Гибель украинской бизнес-леди в Черногории. Полиция вышла на след убийцы

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. У полиции есть версии причин убийства украинки Анастасии Лашмановой в Черногории. Правоохранители связывают это с ревностью, сообщает novosti.rs.

По некоторым данным, подозреваемый — мужчина, который был в отношениях с Лашмановой.

В полиции предполагают, что молодой человек зашел в квартиру украинки, после этого между ними произошла ссора, а затем он заколол женщину ножом.

Также сообщается, что женщина скорее всего сражалась с нападавшим, о чем говорят следы крови на стенах квартиры.

Сейчас подозреваемый скрывается, полиция его разыскивает. Выйти на след подозреваемого помогли камеры, установленные вокруг дома убитой женщины, а также распечатки телефонных звонков убитой за последние месяцы.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Которе в Черногории было найдено тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой, которая владела бизнесом в Черногории.

По данным прессы, тело женщины с ножевыми ранениями и со следами насилия было найдено в ее квартире.