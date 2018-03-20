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20.03.201810:43
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    Все выше и выше. В Украине растет безработица

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    В Украине опять растет безработица: ее уровень в феврале увеличился по сравнению с январем на 1,3%. По итогам минувшего месяца без работы остались почти 5000 человек. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Цифры не радуют. Безработица растет в Украине. Инфографика
    РИА Новости Украина

    По последним подсчетам Госстата, уровень безработицы в феврале 2018 года вырос по сравнению с январем на 1,3% и составил 383,7 тыс. (из них 200,5 тыс. женщин и 183,2 тыс. мужчин).

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    Хотя еще на конец минувшей осени количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 309 тыс. человек. А Госслужба занятости даже рапортовала о снижении уровня безработицы с 10,1 (в начале года) до 8,9%.

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    На данный момент количество официально зарегистрированных безработных украинцев составляет 1,5% населения трудоспособного возраста. Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского — 184,7 тыс. человек.

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