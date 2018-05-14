ЧП с детьми в Донбассе. Пострадавшая девочка умерла

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Четверо детей получили травмы из-за падения бетонного козырька у входа в подъезд в городе Доброполье Донецкой области, одна из пострадавших скончалась в больнице, сообщило в понедельник областное управление полиции Украины.

ЧП произошло в воскресенье. Как сообщалось, в результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.

"К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка умерла", — говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.

В нем также отмечается, что "трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает".

В настоящее время устанавливаются причины трагедии, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".