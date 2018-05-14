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    В Донецкой области на четырех детей рухнула бетонная стена

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    В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.
    В Донецкой области на четырех детей рухнула бетонная стена
    facebook.com/Юрий Гречишкин

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Доброполье Донецкой области на четырех детей рухнула бетонная стена у подъезда многоэтажки, сообщил начальник Покровского отдела полиции Главного управления областной полиции Юрий Гречишкин на своей странице в соцсети Facebook.

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    "Сегодня, около 14.30 в Доброполье обвалилась боковая стена палатки над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо местных детей. В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас медработники борются за жизнь ребенка", — отметил Гречишкин.

    По его словам, трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает. "По данному факту будет открыто уголовное производство, во время которого мы обязательно установим причины этой трагедии и привлечем виновных к ответственности", — добавил Гречишкин.

    Напомним, 7 мая частичное обрушение верхней части фасада здания произошло в историческом центре Киева.

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