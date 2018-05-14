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    Гибель украинской бизнес-леди в Черногории. Полиция вышла на след убийцы

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    В полиции предполагают, что молодой человек зашел в квартиру украинки, после этого между ними произошла ссора, а затем он заколол женщину ножом.
    Место убийства Анастасии Лашмановой в Черногории
    Фото pinkm.me

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. У полиции есть версии причин убийства украинки Анастасии Лашмановой в Черногории. Правоохранители связывают это с ревностью, сообщает novosti.rs.

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    По некоторым данным, подозреваемый — мужчина, который был в отношениях с Лашмановой.

    В полиции предполагают, что молодой человек зашел в квартиру украинки, после этого между ними произошла ссора, а затем он заколол женщину ножом.

    Также сообщается, что  женщина скорее всего сражалась с нападавшим, о чем говорят следы крови на стенах квартиры.

    Сейчас подозреваемый скрывается, полиция его разыскивает. Выйти на след подозреваемого помогли камеры, установленные вокруг дома убитой женщины, а также распечатки телефонных звонков убитой за последние месяцы.

    Ранее СМИ сообщили, что в городе Которе в Черногории было найдено тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой, которая владела бизнесом в Черногории.

    По данным прессы, тело женщины с ножевыми ранениями и со следами насилия было найдено в ее квартире.

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