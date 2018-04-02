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    Новые правила парковки: водителям придется несладко

    (обновлено: )64403
    В Украине в этом году заработают новые правила парковки. Соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко. Действовать нововведения начнут уже со второго полугодия.
    Новые правила парковки в Украине
    РИА Новости Украина

    Кроме урегулирования правил парковки, остановки и стоянки, новый закон совершенствует механизм привлечения к административной ответственности и владельцев авто. Теперь в сфере безопасности дорожного движения и парковки будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.

    Среди нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность указаны:

    — нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме;

    — нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств;

    — неуплата стоимости услуг парковки;

    — транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов;

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    — парковка на местах остановки или стоянки;

    — парковка на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке;

    — парковка на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права;

    — припаркованное авто препятствует движению других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов;

    — припаркованное авто препятствует работе снегоуборочной и другой коммунальной техники.

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