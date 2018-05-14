В Донбассе военный медик погиб, вытаскивая из-под обстрелов раненного

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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе в зоне проведения спецоперации Объединенных сил погиб военный медик 95-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады 24-летний Олег Бокач.

Погибший был уроженцем Кобеляцкого района Полтавской области. В воскресенье, 13 мая, он получил смертельное ранение при обстреле в районе Авдеевки Донецкой области.

"После окончания медицинского колледжа парень пошел служить по контракту медиком в Вооруженные силы Украины и проходил службу в девяносто пятом отдельной десантно-штурмовой бригаде. Олег хотел вытащить раненого военного из зоны обстрела, но в него попал осколок снаряда", — сообщает подробности издание "Эхо".