боевых бронированных машин "Дозор-Б" до конца 2014 года. В действительности, в среднем ежегодно, и прошлый 2014-ый не стал исключением, украинский оборонно-промышленный комплекс поставлял на экспорт и в войска не более 100-150 единиц вновь произведенных, отремонтированных и (или) модернизированных танков.

Может быть, ситуация будет исправлена после получения озвученной Пащенко помощи со стороны ВПК Польши? Тоже весьма сомнительно.

Во-первых, избранный в качестве эталона основной боевой танк РТ-91 "Twardy", полученный в результате модернизации советского Т-72, который выпускался по лицензии на польском предприятии "Zaklady Mechaniczne Bumar-Labedy SA", производился для Войска Польского в количестве 232 единиц в период с 1995 до 2002 годы. Единственный экспортный контракт на поставку 48 танков PT-91MZ "Пендекар", модифицированных для Малайзии, подписанный в 2003-м, выполнялся в течение 2008-2010 годов с задержкой в три года! Таким образом, средний темп модернизации не превышал 20-30 единиц в год.

Во-вторых, выпуск этого танка на польском предприятии официально прекращен в 2009-м. Восстановление производства, разумеется, возможно, но потребует и временных и материальных затрат, как и при выполнении малазийского контракта.

В-третьих, цена модернизации для Министерства обороны Польши по контракту 2012 г. с заводом "Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne" составила около 2,1 млн. долл. Одна экспортная машина обошлась малазийским военным в 4 млн. долл., что было существенно дороже участвовавших в тендере российского Т-90С и украинского Т-84. При этом по большинству основных показателей польский PT-91MZ значительно уступал им обоим, однако как отмечали представители "Рособоронэкспорта": "Польские высшие государственные чины (в отличие от российских и украинских) уделяли гораздо больше внимания первым лицам Малайзии и обеспечению удобных условий оплаты контракта, а умелая работа с заказчиками позволила продавать худшие танки за большую стоимость".

Таким образом, даже совместными усилиями украинских и польских танкостроителей на выполнение обещанной поставки 300 модернизированных до стандарта НАТО танков Т-72 потребуется от 2 до 5 лет, а затраты на его реализацию даже без учета подготовки производства составят от 0,65 до 1,2 млрд. долл. Напомним, что в бюджете Украины 2015 года на закупку вооружения предусмотрено примерно 14 млрд грн, чегоо не хватает и до половины требуемой суммы.

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Учитывая нынешние возможности польской промышленности, а также производственные мощности и загрузку украинских профильных танкоремонтных заводов, техническое состояние оставшихся Т-72 и доступ к комплектующим, запчастям и финансовым ресурсам, вряд ли стоит ожидать быстрых поставок для нужд АТО модернизированных до "НАТО-вских стандартов" основных боевых танков типа Т-72, даже если реализация этого проекта все-таки начнется.