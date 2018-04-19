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    В Украине кризис, а миллионеров все больше

    (обновлено: )9511
    С начала декларационной кампании в Украине подали декларации 1 309 миллионеров, сообщила Государственная фискальная служба Украины. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Украина, наши дни. Кризис кризисом, а миллионеров все больше. Инфографика
    РИА Новости Украина

    "Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека. Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн. грн — в Киеве — 615 человек (почти 47% от общего количества), Харьковской области — 106 человек, Днепропетровской области — 82 человека и Киевской области — 69 человек", — сообщает фискальная служба.

    Наибольшая сумма налоговых обязательств, определенных по данным декларации самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 10 млн гривен, задекларирована жителем Киева. Налоговые обязательства в сумме более 8 млн гривен задекларирована двумя жителями Харьковской области.

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    Гражданами с доходами более 1 млн гривен задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц 222,4 млн гривен, к уплате военного сбора — 25,9 млн гривен.

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