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    Во Львове женщина сорвалась в шахту лифта

    (обновлено: )21
    Шахта лифта. Архивное фото
    blitz.if.ua

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Во Львове спасатели ГСЧС вытащили женщину, которая упала в лифтовую шахту.

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    "14 мая в 1:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Петлюры, 37 в лифтовую шахту девятиэтажного жилого дома упала женщина 1992 года рождения", — сообщает областное ГСЧС.

    На место происшествия немедленно были направлены бойцы пожарно-спасательного отделения.

    Спасатели с помощью кошмы вытащили пострадавшую из шахты лифта на поверхность и передали работникам медицинской службы.

    Женщину с травмами средней степени тяжести госпитализировали в коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

    Ранее сообщалось, что заместитель главного врача по техническим вопросам Евгений Бянов упал в шахту лифта в роддоме №5 на улице Маршала Говорова в Одессе, от полученных травм он скончался.

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