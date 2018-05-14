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14.05.201811:01
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    Происшествия

    ЧП с детьми в Донбассе. Пострадавшая девочка умерла

    (обновлено: )30005
    В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы, однако телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
    В Донецкой области на четырех детей рухнула бетонная стена
    facebook.com/Юрий Гречишкин

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Четверо детей получили травмы из-за падения бетонного козырька у входа в подъезд в городе Доброполье Донецкой области, одна из пострадавших скончалась в больнице, сообщило в понедельник областное управление полиции Украины.

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    ЧП произошло в воскресенье. Как сообщалось, в результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.

    "К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка умерла", — говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.

    В нем также отмечается, что "трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает".

    В настоящее время устанавливаются причины трагедии, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

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