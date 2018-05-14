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    Резонансная смерть судьи: в полиции раскрыли детали

    (обновлено: )64602
    Судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник на момент смерти он находился в своем автомобиле, почувствовал ухудшение самочувствия. Скорая не смогла спасти мужчину.
    Александр Бобровник
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник умер в Житомирской области за рулем собственного автомобиля.

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    Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

    "На момент смерти он находился в собственном автомобиле, почувствовал ухудшение самочувствия. Вызвали скорую, но медики только констатировали смерть", — сказала она.

    Назвать предварительную причину смерти Ващенко не смогла и посоветовала с этим вопросом обратиться к родным.

    "Относительно причин смерти обратитесь к родным. Мы не можем разглашать такую ​​информацию", — сказала представитель полиции.

    На уточняющий вопрос, стала ли причиной смерти ДТП, Ващенко сказала: "Нет, ДТП не было. Это естественные обстоятельства".

    "Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст окончательный ответ", — подытожила Ващенко.

    По словам источника "Украинской правды", родители подозревают, что причиной смерти могли стать высокое давление в момент, когда ухудшилось самочувствие, или проблема с сердцем.

    Напомним, в воскресенье, 13 мая, умер судья Соломенского райсуда столицы Александр Бобровник, который рассматривал ряд громких дел.

    Как отмечается, Бобровник рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, ранее неоднократно был замечен в вынесении скандальных и неоднозначных решений.

    Как пишет издание, он рассматривал дело главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую НАБУ обвиняет в незаконном обогащении на 10 млн грн и декларировании недостоверных данных, и отпустил ее под личное обязательство.

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