Почем роды в Украине?

Тем не менее во Львовской области уже планируют ввести платные роды, сообщила директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Ирина Микичак.

"Мы планируем ввести в наших роддомах платные роды — когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% — больницы. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства", — заявила Микичак.

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По ее словам, сейчас роды по договоренности происходят везде, но самая главная их проблема — в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а медперсонал, который на дежурстве.

Сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который, по последней информации, должен открыться в марте. Далее — в областной больнице, а потом уже по районам области.