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    В Донбассе военный медик погиб, вытаскивая из-под обстрелов раненного

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    Военный медик Олег Бокач, погибший в Донбассе
    Фото twitter.com/TSgdalinka

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе в зоне проведения спецоперации Объединенных сил погиб военный медик 95-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады 24-летний Олег Бокач.

    Погибший был уроженцем Кобеляцкого района Полтавской области. В воскресенье, 13 мая, он получил смертельное ранение при обстреле в районе Авдеевки Донецкой области.

    "После окончания медицинского колледжа парень пошел служить по контракту медиком в Вооруженные силы Украины и проходил службу в девяносто пятом отдельной десантно-штурмовой бригаде. Олег хотел вытащить раненого военного из зоны обстрела, но в него попал осколок снаряда", — сообщает подробности издание "Эхо".

    Ранее представители операции Объединенных сил Украины заявили о трех раненых украинских военных при 50 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки, 12 мая.
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