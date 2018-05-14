Во Львове женщина сорвалась в шахту лифта

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Во Львове спасатели ГСЧС вытащили женщину, которая упала в лифтовую шахту.

"14 мая в 1:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Петлюры, 37 в лифтовую шахту девятиэтажного жилого дома упала женщина 1992 года рождения", — сообщает областное ГСЧС.

На место происшествия немедленно были направлены бойцы пожарно-спасательного отделения.

Спасатели с помощью кошмы вытащили пострадавшую из шахты лифта на поверхность и передали работникам медицинской службы.

Женщину с травмами средней степени тяжести госпитализировали в коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что заместитель главного врача по техническим вопросам Евгений Бянов упал в шахту лифта в роддоме №5 на улице Маршала Говорова в Одессе, от полученных травм он скончался.