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    Ножом в горло. В Киеве мужчина убил прохожего

    (обновлено: )412
    По данным СМИ, убийство произошло на улице Академика Белецкого, 11. В настоящее время следственные действия уже закончились, тело погибшего забрали. Полиция ищет нападавшего.
    В Киеве мужчина зарезал прохожего
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    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева в воскресенье вечером убили прохожего, воткнув нож в горло, сообщает телеканал "112 Украина".

    "По предварительной информации полиции, мужчина сунул прохожему нож в горло, после чего скрылся с места происшествия", — рассказал корреспондент с места ЧП.

    По данным корреспондента, убийство произошло на улице Академика Белецкого, 11.

    В настоящее время следственные действия уже закончились, тело погибшего забрали. Полиция ищет нападавшего.

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    Ранее сообщилось, что в Святошинском районе столицы застрелили молодого мужчину.

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