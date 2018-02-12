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    Почем роды в Украине?

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    Медреформа или медицинский геноцид? (291)

    (обновлено: )69217
    Согласно проводимой медицинской реформе, роды в Украине станут платными уже с 2019 года. Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.
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    РИА Новости Украина

    Тем не менее во Львовской области уже планируют ввести платные роды, сообщила директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Ирина Микичак.

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    "Мы планируем ввести в наших роддомах платные роды — когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% — больницы. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства", — заявила Микичак.

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    По ее словам, сейчас роды по договоренности происходят везде, но самая главная их проблема — в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а медперсонал, который на дежурстве.

    Сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который, по последней информации, должен открыться в марте. Далее — в областной больнице, а потом уже по районам области.

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