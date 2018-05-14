Прокуратура завела дело на патрульных, которые издевались над мужчиной

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Сумской местной прокуратурой 14 мая начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которое сопровождалось насилием.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Основанием для начала следствия послужило видео, которое местный житель выложил в интернет. Речь идет о двух полицейских, которые "приводили в чувство" мужчину, находившегося в нетрезвом состоянии.

По результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка.

Напомним, в начале мая в Сумах было совершено разбойное нападение на полицейского, в результате которого представителю правоохранительных органов сломали челюсть, а также отобрали у него деньги, документы и ценные вещи.

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