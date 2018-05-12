МИД подтвердил гибель в Черногории богатейшей украинки

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина.

Украина подтвердила информацию СМИ о гибели гражданки Украины в Черногории. Об этом сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры", — написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Которе в Черногории было найдено тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой, которая владела бизнесом в Черногории.

По данным прессы, тело женщины с ножевыми ранениями и со следами насилия было найдено в ее квартире.

По данным СМИ, активы Анастасии Лашмановой в Черногории оцениваются примерно в 105 миллионов евро.