Все выше и выше. В Украине растет безработица

По последним подсчетам Госстата, уровень безработицы в феврале 2018 года вырос по сравнению с январем на 1,3% и составил 383,7 тыс. (из них 200,5 тыс. женщин и 183,2 тыс. мужчин).

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Хотя еще на конец минувшей осени количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 309 тыс. человек. А Госслужба занятости даже рапортовала о снижении уровня безработицы с 10,1 (в начале года) до 8,9%.

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На данный момент количество официально зарегистрированных безработных украинцев составляет 1,5% населения трудоспособного возраста. Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского — 184,7 тыс. человек.