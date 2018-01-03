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Какие продукты подорожали сильнее всего. Печальный Топ лидеров
10:27
03.01.2018
(обновлено:
11:07 03.01.2018
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За минувший год в Украине больше всего подорожали сало, мясо, сыр и масло. Лидером подорожания стало сало, цена которого взлетела почти на 30 грн за килограмм.
РИА Новости Украина
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