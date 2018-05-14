наверх
14.05.201816:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Прокуратура завела дело на патрульных, которые издевались над мужчиной

    (обновлено: )13020
    В прокуратуре Сумской области сообщили, что основанием для начала следствия послужило видео, которое житель Сум выложил в интернет.
    Генпрокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Сумской местной прокуратурой 14 мая начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которое сопровождалось насилием. 

    Жители города Сумы заподозрили полицейских в издевательствах над подозреваемым
    Видео пользователь Youtube Андрей Васильевич
    Опубликовано видео, как сумская полиция издевается над мужчиной

    Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

    Основанием для начала следствия послужило видео, которое местный житель выложил в интернет. Речь идет о двух полицейских, которые "приводили в чувство" мужчину, находившегося в нетрезвом состоянии.

    По результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка.

    Напомним, в начале мая в Сумах было совершено разбойное нападение на полицейского, в результате которого представителю правоохранительных органов сломали челюсть, а также отобрали у него деньги, документы и ценные вещи.

    Смотрите также: Конфликт на акции ко Дню Победы в Сумах из-за плакатов о России

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже. Европу поразил новый теракт