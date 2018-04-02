Новые правила парковки: водителям придется несладко

Кроме урегулирования правил парковки, остановки и стоянки, новый закон совершенствует механизм привлечения к административной ответственности и владельцев авто. Теперь в сфере безопасности дорожного движения и парковки будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.
Среди нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность указаны:
— нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме;
— нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств;
— неуплата стоимости услуг парковки;
— транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов;
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— парковка на местах остановки или стоянки;
— парковка на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке;
— парковка на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права;
— припаркованное авто препятствует движению других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов;
— припаркованное авто препятствует работе снегоуборочной и другой коммунальной техники.
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