Новые правила парковки: водителям придется несладко

Кроме урегулирования правил парковки, остановки и стоянки, новый закон совершенствует механизм привлечения к административной ответственности и владельцев авто. Теперь в сфере безопасности дорожного движения и парковки будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.

Среди нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность указаны:

— нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме;

— нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств;

— неуплата стоимости услуг парковки;

— транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов;

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— парковка на местах остановки или стоянки;

— парковка на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке;

— парковка на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права;

— припаркованное авто препятствует движению других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов;

— припаркованное авто препятствует работе снегоуборочной и другой коммунальной техники.

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